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Sağlık
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 | Banu İriç

Çöpteki maskeler gündem oldu, Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Kahramanmaraş’ta bir sağlık ocağının önünde çöp konteynerine atılmış maskeleri görüntüleyen bir vatandaş kendilerine hiç maske verilmediğini öne sürmüştü. Sosyal medyada da dikkat çeken görüntüler sonrası Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 21:55
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 21:55

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Sümer Mahallesi’nde bulunan bir Aile Sağlığı Merkezi’nin önünde çöp konteynerine atılmış maskelerin görüntülenmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Çöpteki maskeler gündem oldu, Sağlık Bakanlığı devreye girdi

SU TEMASIYLA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada çöpte görülen maskelerin su teması nedeniyle işlevini yitirdiği ve artık tıbbi amaçla kullanılamaz durumda olduğunu belirtti. Açıklamada, söz konusu malzemelerin usule uygun şekilde imha edilmek üzere poşet içinde çöp konteynerine bırakıldığını, ancak bu durumun yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirtti.

Çöpteki maskeler gündem oldu, Sağlık Bakanlığı devreye girdi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kamuoyu açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"17.06.2025 tarihinde medyaya yansıyan Dulkadiroğlu ilçemizdeki Aile Sağlığı Merkezi önündeki çöp konteynerinde bulunan maske ve diğer malzemelerle ilgili kamuoyuna açıklama yapılması gereği hâsıl olmuştur.

Söz konusu maskeler Aile Sağlığı Merkezinde tıbbi ihtiyacı bulunan hastalara verilmek üzere muhafaza edilmekte iken bulunduğu odada yaşanan su teması nedeniyle kullanılamaz hale gelmiştir. Aktif olarak kullanılmayan eski mini hasta çağırma cihazları da arıza ve su teması nedeniyle işlevselliğini kaybetmiştir.

Usulüne uygun olarak imha edilmesi gereken ve kullanılamaz hale gelen maske ile diğer malzemeler Aile Sağlığı Merkezi görevlilerince kutu/poşet içerisinde bina yakınındaki çöp konteynerine bırakıldığı için ortaya istenmeyen bu görüntüler çıkmıştır.

Konuyla ilgili olarak inceleme/soruşturma başlatılmış olup süreç İl Sağlık Müdürlüğümüzce yakinen takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/kmarasism/status/1934976618008650178

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