TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Sağlık
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 11:18

Çocuklardaki kemik ağrılarını hafife almayın! İbn-i Sina'dan ağrıları bitiren şifa karışımı

Çocuklarda özellikle akşam ve gece saatlerinde görülen bacak ağrıları, aileleri endişelendirebiliyor. Büyüme ağrıları olarak bilinen bu şikayetler her zaman ciddi bir soruna işaret etmese de bazı belirtilerin dikkate alınması gerekiyor. Peki, çocuklarda kemik ağrıları neden ortaya çıkıyor? İbn-i Sina'nın tıp mirasında hangi geleneksel yöntemler yer alıyor? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Çocuklardaki kemik ağrılarını hafife almayın! İbn-i Sina'dan ağrıları bitiren şifa karışımı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 11:18

Çocukların büyüme döneminde yaşadığı bacak ve kemik ağrıları, anne babaların sık karşılaştığı şikayetler arasında bulunuyor. Özellikle geceleri ortaya çıkan ağrılar kimi zaman büyüme ağrılarıyla ilişkilendirilse de her ağrıyı bu şekilde değerlendirmek doğru değil. 'nın yüzyıllar öncesine uzanan tıp çalışmaları da geleneksel tedavi yöntemlerine ilgi duyanların dikkatini çekiyor. Peki, çocuklarda kemik ağrılarının nedenleri neler ve hangi durumlarda doktora başvurmak gerekiyor? İbn-i Sina'nın yüzyıllar öncesinden gelen önerileri...

HABERİN ÖZETİ

Çocuklardaki kemik ağrılarını hafife almayın! İbn-i Sina'dan ağrıları bitiren şifa karışımı

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Çocuklarda büyüme döneminde görülen bacak ve kemik ağrılarının özellikleri ile İbn-i Sina'nın tıp mirasıyla ilişkilendirilen geleneksel kuyruk yağı, zencefil ve çörek otu yağı karışımı ele alınmaktadır.
Büyüme ağrıları genellikle 3-12 yaş arasındaki çocuklarda en sık bacaklarda, baldır, uyluk ve diz arkasında görülür.
Akşam veya gece ortaya çıkan bu ağrılarda eklemde şişlik, kızarıklık veya hareket kısıtlılığı görülmez; sabahları hafifler ya da kaybolur.
İbn-i Sina'nın tıp mirasıyla ilişkilendirilen kuyruk yağı, zencefil ve çörek otu yağı geleneksel karışımın üç temel malzemesini oluşturur.
Bu karışım geleneksel uygulamalarda ağrı hissedilen bölgeye haricen, hafif masaj eşliğinde uygulanır.
Kuyruk yağı masaj ve cilt bakımında, gingerol içeren zencefil beslenme ve geleneksel uygulamalarda, timokinon içeren çörek otu yağı ise tohumlarından elde edilerek kullanılır.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

ÇOCUKLARDA KEMİK AĞRILARI NEDEN OLUR, HANGİ BELİRTİLER DİKKATE ALINMALI?

Çocuklarda özellikle bacaklarda ve eklem çevresinde görülen ağrılar, farklı nedenlerden kaynaklanabiliyor. Gün içinde yoğun fiziksel aktivite, kas yorgunluğu ve büyüme dönemindeki değişimler bu şikayetlere yol açabiliyor. Ancak her kemik ağrısını gelişim sürecinin doğal bir parçası olarak değerlendirmek doğru değil. 

Çocuklardaki kemik ağrılarını hafife almayın! İbn-i Sina'dan ağrıları bitiren şifa karışımı

ÇOCUKLARDA BÜYÜME AĞRILARI NASIL ANLAŞILIR?

Büyüme ağrıları genellikle 3-12 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor. En sık bacaklarda, özellikle baldır, uyluk ve diz arkasında hissediliyor. Çoğunlukla akşam saatlerinde veya gece ortaya çıkan bu ağrılar, sabah çocuk uyandığında hafifliyor ya da tamamen kayboluyor. Büyüme ağrılarında genellikle eklemde şişlik, kızarıklık veya hareket kısıtlılığı görülmüyor. Ağrı çoğunlukla iki bacakta hissediliyor ve gün içinde çocuğun hareket etmesini engellemiyor.

