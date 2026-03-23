SON DAKİKA!
Bilim insanları son aylarda ya kayıplara karıştı ya da öldü! ABD'de dikkat çeken olay

ABD'de son zamanlarda kayıplara karışan ya da hayatını kaybeden bilim insanlarının sayısı dikkat çekti. Bazı bilim insanlarının Dünya dışı yaşama dair gizli çalışmalar yürüttüğü iddiası da konuşuluyor.

Bilim insanları son aylarda ya kayıplara karıştı ya da öldü! ABD'de dikkat çeken olay
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 13:01
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 13:01

ABD'de 5 bilim insanı gizemli şekilde kayboldu ya da hayatını kaybetti. Ülkede son 8 ayda üç bilim insanı hayatını kaybederken, iki kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi. Bilim insanlarının Dünya dışı yaşama yönelik gizli araştırmalarla bağlantılı olabileceği öne sürüldü.

Kayıp kişiler arasında emekli ABD Hava Kuvvetleri Generali William Neil McCasland ile NASA’da görev yapan havacılık mühendisi Monica Jacinto Reza bulunuyor. Her iki isim de Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı ile bağlantılı çalışmalarda yer aldı.

Yetkililere göre McCasland, 27 Şubat’ta New Mexico yakınlarında yürüyüşe çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Reza ise 22 Haziran 2025’te kayboldu ve o tarihten bu yana kendisinden haber alınamadı.

Bazı yetkililer, özellikle ABD'nin nükleer sırları ve UFO çalışmaları konusunda bilgi sahibi olan Neil McCasland'ın kaybolmasının çok endişe verici olduğunu vurguluyor. Bazı kesimlere göre iki isim, sahip oldukları gizli bilgiler nedeniyle kendilerini susturmaya çalışan kişilerden kaçıyor olabilir.

McCasland’ın daha önce Wright-Patterson Hava Üssü'nde görev yaptığı ve burada gizli UFO programlarıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddialar dikkat çekti.

3 BİLİM İNSANI DA ÖLDÜ

Son üç ay içinde farklı alanlarda çalışan üç bilim insanının ölümü de dikkat çekti. Füzyon enerjisi alanında çalışan fizikçi Nuno Loureiro, 15 Aralık 2025’te Massachusetts’teki evinde silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Katil, bu cinayetten önce de Brown Üniversitesi'nde iki kişinin öldüğü saldırıyı düzenlemişti.

Astrofizikçi Carl Grillmair, 16 Şubat 2026’da Llano’daki evinin önünde vurularak öldürüldü. Grillmair, California Teknoloji Enstitüsü’nde ötegezegenler ve karanlık madde üzerine çalışıyordu.

Kimyasal biyoloji alanında çalışan Jason Thomas’ın cansız bedeni ise 17 Mart’ta Massachusetts’te bulundu. Thomas, ilaç şirketi Novartis’te üst düzey bir araştırmacıydı.

ŞÜPHELİ OLAYLAR ARASINDA BAĞLANTI OLABİLİR

Daily Mail gazetesine konuşan ABD’li Kongre üyesi Tim Burchett, bu şüpheli olaylar arasında bir bağlantı olabileceğini söyleyerek yetkililerin konuyu daha fazla ciddiye alması gerektiğini belirtti.

Burchett, bazı bilim insanlarının çalışmalarının gelişmiş uzay teknolojileri ve teorik olarak dünya dışı araçların itki sistemleri ile ilişkilendirilen araştırmalarla bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

