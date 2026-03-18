Bilim insanları, çevre kirliliğinin en büyük sorumlularından olan plastik şişeleri Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan L-DOPA ilacına dönüştürmeyi başardı. Nature Sustainability dergisinde yayımlanan araştırma, tıp ve geri dönüşüm alanında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Dinle Özetle

Çöpe atılan plastik şişeler parkinson ilacına dönüştü: Tıp dünyasında önemli keşif

HABERİN ÖZETİ Çöpe atılan plastik şişeler parkinson ilacına dönüştü: Tıp dünyasında önemli keşif Bilim insanları, çevre kirliliğine neden olan plastik şişeleri Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan L-DOPA ilacına dönüştürmeyi başardı. Araştırma kapsamında PET atıkları kimyasal yapı taşlarına ayrıştırılarak genetiği değiştirilmiş bakteriler aracılığıyla L-DOPA'ya çevrildi. Bu gelişme, zararlı atıkların insan sağlığını iyileştiren unsurlara dönüştürülerek biyolojinin sürdürülebilir uygulamalarının pratikliğini kanıtlıyor. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 50 milyon ton PET atığı ortaya çıkıyor ve bu yöntemin kullanımı geleneksel ilaç üretim yöntemlerine göre daha sürdürülebilir bir alternatif sunuyor. Daha önce de E. coli bakterisi kullanılarak parasetamol üretme başarısı gösterilmişti.

ZARARLI ATIKLAR ŞİFAYA DÖNÜŞÜYOR

Araştırma kapsamında uzmanlar, PET atıklarını kimyasal yapı taşları olan tereftalik aside ayrıştırdı. Elde edilen tereftalik asit molekülleri, genetiği değiştirilmiş bakteriler aracılığıyla bir dizi biyolojik reaksiyondan geçirilerek L-DOPA'ya çevrildi.

Endüstriyel Biyoteknoloji İnovasyon Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Liz Fletcher, söz konusu gelişmenin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Plastik şişeleri Parkinson ilacına dönüştürmek işlemi basit bir geri dönüşüm fikri değil, doğayla uyumlu çalışan süreçleri yeniden tasarlamanın bir yoludur."

Fletcher ayrıca, zararlı materyallerin insan sağlığını iyileştiren unsurlara dönüştürülmesi ile biyolojinin sürdürülebilir uygulamalarının ne denli pratik olduğunu kanıtladığını vurguladı.

HER YIL 50 MİLYON TON ATIK ÜRETİLİYOR

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 50 milyon ton PET atığı ortaya çıkıyor. Bunların ilaç üretiminde kullanılması da geleneksel ilaç üretim yöntemlerine kıyasla çok daha sürdürülebilir bir alternatif sunarken, plastiklerin çöp sahalarına gitmesini de engelliyor.

Uygulanan yöntem aslında bir ilk değil. Edinburgh Üniversitesi'ndeki kimyagerler, Haziran 2025'te E. coli bakterisini kullanarak parasetamol üretmeyi de başarmıştı. Tıpkı L-DOPA gibi şu anda petrolden elde edilen parasetamolün ticari düzeyde üretilebilmesi için ek araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.