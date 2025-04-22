Çocuklarda diş hekimi korkusuna çözüm

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Diş (Pedodonti) Uzmanı Yeşim Sağır, diş hekimi korkusu olan çocuklarda uygulanabilecek bazı tedavi süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu. Diş Hekim Yeşim Sağır, "Çocuk diş hekimlerinin en önemli hedeflerinden biri; çocuklarda diş çürüğü ve buna bağlı ağrılar gelişmeden önce, herhangi bir şikayet olmadan çocuklarla tanışmaktır. Bu sayede, hem klinik ortam çocuklara tanıtılmakta hem de doğru beslenme ve ağız hijyenine dair erken dönemde rehberlik sağlanmaktadır. Ancak toplumda yaygın olarak ilk diş hekimi ziyareti ağrı oluşana kadar ertelenmekte, bu da çocukların hekimlere karşı fobi geliştirmesine neden olmaktadır" diye konuştu. "Bulantı veya öğürme refleksi bulunan çocuklarda tercih edilebilir" Diş tedavilerinde çocukların rahatlatılmasının, tedavi başarısı açısından kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Sağır, "Özellikle şiddetli diş hekimi korkusu olan, bulantı veya öğürme refleksi bulunan çocuklarda; sedasyon ya da genel anestezi ile yapılan diş tedavileri daha güvenli, başarılı ve konforlu hale gelmektedir. 5 yaş altındaki çocuklar başta olmak üzere bazı özel durumlarda, hastaların tedaviye uyum sağlaması için bu yöntemlere başvurulmaktadır. Elbette her çocuk için bu yöntemler gerekli olmayıp, karar çocuk diş hekimi ve anestezi uzmanının birlikte değerlendirmesiyle verilmektedir" şeklinde konuştu. "Sedasyon ve genel anestezinin kullanım alanları" Sedasyon ve genel anestezi hakkında bilgi veren Uzm. Dt. Sağır, "Sedasyon, hastanın yarı uyku halinde olduğu, bilincin açık kaldığı ve ağrının hissedilmediği kısa süreli bir rahatlatma yöntemidir. Hasta, işlem sonrasında operasyonu hatırlamaz ve doğal solunumunu sürdürebilir.



Genel anestezi ise bilinç kaybı oluşturularak, ağrılı uyarılara dahi yanıt verilmediği derin bir uyku halidir. Bu yöntem sırasında hastaya solunum desteği sağlanır ve özellikle çok sayıda işlem yapılacaksa tercih edilir" ifadelerini kullandı. "Tedavi süreci" Genel anestezi altında yapılan diş tedavilerinin süresinin, işlemin kapsamına göre değişmekte olduğunu ifade eden Sağır şunları söyledi: "Tedavi sonrasında çocuk hastalar ortalama 1-2 saat gözlem altında tutulmakta, sonrasında taburcu edilmektedir. Sistemik hastalığı bulunan çocuklar ise bir gün süreyle hastanede takip edilebilir. Hem sedasyon hem de genel anestezi uygulamaları, uzman anestezi hekimleri tarafından tam donanımlı hastane ortamında gerçekleştirildiğinde güvenli ve etkili yöntemlerdir. İşlem öncesi gerekli tüm tetkikler yapılarak çocuğun sağlık durumu değerlendirilir ve işlem süresince hayati fonksiyonları sürekli izlenir. Bazı küçük yaştaki çocuklar, lokal anestezi sonrası oluşan uyuşukluk hissi ya da diş çekimi sonrası oluşan boşluk nedeniyle kısa süreli huzursuzluk yaşayabilir. Gerekli görülen durumlarda tedavi sonrası ağrı kontrolü için ilaç desteği sağlanmaktadır."