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Çocuklarda kulak ağrısının gece artmasının en önemli nedenlerinden biri, özellikle orta kulak enfeksiyonlarında yatay pozisyona geçildiğinde kulaktaki basınç ve rahatsızlık hissinin belirginleşmesidir. Soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı sonrasında östaki borusunun işlevinin bozulması, orta kulakta sıvı birikmesine ve ağrıya yol açabilir. Ağrıyan kulağa pamuk veya başka bir cisim sokmak ise önerilmez. Peki, çocuklarda kulak ağrısı neden geceleri şiddetlenir, ağrıyan kulağa pamuk konur mu ve evde hangi yöntemlerle rahatlama sağlanabilir? Detaylar...
Çocuklarda kulak ağrısının gece şiddetlenmesinin nedenlerinden biri, yatay pozisyona geçildiğinde orta kulaktaki basınç ve dolgunluk hissinin daha belirgin hale gelmesidir. Özellikle soğuk algınlığı sırasında burun ve geniz bölgesinde oluşan şişlik, orta kulakla geniz arasında bağlantı sağlayan östaki borusunun çalışmasını zorlaştırabilir. Bu durum orta kulakta sıvı birikmesine ve basınç oluşmasına neden olabilir.
Çocuk yatağa uzandığında bu rahatsızlık daha belirgin hissedilebilir. Ayrıca gündüz oyun ve diğer aktivitelerle dikkati dağılan çocuklar, gece sessiz ortamda ağrıya daha fazla odaklanabilir. Bu nedenle kulak ağrısı uykuya geçişi zorlaştırabilir, gece boyunca ağlayarak uyanmaya ve huzursuzluğa yol açabilir.
Kulak ağrısı yaşayan çocuğun kulağının içine pamuk koymak önerilmez. Pamuk, kulak kanalını tıkayabilir ve özellikle kulaktan sıvı veya iltihap geliyorsa akıntının dışarı çıkmasını engelleyebilir. Ayrıca pamuk veya başka cisimlerin kulak kanalına sokulması tahrişe ve yaralanmaya neden olabilir.
Çocuğun kulağından akıntı geliyorsa yalnızca dışarı çıkan sıvı temiz bir bezle nazikçe silinmelidir. Kulak kanalının içine pamuk, kulak çubuğu veya peçete yerleştirilmemelidir. Kulak zarında hasar olasılığı değerlendirilmeden gelişigüzel kulak damlası, yağ veya farklı karışımlar da kullanılmamalıdır.
Çocuklarda kulak ağrısını hafifletmek için öncelikle ağrının nedeninin belirlenmesi gerekir. Hekim değerlendirmesine kadar çocuğun rahatlamasına yardımcı olabilecek bazı yöntemler uygulanabilir. Dış kulağın üzerine temiz ve ılık bir bez koymak, bazı çocuklarda ağrı hissini azaltabilir.
Evde dikkat edilebilecek noktalar şöyle sıralanabilir:
Çocuklarda özellikle gece artan kulak ağrısı, hem çocuğun uyku düzenini hem de günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir. Ağrının nedeni basit bir basınç değişikliği olabileceği gibi orta kulak enfeksiyonu gibi tedavi gerektiren bir durum da olabilir. Bu nedenle kulağa pamuk koymak veya gelişigüzel ürünler uygulamak yerine ağrının kaynağının belirlenmesi önem taşıyor. Çocuğun belirtilerini takip etmek, doğru bakım yöntemlerini uygulamak ve gerektiğinde çocuk doktoruna başvurmak kulak sağlığını korumada en doğru yaklaşım olacaktır.