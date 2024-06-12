Çocuk parklarında büyük tehlike! Sokak köpeklerinden bulaşıyor

12 Haziran 2024 09:38 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 09:51

Sahipsiz sokak hayvanlarından geçen bulaşıcı hastalıklar, farkında olunmasa da büyük bir tehdit oluşturuyor. Kediler ve köpekler tifo ya da kedi tırnağı ateşi gibi hastalıkların taşıyıcısı olabiliyor. Bu hayvanlarla temas ederken dikkatli olmak ve el hijyenine özen göstermek, alabileceğiniz önlemlerin başında geliyor. Fakat bunlarla sınırlı kalmıyor.

BULAŞICI HASTALIKLARIN BELİRTİLERİ BİRBİRİNDEN FARKLI OLUYOR

Son yıllarda sokak hayvanlarından bulaşan hastalıkların artış göstermesi, halk sağlığı açısından tehdit oluşturuyor. Bunların en bilinenleri; Escherichia Coli, Kist Hidatik, Salmonella, Kancalı kurt, Leptospira ya da Tenya oluyor. Bu hastalıkların her birinin kendine özgü belirtileri, bulaşma yolları ve etkileri bulunuyor.

Genellikle kontamine olmuş gıda ve su kaynakları yolu ile bulaşıyor. Vücuda girdikten sonra yerleştikleri ve çoğaldıkları organ sistemine göre farklı hastalıklara yol açan bakteriler veya parazitlerdir. Bu nedenle hepsinin belirtileri değişken ve tedavileri farklılık gösteriyor.



3 HAFTADAN UZUN SÜRÜYORSA UZMANA DANIŞILMALI

Hidatik kist, Türkiye’de en sık görülen parazit hastalıklarından biri. Parazitin larva formu olan kistlerinin özellikle karaciğer ve akciğerde büyümesi ile hastalık oluşturuyor.

Başlangıçta hiçbir belirti vermeden büyüyen kistler, genellikle sadece kronik öksürük şeklinde kendini gösteriyor. Çoğu zaman birden fazla kist oluşabiliyor. Hem karaciğer hem de akciğerde eş zamanlı çoğalıyor.

BELİRTİLER UZUN SÜRERSE MUTLAKA DOKTORA BAŞVURUN

Posta'nın haberine göre; Prof. Dr. Muhammet Reha Çelik, bu konuyla ilgili “Kistler akciğerde yeterince büyüdüğü zaman göğüs ağrısı ve nefes darlığına neden oluyor. Kistler, komplike hale gelirse yani yırtılır ya da enfekte olursa buna bağlı olarak ağza tuzlu su ve pişmiş yumurta akına benzeyen parçacıkların gelmesi, yüksek ateş, kötü kokulu balgam çıkarma gibi belirtiler oluşabiliyor.

3 haftadan daha uzun süren öksürük, balgam çıkarma, nefeste kötü koku, balgamda kan görülmesi, göğüs ağrısı gibi şikayetlerin bulunması durumunda uzman doktora başvurmak gereklidir” dedi.

PARKTA OYNAYAN ÇOCUKLAR İÇİN RİSK DAHA BÜYÜK

Sokak hayvanlarından insanlara geçen hastalıkların bulaşma yöntemleri farklı olabiliyor. Hidatik kist, sıklıkla parazit yumurtaları ile kirlenmiş gıda ve suların tüketilmesi ile bulaşıyor. Ancak başıboş ve aşısız köpeklerin dışkıları ile kirlenmiş ortamlarda ellere bulaşması ve iyi yıkanmamış ellerle ağza temas edilmesi yoluyla da insana geçebiliyor.