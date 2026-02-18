Menü Kapat
Diyetisyen Büşra Çalışkan'dan oruç açma önerisi: İftarda orucunuzu muhakkak böyle açın!

Sağlık, güzellik, diyet gibi daha birçok alanda öne sunduğu bilgilerle ünlenen Diyetisyen Büşra Çalışkan, bu kez de Özlem Yıldız ile Arzu Öztürk'ün sunduğu 'Konuştukça' programına konuk oldu. Diyetisyen Çalışkan, iftarda bol kaya tuzlu su ve hurma ile oruç açmanın birçok sıkıntılı durumu engellediğinden bahsetti.

Kanal D ekranlarının sabah kuşağı programlarından olan 'Konuştukça', Cumartesi ve Pazar günleri birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor.

Özlem Yıldız ile Arzu Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı 'Konuştukça' programının yayınlanan son bölümünde, öncesinde önemli uyarılarda bulunuldu.

DİYETİSYEN BÜŞRA ÇALIŞKAN'DAN ÖNEMLİ İKAZ! İFTARDA ORUCU AÇARKEN...

Aktif kullandığı yüksek takipçili sosyal medya hesabından sık sık videolar paylaşan ünlü Büşra Çalışkan, Özlem Yıldız ile Arzu Öztürk'ün sunduğu 'Konuştukça' programına konuk olarak katıldı.

Diyetisyen Büşra Çalışkan'dan oruç açma önerisi: İftarda orucunuzu muhakkak böyle açın!

Ramazana girmeden önce açısından önemli uyarılarda bulunan ünlü diyetisyen Büşra Çalışkan, oruç açmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı hususları sıraladı.

Diyetisyen Büşra Çalışkan'dan oruç açma önerisi: İftarda orucunuzu muhakkak böyle açın!

Saatler boyu aç kalmış olmanın vermiş olduğu hissiyat ile beraber yemeğe saldırmamak için doğru besin ile oruç açmanın önemini anlatan Diyetisyen Büşra Çalışkan, kaya tuzlu suyun önemi üzerinde durdu.

ORUCUNUZU BOL KAYA TUZLU SU İLE AÇIN!

Konuştukça programına katılan Diyetisyen Büşra Çalışkan, iftar anında orucu açmadan önce tuzlu su ve hurmanın önemine dikkat çekti. Diyetisyen Çalışkan, program sırasında şu ifadelerde bulundu:

Diyetisyen Büşra Çalışkan'dan oruç açma önerisi: İftarda orucunuzu muhakkak böyle açın!

"Bol kaya tuzlu su ile orucumuzu açacağız. Neden, çünkü gün içerisinde tansiyonumuz düşer ve tuz ihtiyacımız artar. Eğer biz bunu karşılamazsak, direkt olarak yemeğe saldırırız ve çok yeriz.

Diyetisyen Büşra Çalışkan'dan oruç açma önerisi: İftarda orucunuzu muhakkak böyle açın!

Birde bunun dışında orucumuzu hurma ile açacağız. Bu da gün içerisinde düşen kan şekerini yerine getirebilmek için. Böylelikle hem çok daha fazla yemek yememiş olacağız hem de canınız tatlı çekmeyecek"

