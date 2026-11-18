Çocuklarda kulak ağrısının gece artmasının en önemli nedenlerinden biri, özellikle orta kulak enfeksiyonlarında yatay pozisyona geçildiğinde kulaktaki basınç ve rahatsızlık hissinin belirginleşmesidir. Soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı sonrasında östaki borusunun işlevinin bozulması, orta kulakta sıvı birikmesine ve ağrıya yol açabilir. Ağrıyan kulağa pamuk veya başka bir cisim sokmak ise önerilmez. Peki, çocuklarda kulak ağrısı neden geceleri şiddetlenir, ağrıyan kulağa pamuk konur mu ve evde hangi yöntemlerle rahatlama sağlanabilir? Detaylar...

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HABERİN ÖZETİ Çocuklarda kulak ağrısı neden gece artar? Ağrıyan kulağa pamuk konur mu? Çocuklarda kulak ağrısının gece şiddetlenmesinin nedenleri, ağrıyan kulağa pamuk konulmaması gerektiği ve evde uygulanabilecek rahatlama yöntemleri anlatılmaktadır. Yatay pozisyona geçildiğinde orta kulaktaki basınç ve dolgunluk hissinin belirginleşmesi, kulak ağrısının gece artmasına yol açar. Kulak kanalını tıkayabileceği, akıntıyı engelleyebileceği ve tahrişe yol açabileceği için kulağın içine pamuk, kulak çubuğu veya başka cisimler sokulmamalıdır. Dış kulak üzerine temiz ve ılık bir bezle kompres yapmak ağrı hissini azaltmaya yardımcı olabilir. Ağrı kesici ilaçlar çocuğun yaşına ve kilosuna uygun olarak sağlık uzmanı önerisiyle kullanılmalı, çocuklara aspirin verilmemelidir. Şiddetli ağrı, ateş, kulaktan akıntı veya işitme değişikliği durumlarında doktora başvurulmalıdır.

Orta kulak enfeksiyonu, çocuklarda kulak ağrısının yaygın nedenlerinden biridir.

Yatınca artan basınç ve rahatsızlık hissi gece ağrıyı belirginleştirebilir.

Kulağın içine pamuk, kulak çubuğu veya başka bir cisim sokulmamalıdır.

Dış kulak üzerine ılık kompres uygulamak rahatlama sağlayabilir.

Ağrı kesici ilaçlar çocuğun yaşına ve kilosuna uygun şekilde, sağlık uzmanının önerisiyle kullanılmalıdır.

Şiddetli ağrı, ateş, kulaktan akıntı veya işitme değişikliği varsa doktora başvurulmalıdır.

ÇOCUKLARDA KULAK AĞRISI NEDEN GECE DAHA ÇOK ARTAR?

Çocuklarda kulak ağrısının gece şiddetlenmesinin nedenlerinden biri, yatay pozisyona geçildiğinde orta kulaktaki basınç ve dolgunluk hissinin daha belirgin hale gelmesidir. Özellikle soğuk algınlığı sırasında burun ve geniz bölgesinde oluşan şişlik, orta kulakla geniz arasında bağlantı sağlayan östaki borusunun çalışmasını zorlaştırabilir. Bu durum orta kulakta sıvı birikmesine ve basınç oluşmasına neden olabilir.

Çocuk yatağa uzandığında bu rahatsızlık daha belirgin hissedilebilir. Ayrıca gündüz oyun ve diğer aktivitelerle dikkati dağılan çocuklar, gece sessiz ortamda ağrıya daha fazla odaklanabilir. Bu nedenle kulak ağrısı uykuya geçişi zorlaştırabilir, gece boyunca ağlayarak uyanmaya ve huzursuzluğa yol açabilir.

KULAK AĞRISI OLAN ÇOCUĞUN KULAĞINA PAMUK KONUR MU?

Kulak ağrısı yaşayan çocuğun kulağının içine pamuk koymak önerilmez. Pamuk, kulak kanalını tıkayabilir ve özellikle kulaktan sıvı veya iltihap geliyorsa akıntının dışarı çıkmasını engelleyebilir. Ayrıca pamuk veya başka cisimlerin kulak kanalına sokulması tahrişe ve yaralanmaya neden olabilir.

Çocuğun kulağından akıntı geliyorsa yalnızca dışarı çıkan sıvı temiz bir bezle nazikçe silinmelidir. Kulak kanalının içine pamuk, kulak çubuğu veya peçete yerleştirilmemelidir. Kulak zarında hasar olasılığı değerlendirilmeden gelişigüzel kulak damlası, yağ veya farklı karışımlar da kullanılmamalıdır.

ÇOCUKLARDA KULAK AĞRISINA EVDE NE İYİ GELİR?

Çocuklarda kulak ağrısını hafifletmek için öncelikle ağrının nedeninin belirlenmesi gerekir. Hekim değerlendirmesine kadar çocuğun rahatlamasına yardımcı olabilecek bazı yöntemler uygulanabilir. Dış kulağın üzerine temiz ve ılık bir bez koymak, bazı çocuklarda ağrı hissini azaltabilir.

Evde dikkat edilebilecek noktalar şöyle sıralanabilir:

Ilık kompres uygulayın: Temiz ve ılık bir bezi kulağın dış kısmına kısa süreli yerleştirebilirsiniz. Çok sıcak uygulamalardan kaçının.

Ağrı kesici konusunda doktorunuza danışın: Çocuğun yaşına ve kilosuna uygun parasetamol veya ibuprofen gibi ilaçlar sağlık uzmanının önerisiyle kullanılabilir. Çocuklara aspirin verilmemelidir.

Sıvı tüketimini destekleyin: Çocuğun yeterli sıvı almasına dikkat edin.

Kulağı kuru tutun: Özellikle akıntı varsa kulağın içine su kaçırmamaya özen gösterin.

Kulağa yabancı madde sokmayın: Pamuk, kulak çubuğu veya evde hazırlanan karışımlarla müdahale etmeyin.

ÇOCUKLARDA KULAK AĞRISINI HAFİFE ALMAYIN!

Çocuklarda özellikle gece artan kulak ağrısı, hem çocuğun uyku düzenini hem de günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir. Ağrının nedeni basit bir basınç değişikliği olabileceği gibi orta kulak enfeksiyonu gibi tedavi gerektiren bir durum da olabilir. Bu nedenle kulağa pamuk koymak veya gelişigüzel ürünler uygulamak yerine ağrının kaynağının belirlenmesi önem taşıyor. Çocuğun belirtilerini takip etmek, doğru bakım yöntemlerini uygulamak ve gerektiğinde çocuk doktoruna başvurmak kulak sağlığını korumada en doğru yaklaşım olacaktır.