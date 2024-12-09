Diyabet hastalarına müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi!

09 Aralık 2024 20:55 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 22:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Suriye'deki son gelişmelerden, asgari ücret konusuna kadar önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasının son kısmında ise diyabet hastalarına müjdeli haber verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Tip 1 diyabet​ hastalığıyla mücadele eden çocuklar​ ve aileleri için müjde verdi. Erdoğan, glikoz takibi için kullanılan cihazların hali hazırda geri ödeme kapsamında olduğunu hatırlatarak, bu kapsama yeni bir düzenleme daha eklediklerini açıkladı.

ERDOĞAN'DAN DİYABET HASTALARINA MÜJDE!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Artık 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izleme cihazlarını geri ödeme kapsamına alıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diyabet hastaları hakkında söyledikleri şu şekilde:

"Tip 1 diyabet hastalığı ile mücadele eden evlatlarımız ve ailelerine yönelik olarak glikoz takibi için gerekli cihazlar geri ödeme kapsamındaydı. Buna ilave olarak artık 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izleme cihazlarını geri ödeme kapsamına alıyoruz."