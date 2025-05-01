Devlet hastanesinde cinsel istismar skandalı! Bakanlık harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan “devlet hastanesinde cinsel istismar” iddialarıyla ilgili harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, hekimlerin muayene sırasında tespit ettiği şüpheli durum üzerine derhal inceleme başlatıldığı, adli makamlar ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile bilgi paylaşımında bulunulduğu belirtildi. Bakanlık, idari ve adli süreçlerin titizlikle takip edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan 'devlet hastanesinde cinsel istismar' iddiaları üzerine inceleme başlattı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'devlet hastanesinde cinsel istismar' başlıklı habere ilişkin açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır. Ayrıca söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır.

Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili yürümekte olan adli ve idari süreçleri titizlikle takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.