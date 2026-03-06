Diyetisyen Büşra Çalışkan'dan cayır cayır yağ yaktıran en etkili yöntem! Kilosunun yağdan gitmesini isteyen bunu yapsın!

Televizyon programlarında çoğu zaman konuk olarak da rastladığımız Diyetisyen Büşra Çalışkan, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından içerikler üretmeye devam ediyor. Gündelik yaşantı içerisinde toplum olarak ihtiyaç duyduğumuz diyet, sağlık, güzellik gibi alanlarda faydalı içerikleri takipçilerine sunan ünlü diyetisyen Büşra Çalışkan, yayınladığı son gönderi ile kilo problemi olanların rahatsızlıklarının hafifletmeye yardımcı yeni bir paylaşımda bulundu. Bölgesel zayıflama derdi olanların en büyük kabusu olan yağ problemi! Peki istenmeyen vücut yağları nasıl gider?

DİYETİSYEN BÜŞRA ÇALIŞKAN'DAN YAĞ YAKMA ÖNERİSİ!

Yiyip içtiklerinize dikkat eden biri olmanıza rağmen yine de yağdan kilo veremiyorsanız dikkat! Diyetisyen Büşra Çalışkan'ın cayır cayır yağ yakıcı tüyosu ile bu rahatsızlıklarınızın önüne geçebilirsiniz.

"Eğer verdiğiniz kilonun yağdan olmasını istiyorsanız, akşam öğününüzü en geç 19:00'da bitirin. Ve sabaha kadar en az 13-14 saatlik bir açlık oluşturun. Sabah uyandığınızda kan şekeriniz 70'lere 80'lere gelecektir.

Bir de bunun üzerine aç karnına yürüyüş yaparsanız, işte yağlar eridi! Vücut enerji kaynağına ihtiyaç duyacağı için siz de besin vermediğinizde bunu yağlardan karşılayacak ve yağlarınız yakılacaktır. Bunu mutlaka uygulayın ve etkisini görün!

VÜCUTTA YAĞ BİRİKİMİNE NEDEN OLAN GIDALAR:



İçinde Fruktoz bulunan gıdalar, Fast-food, Trans yağlı gıdalar, rafine karbonhidrat ve yağ olan besinler vücutta yağ depolanmasına sebep olan gıdalar arasındadır.

ŞİPŞAK EN HIZLI YAĞ YAKAN İÇECEKLER:

Yeşil Çay, elma Sirkesi, yağsız süt ve süt ürünleri, kahve.

EN ÇABUK YAĞ YAKAN BESİNLER:



Tarçın, Keten Tohumu, Hindistan Cevizi Yağı, Zencefil , Çiğ badem ve fındık, Ispanak vb. yeşil yapraklı sebzeler, Balkabağı, Nar, Ananas, Limon, Kivi, Greyfurt, Avakado, Yumurta.