Diyetisyen Büşra Çalışkan'dan Göbek yağlarını kilitleyen gece içeceği tarifi!

Bölgesel zayıflama konusunda en çok sıkıntı çekilen yerlerden birisi olan karın bölgesini dümdüz yapmak her ne kadar hayal gibi gelse de etkili kür tarifleri ve düzenli egzersiz hareketlerle bunu gerçekleştirmek mümkün!

Her kadın ve erkekte kişiye özel bir durum olan ancak kimi zaman sağlık nedenleriyle kimi zaman da estetik açıdan hoş durmayan bölgesel yağlanmalar oldukça can sıkıcıdır. Peki bundan kurtulmak mümkün mü?

GECE UYUMADAN İÇİN, GÖBEK YAĞLARINIZDAN KURTULUN! DİYETİSYEN BÜŞRA ÇALIŞKAN'DAN GÖBEK YAĞI YAKICI TARİF

Gerek sosyal medya hesabında gerek de katıldığı TV programlarında sağlık, güzellik, diyet ve beslenme gibi önemli konularda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Diyetisyen Büşra Çalışkan, gündelik yaşantımızda bizlere rehber olacak bilgiler sunmaya devam ediyor.

Ünlü Diyetisyen Büşra Çalışkan, göbek yağlarından kurtulmak isteyip de bir türlü bu isteğine kavuşamayan kimselerin özellikle uygulamasını önerdiği etkili kür tarifini paylaştı.

Sağlıksız beslenmenin büyük oranda tetiklediği göbek yağlanmasını durdurmak için öncelikle beslenme hayatınızı düzene sokup, sağlıklı gıda tüketimine dikkat edilmelidir.

Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz sonrası uygulayabileceğiniz kür tavsiyeleri ile hedefinize ulaşabilirsiniz.

Günlük hayatta özellikle de kadınların daha fazla takıntı yaptığı göbek ve karın yağlanmasını durdurmak için bu etkili karışımı muhakkak denemelisiniz! İşte ünlü diyetisyen Büşra Çalışkan'dan çok etkili göbek yağı eritici karışım tarifi...

MALZEMELER:

1 tatlı kaşığı organik elma sirkesi

Yarım çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı zencefil

Yarım limon

YAPILIŞI:

Bir bardak ılık suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar elma sirkesini koyup, üzerine 1 çay kaşığı zencefili, yarım çay kaşığı tarçını ve limonu sıkarak ortaya çıkardığınız karışımı gece uyumadan bir saat önce tüketebilirsiniz. Böylelikle karın şişkinliğiniz gidecek ve karnınız dümdüz olacaktır!