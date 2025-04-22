Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Çocuklarda diş hekimi korkusuna çözüm

Çocukların ağız ve diş sağlığını korumak amacıyla uzman hekimler tarafından yürütülen diş tedavilerinde, minik hastaların hiçbir şekilde ağrı ve korku yaşamadan, tüm işlemleri tek seansta gerçekleştirilebildiğini belirten Çocuk Diş (Pedodonti) Uzmanı Yeşim Sağır, "Özellikle şiddetli diş hekimi korkusu olan, bulantı veya öğürme refleksi bulunan çocuklarda; sedasyon ya da genel anestezi ile yapılan diş tedavileri daha güvenli, başarılı ve konforlu hale gelmektedir" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çocuklarda diş hekimi korkusuna çözüm
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 10:47

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Diş (Pedodonti) Uzmanı Yeşim Sağır, diş hekimi korkusu olan çocuklarda uygulanabilecek bazı tedavi süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu. Diş Hekim Yeşim Sağır, "Çocuk diş hekimlerinin en önemli hedeflerinden biri; çocuklarda diş çürüğü ve buna bağlı ağrılar gelişmeden önce, herhangi bir şikayet olmadan çocuklarla tanışmaktır. Bu sayede, hem klinik ortam çocuklara tanıtılmakta hem de doğru beslenme ve ağız hijyenine dair erken dönemde rehberlik sağlanmaktadır. Ancak toplumda yaygın olarak ilk diş hekimi ziyareti ağrı oluşana kadar ertelenmekte, bu da çocukların hekimlere karşı fobi geliştirmesine neden olmaktadır" diye konuştu. "Bulantı veya öğürme refleksi bulunan çocuklarda tercih edilebilir" Diş tedavilerinde çocukların rahatlatılmasının, tedavi başarısı açısından kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Sağır, "Özellikle şiddetli diş hekimi korkusu olan, bulantı veya öğürme refleksi bulunan çocuklarda; sedasyon ya da genel anestezi ile yapılan diş tedavileri daha güvenli, başarılı ve konforlu hale gelmektedir. 5 yaş altındaki çocuklar başta olmak üzere bazı özel durumlarda, hastaların tedaviye uyum sağlaması için bu yöntemlere başvurulmaktadır. Elbette her çocuk için bu yöntemler gerekli olmayıp, karar çocuk diş hekimi ve anestezi uzmanının birlikte değerlendirmesiyle verilmektedir" şeklinde konuştu. "Sedasyon ve genel anestezinin kullanım alanları" Sedasyon ve genel anestezi hakkında bilgi veren Uzm. Dt. Sağır, "Sedasyon, hastanın yarı uyku halinde olduğu, bilincin açık kaldığı ve ağrının hissedilmediği kısa süreli bir rahatlatma yöntemidir. Hasta, işlem sonrasında operasyonu hatırlamaz ve doğal solunumunu sürdürebilir.

Genel anestezi ise bilinç kaybı oluşturularak, ağrılı uyarılara dahi yanıt verilmediği derin bir uyku halidir. Bu yöntem sırasında hastaya solunum desteği sağlanır ve özellikle çok sayıda işlem yapılacaksa tercih edilir" ifadelerini kullandı. "Tedavi süreci" Genel anestezi altında yapılan diş tedavilerinin süresinin, işlemin kapsamına göre değişmekte olduğunu ifade eden Sağır şunları söyledi: "Tedavi sonrasında çocuk hastalar ortalama 1-2 saat gözlem altında tutulmakta, sonrasında taburcu edilmektedir. Sistemik hastalığı bulunan çocuklar ise bir gün süreyle hastanede takip edilebilir. Hem sedasyon hem de genel anestezi uygulamaları, uzman anestezi hekimleri tarafından tam donanımlı hastane ortamında gerçekleştirildiğinde güvenli ve etkili yöntemlerdir. İşlem öncesi gerekli tüm tetkikler yapılarak çocuğun sağlık durumu değerlendirilir ve işlem süresince hayati fonksiyonları sürekli izlenir. Bazı küçük yaştaki çocuklar, lokal anestezi sonrası oluşan uyuşukluk hissi ya da diş çekimi sonrası oluşan boşluk nedeniyle kısa süreli huzursuzluk yaşayabilir. Gerekli görülen durumlarda tedavi sonrası ağrı kontrolü için ilaç desteği sağlanmaktadır."

ETİKETLER
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.