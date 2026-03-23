Cilt bakımın yeni dostu! Retinol salatasıyla cildinize içeriden takviye

Cilt bakımların da her gün yeni bir ürün gündem olmaya devam ediyor. Ancak kozmetik bir ürünü kullanmak istemeyip de sağlıklı ürünlerle de kolayca yapabilirsiniz. Özellikle de son yıllarda sosyal medyada çokça popüler olan retinol salatası cilde içeriden takviye vererek cildinize nefes aldıracak. İşte detaylar…

Cilt bakımlarında her gün yeni bir ürün ya da yeni bir akım meydana geliyor. Özellikle de içeriden verilen takviyeler oldukça işe yaradığını ifade ediyorlar. Bizde sizin için son zamanların en çok konuşulan tariflerinden biri olan havuç salatası, cilt üzerindeki etkisiyle adeta dikkatleri üzerine çekiyor.

Havuç önemli besin kaynaklarından biridir. Özellikle de sağlık üzerindeki etkileriyle dikkat çeken besinlerden biri de oluyor. Vitamin ve mineral kaynağı olan havuç, A vitamini, biotin ve B6 içermektedir. Beta karoteni A vitaminine dönüştüren havuç, bağışıklık için önemli bir besin kaynağıdır.

Özellikle de büyüme ve gelişme çağında tüketilmesi önerilmektedir. Aynı zamanda göz sağlığını da desteklemesiyle K1 vitamini barındıran havuç kan pıhtılaşmasını sağlayarak kemik gelişimini de geliştirmektedir.

Havucun faydaları nelerdir?

Havucun en önemli faydalarından biri de göz sağlığını desteklenmesidir. Gözlerin iyileştirmesi, bağışıklığı güçlendirmesi, kanser riskini azaltması, yara iyileşmesini hızlandırması, sindirimi desteklemesi, cilt sağlığını koruması ve saçları güçlendirir. Havuç genel olarak şunlara fayda sağlar;

Göz sağlığını destekler

Bağışıklığı güçlendirir

Kanser riskini azaltır

Sindirimi destekler ve kabızlığa da oldukça iyi gelir

Kan şekerini de düşürür

Kan basıncını dengeliyor

Kalp sağlığını koruyor

Cildi koruyor

Yara iyileşmesine iyi geliyor.

RETİNOL SALATASIYLA CİLDİNİZE İÇERİDEN TAKVİYE

Havuç, içeriğinde bulunan karotenoidler sayesinde cilt sağlığını iyileştirerek kişilerin genç görünmesini sağlamaktadır. Bunun yanında çok fazla havuç tüketmek cildin sarı ya da turuncu bir görüntü oluşmasına neden de olabilir.

Bizde sizin için retinol salatasıyla birlikte cildinize yapacağınız içeriden takviye ile güzelliğinize güzellik katacaksınız. Çünkü havuçta yer alan vitaminler cilde retinol etkisi yapıyorlar. İşte retinol salatasıyla cildinize yapacağınız takviye!

Malzemeler:

Havuç

Kaya tuzu

Susam

Zeytinyağı

Hazırlanışı:

Öncelikle bir kabın içerisine 2 adet havucu ince ince uzun uzun kesmelisiniz. Daha sonra tuzu yağı ve susamı kabın içerisine alın. Tüm malzemeleri karıştırın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.