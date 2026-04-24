Sağlık
Avatar
Editor
 Murat Makas

Diş ağrısıyla gitti, 25 dişinden oldu! Deliller kararmasın diye implantları söktüremiyor: 36 çeyrek altın harcadım!

Sivas’ta yaşayan iki çocuk annesi Gülbeyaz Çelikdemir, diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tanımadığı kişi tarafından özel diş kliniğine yönlendirildi. Gülbeyaz Çelikdemir'in 25 dişi çekilirken ağzında ve beslenme şeklinden dolayı bağırsaklarında sağlık sorunları oluştu. Çakılan implantlar yüzünden birçok sağlık problemi yaşayan kadın konuyu yargıya taşıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 09:47

Sivas’ta yaşayan Gülbeyaz Çelikdemir diş ağrısı sebebiyle hayatı adeta kabusa döndü. İki çocuk annesi 2 yıl önce diş ağrısı şikayetiyle Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hastanesine gitti ve doktor olduğunu düşündüğü bir kişi tarafından, "Burada işler uzar, dışarıda daha hızlı halledebiliriz" vaadi ile özel bir diş kliniğine yönlendirildi.

HABERİN ÖZETİ

Diş ağrısıyla gitti, 25 dişinden oldu! Deliller kararmasın diye implantları söktüremiyor: 36 çeyrek altın harcadım!

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Sivas'ta yaşayan Gülbeyaz Çelikdemir, diş ağrısı şikayetiyle gittiği bir hastaneden yönlendirildiği özel bir klinikte 25 dişi çekildi, 8 implant çakıldı ve bu süreç sonrası sağlığından oldu.
Gülbeyaz Çelikdemir, diş ağrısı nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hastanesine başvurdu ve burada doktor olduğunu düşündüğü bir kişi tarafından özel bir kliniğe yönlendirildi.
Özel klinikte 25 dişi çekildi ve ağzına 8 implant çakıldı.
İmplantlar sonrasında çenede iltihap, çene etlerinde çekilme, iki operasyon ve bağırsak sorunları yaşadı, sürekli sıvı gıda tüketmek zorunda kaldı.
İmplantların sökülmesi için gittiği klinikte ek ücret istendi.
Çelikdemir, yaşadığı süreci yargıya taşıdı ve Ankara 16. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne şikayette bulundu.
Delillerin kararmaması için implantları söktüremediğini ve yargı süreci boyunca sıvı gıdalarla beslenmek zorunda kaldığını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

ÖZEL KLİNİKTE 25 DİŞ ÇEKİLDİ

Çelikdemir'in gittiği A.D.'ye ait özel klinikte 25 dişi birden çekildi. Çelikdemir'in hastane doktorlarından H.Ö. tarafından ağzına 8 implant çakıldı. İmplantlar çakıldıktan sora Çelikdemir'in sağlık sorunları hiç bitmedi. Çenesinde iltihap oluştu, çene etleri çekildi, ağzından iki farklı operasyon geçirdi. 2 yıl boyunca sürekli sıvı gıdalar tüketmek zorunda kaldığı için bağırsaklarında sağlık sorunları baş gösterdi. İmplantların sökülmesi için özel diş kliniğine gittiğinde ise, hiç kullanamadığı, üzerlerine diş takılamayan implantların sökülmesi için kendisinden ayrıca ücret istendi.

KONUYU YARGIYA TAŞIDI

Diş ağrısı ile başlayan tedavi sürecinde hem tüm dişlerinden hem de sağlığından olan Gülbeyaz Çelikdemir konuyu yargıya taşıdı. Çelikdemir Ankara 16. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davada Y.İ., A.D. ve H.Ö.'den şikayetçi oldu. Çelikdemir, mahkeme sürecinde delillerin yok olmaması için ağzına çakılı ve üzerinde diş olmayan implantlar ile hayatını sürdürüyor.

"İMPLANT ÇAKILDIKTAN SONRA BİRÇOK SAĞLIK SORUNU YAŞADIM"

Çelikdemir, implantlar çakıldıktan sonra birçok sağlık sorunu yaşadığını ifade ederek, "Sorunum 2024 Yılında başladı. Diş rahatsızlığım nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi'ne başvurdum. Orda muayene sırasında implant teklif edildi. Muayene olduktan sonra implant yapılmasına karar verildi. Belirli bir gün sonra ben üniversitede yaptıracağım diye düşünürken ismini sonradan öğrendiğim şahıs tarafından üniversitenin bahçesinde ikna edilerek özel bir kliniğe yönlendirildim. Bu kişiyle üniversite hastanesinde tanıştım ve kendisine doktor olarak tanıdım. Kendilerinin dışarıda kliniği olduğunu, üniversitede işlerin uzun süreceğini söyleyerek beni ikna etti. Gün belirlendikten sonra aradılar ve kliniğe gittim. Kliniğe gittikten sonra bir gün içerisinde tüm dişlerim, 25 tane dişim çekildi. İmplant kondu. Normalde üç tane dişim ağrıyordu. 25'i çekildi. İmplantlar konulduğu günden itibaren şu ana kadar sorun yaşıyorum ve sağlık sorunlarım da arttı. Yemek ve nefes borum arasında kitle oluştu. Hipertiroidi hastası oldum. Bağırsak sorunları yaşıyorum. Sürekli alt çenemde enfeksiyon oluşuyor" dedi.

"SORUNLARIN PSİKOLOJİK DEDİLER"

Çelikdemir, yaşadığı problemlerle ilgili özel diş kliniğine başvurduğunda problemlerinin psikolojik olduğunun söylendiğini ifade edip, "Kendilerine hata olduğunu, implantlarda sorun olduğunu söylediğimde bana psikolojik olarak öyle hissettiğimi söylediler. Üç ay beklememi söylediler, üç ay bekledim, tekrar gittim. Bu sefer de üst çenede üst damaktan et alıp alt çeneye yama yaptılar, yamada tutmadı. Kendilerine yanlış giden işlem olduğunu söyledim. Paramı iade etmelerini söyledim. Kendilerine güvenim olmadığını söyledim. Ne paramı iade ettiler ne de sorunu giderdiler" şeklinde konuştu.

"BİLİR KİŞİ MUAYENE ETMEDEN RAPOR HAZIRLADI"

Yargı sürecinde ikinci bir mağduriyetle karşı karşıya olduğunu belirten Çelikdemir, "Konu yargıya taşıdım. Bu aşamada şahıslar beni yorduğu gibi yargı da beni yordu. Rapor istedik, bilirkişi olan meslektaşları rapor vermekte direndi. Bilirkişi heyeti istedik, heyet beni muayene etmeden gıyabıma rapor verdi. En büyük delil burada, en büyük delil benim perişan haldeki çenem, beni görmeden nasıl rapor veriyor" şeklinde konuştu.

İMPLANTLARI ÇIKARMAK İÇİN 36 ÇEYREK ALTIN HARCADI

Zor günler geçiren kadın, implantları çaktırmak için 36 çeyrek altın harcadığını, söktürmek için gittiğinde ise kendisinden 12 bin TL ek ücret talep edildiğini belirtip, adaletin yerini bulmasını beklediğini ifade etti. Çelikdemir, deliller kararmasın diye ağzında farklı bir işlem yaptıramadığını, yargı süreci boyunca ağzında hiç diş olmadan, sıvı gıdalarla beslenmek zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

