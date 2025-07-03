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Sağlık
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 | Banu İriç

Çocuğunun dişinin tedavi edilmediğini söylemişti: Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı çocuğunun diş tedavisini yaptıramadığı için sosyal medyadan tepki gösteren babanın durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık çocuğun muayene edilerek uygun tedavi planının yapıldığını söyledi.

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Çocuğunun dişinin tedavi edilmediğini söylemişti: Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 20:50
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 20:50

Ağız ve diş sağlığı merkezinden çocuğunun diş tedavisi için 2,5 ayda alabildiğini ancak muayeneye gittiğinde doktorlardan "Senin çocuğunun dişini biz yapamayız." denilerek üniversite hastanesine yönlendirildiğini söyleyen babaya yanıt verdi.

Çocuğunun dişinin tedavi edilmediğini söylemişti: Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı

Sağlıklı Çözüm sosyal medya hesabından yapılan açıklamada çocuğun başvurudğu sağlık kuruluşunda uzman hekimce değerlendirme yapılarak uygun tedavinin planlandığı ve gerekli branşa yönlendirildiği belirtildi.
"Çocuk hastamızın diş tedavisi için başvuruda bulunduğu sağlık kuruluşunda, uzman hekim tarafından yapılan değerlendirme sonrası uygun tedavi planlaması yapılmış ve aile, gerekli branşa yönlendirilmiştir." ifadesinin yer aldığı açıklamada, aile ile iletişime geçilerek, tedavi sürecinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için hastanın tekrar ilgili kuruluşa davet edildiği belirtildi.
Konuya ilişkin sürecin tüm boyutlarıyla yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Koruyucu, önleyici ve tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında 2024 yılında ülkemiz genelinde 4 milyon 979 bin 550, İstanbul genelinde ise 502 bin 824 çocuğumuza ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulmuştur. 2025 yılı ilk 6 ayında ise ülkemiz genelinde 2 milyon 608 bin 593 ve İstanbul genelinde 315 bin 61 çocuğumuza ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmiştir. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği, tüm sağlık hizmetlerinin önceliğidir. Her hasta için en uygun tedavi, uzman hekimlerimizin değerlendirmeleri doğrultusunda planlanmakta ve ailelerimize düzenli bilgilendirme yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltabilecek içeriklere karşı, vatandaşlarımızın yalnızca resmi açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur."

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ETİKETLER
#sağlık bakanlığı
#randevu
#Ağız Ve Diş Sağlığı
#Çocuk Sağlık
#Uzman Hekim
#Sağlık
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