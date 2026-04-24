Dünya yıldızı Al-Nassr futbolcusu Cristiano Ronaldo çevikliği, beslenme alışkanlığı ve vücuduyla çok konuşuluyor. Cristiano Ronaldo'nun eski kişisel aşçısıyla yapılan samimi bir röportaj sırrını ortaya çıkardı.

HABERİN ÖZETİ Cristiano Ronaldo'nun başarısının sırrı! Mutfağındaki 'yasaklar' listesi: İşte uzak durduğu içecek Cristiano Ronaldo'nun eski kişisel aşçısıyla yapılan röportaj, yıldız futbolcunun çevikliği ve başarısının sırrı olarak disiplinli beslenme alışkanlıklarını ortaya koydu. Ronaldo'nun diyeti dengeli olup, her gün sağlıklı gıdalardan oluşur. Kahvaltısı avokado, kahve, yumurta ve şekersiz ürünlerden meydana gelir. Öğle yemeğinde tavuk, balık ve sebze yerken, karbonhidrat ihtiyacını sebzelerden karşılar. Makarna ve ekmek gibi unlu mamulleri kesinlikle yemez. Süt ürünleri yerine badem, yulaf veya pirinç sütü gibi alternatifleri tercih eder. Beslenmenin antrenmandan daha önemli olduğunu, %60 beslenme ve %40 antrenman felsefesini benimser.

RONALDO'NUN DİYETİ

Covers.com'a konuşan Giorgio Barone, Dünya Kupası için performansı merak edilen ve disiplinden kopmayan Ronaldo için şunları söyledi:

"Cristiano Ronaldo'nun diyeti dengeli. Her şeyden biraz yiyor ama her zaman sağlıklı şeyler yiyor. Kahvaltı her şeyin başlangıcıdır. Avokado, kahve, yumurta ve şekersiz. Kesinlikle şeker yok. Bu prensip gün boyunca devam eder. Öğle yemeği tavuk, balık ve her zaman sebzedir, karbonhidratlar ise farklı şekilde ele alınır. Karbonhidrata ihtiyacı varsa, bunu sebzelerden alır, bu yüzden unlu mamullere ihtiyacı yoktur. Makarna, ekmek gibi şeyler asla yemez.

SÜREKLİ SEBZE OLUYOR

Akşam yemeği hafif ve işlevsel olmaya devam ediyor. Akşamları genellikle balık veya fileto şeklinde et gibi hafif yiyecekler yiyor. Yanında her zaman sebze de oluyor.’’

SÜTÜ ÖNERMİYOR

Eski şefin en çarpıcı iddiası süt ürünleriyle ilgili:

‘’Sadece insanlar 30, 40, 50, 60 yaşına kadar süt içmeye devam ediyor ve bence bu yanlış. Bunun yerine alternatifler öneriyor. Badem sütü, yulaf sütü veya pirinç sütü ekleyebilirsiniz. Kendi alışkanlıkları bile bu felsefeyi yansıtıyor. Kahveyi sütsüz ve şekersiz içiyor.’’

Dünya yıldızının kola da tüketmediği biliniyor.

%60 BESLENME, %40 ANTRENMAN

Geleceğe yönelik planlarından bahseden Barone, Lamine Yamal'ı "birlikte çalışmayı çok istediği" bir oyuncu olarak gösterdi ve genç yeteneklere rehberlik etmenin önemini vurguladı.

“Kendilerini çok yalnız hissediyorlar ve arkadaşlığa ihtiyaç duyuyorlar” dedi, evden erken ayrılmanın getirdiği baskılara işaret ederek... Felsefesi açık: Her zaman %60 beslenme ve %40 antrenmanın önemli olduğunu söylerim. İnsan vücudu bir araba gibidir. Dünyanın en iyi arabasına sahip olabilirsiniz, ancak motora yanlış yakıt koyarsanız zorlanacaktır.”

HAALAND'IN DİYETİ

Barone ayrıca Erling Haaland'ın beslenme alışkanlıklarını da değerlendirdi:

"Karaciğer, kalp ve beyin hepsi sağlıklı besinlerdir. Süper besinlerdir. Cristiano da karaciğeri severdi."