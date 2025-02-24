Diş fırçanız bakteri yuvası olabilir! Doğru diş fırçalama için 3 kritik öneri sıralandı

Diş fırçanızı tuvaletin yanında saklıyorsanız, bir kez daha düşünün. Uzmanlar, yanlış hijyen alışkanlıklarının bakteri ve dışkı partiküllerinin diş fırçanıza bulaşmasına neden olabileceğini belirtiyor. Peki diş fırçasını nasıl temiz tutmalı ve doğru diş fırçalama teknikleri neler? İşte ağız ve diş sağlığınızı korumanın püf noktaları.

Diş fırçası, ağız hijyeninin en önemli unsurlarından biri. Ancak yapılan araştırmalar, çoğu insanın farkında olmadan fırçalarını bakteri yuvasına çevirdiğini gösteriyor. Singapur'da görev yapan Dr. Samuel Choudhury, diş fırçalarının tuvalete yakın saklanmasının büyük bir hijyen hatası olduğunu vurguluyor.

SİFON ÇEKİLDİĞİNDE BAKTERİLER HAVAYA YAYILIYOR

Araştırmalara göre, sifon çekildiğinde klozette bulunan bakteri ve dışkı partikülleri 1,8 metreye kadar havaya yayılabiliyor. Eğer diş fırçanız açıkta ve tuvalete yakın bir yerde duruyorsa, bu mikroplara maruz kalıyor olabilir. 2015 yılında yapılan bir çalışmada, ortak kullanılan bir yatakhanede incelenen diş fırçalarının yüzde 60'ında dışkı izlerine rastlandı.

DİŞ FIRÇASI KAPAĞI KULLANMAK ÇÖZÜM MÜ?

Bazı kişiler, diş fırçalarını kapak içinde saklamanın hijyen açısından faydalı olduğunu düşünse de uzmanlar tam tersini söylüyor. Dr. Choudhury, yapılan araştırmaların, kapalı kaplarda saklanan diş fırçalarının bakterilerin büyümesi için çok iyi ortam sağladığını gösterdiğini belirtiyor.

DOĞRU DİŞ FIRÇALAMA İÇİN FIRÇAYI TEMİZ TUTMA YOLLARI

Uzmanlara göre, diş fırçasını hijyenik tutmanın en etkili yolları şunlar:

Fırçayı her zaman dik tutun ki su düzgün bir şekilde aksın.

Diş fırçasını ya da başlığını her üç ila dört ayda bir değiştirin.

Üç, diş fırçasını klozetten uzak tutun ve sifonu çekerken klozet kapağını kapalı tutmaya çalışın. Kuruyabilmesi için mümkün olduğunca tuvaletten uzakta ve iyi havalandırılan bir alanda tutmaya çalışın.