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 | Emir Yücel

Covid 19 aşıları kalp hastalığı yapar mı? Ünlü doktordan ezber bozan açıklamalar

Tüm dünyayı etkileyen Covid 19 salgını, ülkemizde de oldukça etkili olmuş ve 100 bin insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Hastalık ortaya çıktıktan bir süre sonra ise salgına karşı aşı üretilmişti. Salgının ortaya çıkmasından 5 yıl geçti. Bu 5 yıl içerisinde aşı olan kişilerin kalp hastalıkları yaşadığına dair iddialar da oldukça fazla. Çeşitli uzmanlar, yapılan aşıların tetiklediğini dile getirse de Medipol Hastanesinde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun ezber bozan bir açıklama yaptı. Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan Coşkun; 'Covid aşısı kalp hastalığına neden olur demek doğru değildir. Tersine kalp hastalığı veya beyin damar olayları açısından Covid aşıları koruyucudur diyebiliriz.' İfadesini kullandı. İşte detaylar...

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Covid 19 aşıları kalp hastalığı yapar mı? Ünlü doktordan ezber bozan açıklamalar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 14:17

Son yıllarda artan kalp rahatsızlıklarını Covid 19 aşılarıyla ilişkilendiren uzman sayısı oldukça fazla. 'Aşı olan kişilerde daha fazla kalp hastalığı gözükür' iddiası konuşulurken, ünlü kalp doktorundan ezber bozan bir çıkış geldi.

Medipol Hastanesinde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel ile yaptığı röportajda; 'Covid aşısı kalp hastalığına neden olur demek doğru değildir. Tersine kalp hastalığı veya beyin damar olayları açısından Covid aşıları koruyucudur diyebiliriz.' Dedi.

İşte çok konuşulacak röportajın detayları:

"COVİD AŞILARI KALP VE BEYNİ KORUR!"

Covid aşılarının kalp ile ilgili seyrek olarak yan etkileri olmakla birlikte kalp için güvenilirdirler diyebiliriz. Ama bu konuda İngiltere merkezli 3 ülkede (İspanya ve Estonya) yapılmış 20 milyon hasta üzerinde yapılmış büyük bir çalışma var ve bu çalışmada Covid aşılı olan ve aşılı olmayan 2 hasta grubunda Akut Covid enfeksiyonu sonrası 2 yıllık takipte kalp damar tıkanıklıkları, beyin damar tıkanıklıkları ve pıhtılaşma olayları takip edilmiş. Görülmüş ki Covid aşısı olanlarda pıhtılaşma olayları, kalp olayları ve beyin pıhtı olayları çok daha az görülmüş.

Sonuç olarak aşı olmayan grupta kalp ve beyin ile ilgili pıhtılaşmaya bağlı klinik olaylar %80 daha fazla görülmüş. Bu koruyucu etki aşılanan grupta 2.yıl sonunda da devam etmiş. O yüzden Covid aşısı kalp hastalığına neden olur demek doğru değildir. Tersine kalp hastalığı veya beyin damar olayları açısından Covid aşıları koruyucudur diyebiliriz.

"VİRÜSÜN KENDİSİ ÇEŞİTLİ HASTALIKLARA YOL AÇAR!"

Son yıllarda özellikle gençlerde artan kalp krizlerinin sebebi covid aşıları mı?

"Covid virüsünün kendisi bir trombojenik etkiye neden olur. Yani pıhtılaşma olaylarını ve mekanizmasını olumsuz etkiler. Pıhtı olayları virüsün bizzat kendisi tarafından artırılıyor. Özellikle Covid enfeksiyonu sonrası ilk 6 ayda hatta bazı vakalarda 1 yıl sonrasına uzayabilecek şekilde pıhtılaşma olaylarına rastlanabiliyor."

"COVİD AŞILARI KALP HASTALIĞINI ARTTIRMAZ!"

Covid hastalığı ile kalp sağlığı arasında nasıl bir ilişki var?

Covid aşıları kalp hastalığını arttırır demek yanlış bir cümledir bence. Çünkü uluslararası çok merkezli klinik çalışma yapılmış tersini göstermiş. Ama Covid hastalığı tabii ki koroner damar içi pıhtılaşmayı neden olarak kalp damar hastalıklarına neden oluyor. Bunun dışında başka mekanizmaları da var. Kalp zarı iltihabı yapıp kalpte sıvı toplanması yapabiliyor. Kalp adalesini tutup myokardit yapabiliyor. Bu pıhtılaşmadan ayrı kalp yapılarında olumsuz etkilere yol açabiliyor.

"AŞI OLANLAR DAHA ŞANSLI!"

Kalp sağlığı için önerileriniz nelerdir?
Covid geçirenlerde tabii ki mutlaka öncelikle bir kardiyologa görülüp risk durumlarına göre bir kan sulandırıcı tedavileri eğer gerekiyorsa mutlaka almaları gerekiyor. Aşı dönemi artık geçti zaten. Aşı olmuş olanlar bu açıdan daha şanslılar diyebiliriz.

Peki genel olarak kalp sağlığı ile ilgili önerileriniz nedir hocam?

Kalp için, kalp damar tıkanıklığı için aynı şekilde beyin damar hastalıklarından korunmak için damar sertliği riskini arttıran risk faktörleri ile mücadele etmeliyiz. Tabi ki burada kontrol edebildiğimiz risk faktörlerini kontrol altına almamız lazım.

*Sigara içiyorsak kesin bırakmamız gerekiyor.

*Fiziksel hareketsizlik, obezite varsa bunun için fiziksel hareketi arttırıp beslenmemizi düzenlememiz gerekiyor.

*Beslenmede kolesterolden zengin gıdalardan kaçırıp kolesterol ve lipit değerlerini normale getirmemiz gerekiyor. Tansiyon ve şeker hastalığımız varsa bunu daha iyi kontrol edilecek şekilde ilgili hekimler tarafından kontrollere giderek ideal düzeylere getirmeliyiz.

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