Çocuklardaki kemik ağrılarını hafife almayın! İbn-i Sina'dan ağrıları bitiren şifa karışımı

İBN-İ SİNA'DAN AĞRILAR İÇİN GELENEKSEL KARIŞIM: KUYRUK YAĞI, ZENCEFİL VE ÇÖREK OTU YAĞI

İbn-i Sina'nın tıp alanındaki çalışmaları, yüzyıllar geçmesine rağmen ilgi görmeye devam ediyor. Geleneksel tıp uygulamalarında kullanılan kuyruk yağı, ve çörek otu yağı da bu kapsamda dikkat çeken doğal malzemeler arasında yer alıyor. Farklı özellikleriyle bilinen bu üç malzeme, geleneksel karışımlara ilgi duyanların araştırdığı seçenekler arasında bulunuyor.

Çocuklardaki kemik ağrılarını hafife almayın! İbn-i Sina'dan ağrıları bitiren şifa karışımı

KUYRUK YAĞI, ZENCEFİL VE ÇÖREK OTU YAĞININ GELENEKSEL KULLANIMLARI

  • Kuyruk yağı: Geleneksel yöntemlerde haricen kullanılan hayvansal yağlardan biri olan kuyruk yağı, özellikle masaj ve cilt bakımı uygulamalarıyla biliniyor. Yoğun yapısı nedeniyle farklı doğal karışımlarda da tercih ediliyor.
  • Zencefil: Geleneksel tıpta uzun yıllardır kullanılan zencefil, kendine özgü aroması ve içerdiği gingerol bileşenleriyle dikkat çekiyor. Beslenmede ve çeşitli geleneksel uygulamalarda kendine yer buluyor.

  • Çörek otu yağı: Çörek otu tohumlarından elde edilen bu yağ, geleneksel kullanımıyla öne çıkıyor. İçeriğinde bulunan timokinon bileşiği nedeniyle bilimsel araştırmalara da konu oluyor.

    Çocuklardaki kemik ağrılarını hafife almayın! İbn-i Sina'dan ağrıları bitiren şifa karışımı

İBN-İ SİNA'NIN GELENEKSEL KARIŞIMINDA ÜÇ DOĞAL MALZEME ÖNE ÇIKIYOR

Küçük yaştaki çocuklarda görülen ağrılar, anne babaların en çok endişelendiği konular arasında yer alıyor. Özellikle ağrıyla baş etmekte zorlanan çocuklar için aileler farklı yöntemleri araştırıyor. İbn-i Sina'nın yüzyıllar öncesine dayanan tıp mirasıyla ilişkilendirilen kuyruk yağı, zencefil ve çörek otu yağı ise geleneksel karışımın üç temel malzemesi olarak öne çıkıyor. Ağrıyan bölgeye haricen uygulanmasıyla gündeme gelen bu karışım, doğal yöntemlere ilgi duyanların dikkatini çekiyor.

Çocuklardaki kemik ağrılarını hafife almayın! İbn-i Sina'dan ağrıları bitiren şifa karışımı

Özellikle geceleri ortaya çıkan bacak ve kas ağrıları, çocukların uyku düzenini olumsuz etkileyebiliyor. Geleneksel uygulamalarda kuyruk yağı, zencefil ve çörek otu yağıyla hazırlanan karışım, ağrı hissedilen bölgeye hafif masaj eşliğinde uygulanıyor. Masajın sağladığı geçici rahatlama hissi, çocukların gevşemesine yardımcı olabiliyor.

Çocuklardaki kemik ağrılarını hafife almayın! İbn-i Sina'dan ağrıları bitiren şifa karışımı

Çocuklarda özellikle geceleri ortaya çıkan kemik ve bacak ağrıları, anne babaların dikkatle takip etmesi gereken şikâyetler arasında yer alıyor. İbn-i Sina'nın tıp mirasıyla gündeme gelen kuyruk yağı, zencefil ve çörek otu yağı gibi geleneksel malzemeler ise doğal bakım yöntemlerine ilgi duyanların araştırdığı seçenekler arasında bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kış mevsiminde en çok tüketilmesi gereken besinleri İbn-i Sina yüzyıl önce açıkladı! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor
ETİKETLER
#çörek otu yağı
#zencefil
#kuyruk yağı
#İbn-i Sina
#Çocuklarda Kemik Ağrıları
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.