Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Çöpe atılan plastik şişeler parkinson ilacına dönüştü: Tıp dünyasında önemli keşif

Bilim insanları, genetiği değiştirilmiş bakteriler yardımıyla PET plastik atıklarını Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan L-DOPA ilacına dönüştürmeyi başardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çöpe atılan plastik şişeler parkinson ilacına dönüştü: Tıp dünyasında önemli keşif
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 09:45

Bilim insanları, çevre kirliliğinin en büyük sorumlularından olan plastik şişeleri Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan L-DOPA ilacına dönüştürmeyi başardı. Nature Sustainability dergisinde yayımlanan araştırma, tıp ve geri dönüşüm alanında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Çöpe atılan plastik şişeler parkinson ilacına dönüştü: Tıp dünyasında önemli keşif

0:00 108
HABERİN ÖZETİ

Çöpe atılan plastik şişeler parkinson ilacına dönüştü: Tıp dünyasında önemli keşif

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Bilim insanları, çevre kirliliğine neden olan plastik şişeleri Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan L-DOPA ilacına dönüştürmeyi başardı.
Araştırma kapsamında PET atıkları kimyasal yapı taşlarına ayrıştırılarak genetiği değiştirilmiş bakteriler aracılığıyla L-DOPA'ya çevrildi.
Bu gelişme, zararlı atıkların insan sağlığını iyileştiren unsurlara dönüştürülerek biyolojinin sürdürülebilir uygulamalarının pratikliğini kanıtlıyor.
Dünya genelinde her yıl yaklaşık 50 milyon ton PET atığı ortaya çıkıyor ve bu yöntemin kullanımı geleneksel ilaç üretim yöntemlerine göre daha sürdürülebilir bir alternatif sunuyor.
Daha önce de E. coli bakterisi kullanılarak parasetamol üretme başarısı gösterilmişti.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

ZARARLI ATIKLAR ŞİFAYA DÖNÜŞÜYOR

Araştırma kapsamında uzmanlar, PET atıklarını kimyasal yapı taşları olan tereftalik aside ayrıştırdı. Elde edilen tereftalik asit molekülleri, genetiği değiştirilmiş bakteriler aracılığıyla bir dizi biyolojik reaksiyondan geçirilerek L-DOPA'ya çevrildi.

Çöpe atılan plastik şişeler parkinson ilacına dönüştü: Tıp dünyasında önemli keşif

Endüstriyel Biyoteknoloji İnovasyon Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Liz Fletcher, söz konusu gelişmenin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Plastik şişeleri Parkinson ilacına dönüştürmek işlemi basit bir geri dönüşüm fikri değil, doğayla uyumlu çalışan süreçleri yeniden tasarlamanın bir yoludur."

Fletcher ayrıca, zararlı materyallerin insan sağlığını iyileştiren unsurlara dönüştürülmesi ile biyolojinin sürdürülebilir uygulamalarının ne denli pratik olduğunu kanıtladığını vurguladı.

HER YIL 50 MİLYON TON ATIK ÜRETİLİYOR

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 50 milyon ton PET atığı ortaya çıkıyor. Bunların ilaç üretiminde kullanılması da geleneksel ilaç üretim yöntemlerine kıyasla çok daha sürdürülebilir bir alternatif sunarken, plastiklerin çöp sahalarına gitmesini de engelliyor.

Uygulanan yöntem aslında bir ilk değil. Edinburgh Üniversitesi'ndeki kimyagerler, Haziran 2025'te E. coli bakterisini kullanarak parasetamol üretmeyi de başarmıştı. Tıpkı L-DOPA gibi şu anda petrolden elde edilen parasetamolün ticari düzeyde üretilebilmesi için ek araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.

ETİKETLER
#Plastik Geri Dönüşüm
#Biyoteknoloji
#L-dopa
#Parkinson Tedavisi
#Sürdürülebilir Ilaç Üretimi
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.