Editor
 | Serhat Yıldız

Bahar geldi, hapşırık krizleri kapıyı çaldı! Uzman isim çocuklarda alerjik nezle ile baş etmenin yollarını açıkladı

Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte çocuklarda artan burun akıntısı ve kaşıntı, sadece basit bir soğuk algınlığı olmayabilir. Uzmanlar, 3 haftadan uzun süren belirtilere karşı "alerjik nezle" uyarısında bulunuyor. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 13:27

Bahar ayları çocuklar için doğanın tadını çıkarma vakti olsa da, birçok minik için bu dönem "saman nezlesi" olarak da bilinen alerjik rinit kabusuna dönüşebiliyor.

ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, çocuklarda sıkça görülen bu sağlık sorunu hakkında hayati bilgiler paylaşarak aileleri uyardı.

ALERJİK NEZLE İKİ FARKLI TÜRDE GÖRÜLÜYOR

Alerjik nezlenin kaynağına göre iki ana gruba ayrıldığını belirten Uzm. Dr. Mesut Arslan, bahar nezlesinin genellikle çimen, ağaç ve ot polenlerine bağlı olarak mevsimsel geliştiğini ifade etti. Buna karşın "perennial" olarak adlandırılan yıl boyu süren alerjik nezlenin ise ev tozu akarı, hamamböceği, küf ve evcil hayvan tüyleri nedeniyle ortaya çıktığını vurguladı. Dr. Arslan, özellikle bahar aylarında burun akıntısı ve tıkanıklığı yaşayan hastaların yaklaşık yarısının bahar nezlesinden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

"SIRADAN BİR GRİP SANMAYIN, SÜRESİNE DİKKAT EDİN"

Hastalığın belirtileri hakkında detaylı bilgiler veren Dr. Arslan, alerjik nezlenin sık tekrarlayan burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve arka arkaya 10-20 atak şeklinde gelen aksırık nöbetleri ile kendini gösterdiğini belirtti. Bu durumda burun akıntısının su gibi bol ve devamlı olduğunu, akıntı olmadığı durumlarda ise burun içini kaplayan mukozanın şişmesiyle şiddetli tıkanıklık yaşandığını söyledi. Ayrıca bu tabloya göz sulanması, kaşıntı, damakta veya genizde hissedilen kaşıntı hissinin de eşlik edebileceğini sözlerine ekledi.

Alerjik nezlenin genellikle soğuk algınlığıyla karıştırıldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Mesut Arslan, nezle halinin ilkbahar ve yaz aylarında başlayıp üç haftadan uzun sürmesi durumunda alerji şüphesinin kuvvetlendiğini belirtti. Bu tür durumlarda mutlaka bir doktora danışılması gerektiğini hatırlatan Arslan, hastalığın çocuklarda iki yaşından önce nadir görüldüğünü ancak okul çağında yaygınlaştığını ifade etti.

ASTIM RİSKİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Alerjik nezlesi olan çocuklarda astım görülme oranının yüksek olduğunu belirten Dr. Arslan, ailelerin çocuktaki öksürük ve hırıltı belirtilerine karşı son derece dikkatli olması gerektiğini söyledi. Tanı koymak için cilt veya kan testlerinin yapılabileceğini aktaran Arslan, tedavi sürecinin ilk ve en önemli adımının alerjiye neden olan maddeden kaçınmak olduğunu vurguladı. Polen alerjisi olan çocukların tozlaşmanın yoğun olduğu dönemlerde yeşil alanlardan uzak tutulması ya da koruyucu tedavi altına alınması gerektiğini belirtti.

Çevresel korunmanın yetersiz kaldığı durumlarda ilaç tedavisinin şikayetleri gidermede etkili olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Mesut Arslan, ilaçların yetersiz kalması halinde ise "immünoterapi" yani aşı tedavisine başvurulduğunu kaydetti. Aşı tedavisiyle, çocuğun duyarlı olduğu alerjenlerin artan dozlarda verilerek bağışıklık sisteminin düzenlenmesi ve vücudun bu maddeleri doğal karşılamasının amaçlandığı belirtildi.

