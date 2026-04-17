Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Down sendromu için ilk kez gerçek bir tedavi yöntemi bulundu

Bilim insanları, değiştirilmiş bir CRISPR/Cas9 gen düzenleme tekniği kullanarak laboratuvar ortamında Down sendromuna neden olan fazla kromozomu başarıyla susturmayı başardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 09:40

İnsanlarda en yaygın görülen genetik durumlardan biri olan Down sendromunun tedavisi için zemin hazırlanıyor. Güncel bir araştırma, trizomi 21 olarak da bilinen genetik farklılığa yönelik umut verici yepyeni bir yaklaşımı gözler önüne serdi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
ABD'deki araştırmacılar, Down sendromuna yönelik umut vadeden yeni bir gen düzenleme tekniği geliştirdi.
Araştırmacılar, trizomi 21 olarak da bilinen Down sendromuna neden olan genetik hatayı onarmak için değiştirilmiş bir CRISPR/Cas9 gen düzenleme tekniği kullandı.
Bu teknikle laboratuvar ortamındaki hücrelerde fazladan bulunan yirmi birinci kromozom kopyası başarıyla susturuldu.
Çalışma şu anda kavram kanıtı aşamasında olsa da, araştırmacılar bu yöntemin gelecekte Down sendromu için ilk gerçek tedaviyi mümkün kılacağını değerlendiriyor.
Günümüzde Down sendromunun bilinen bir tedavisi bulunmamaktadır.
Down sendromlu bireyler gelişimsel gecikmeler, zihinsel yetersizlikler ve Alzheimer gibi diğer sağlık sorunları riskinde artış yaşamaktadır.
ABD'deki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi ve Harvard Tıp Fakültesi bünyesinde çalışan nörologlar, hastalığa neden olan genetik hatayı onarabilmek adına yeni bir yöntem geliştirdi.

Uzmanlar, yirmi birinci kromozomun üçüncü kopyası olan hatayı onarmak amacıyla değiştirilmiş bir CRISPR/Cas9 gen düzenleme tekniği kullandı. Teknik sayesinde laboratuvar ortamındaki çok sayıda hücrede fazladan bulunan kopya başarıyla susturuldu.

DOWN SENDROMUNUN BİLİNEN BİR TEDAVİSİ HENÜZ YOK

Çalışma şimdilik sadece bir kavram kanıtı aşamasında olsa da araştırmacılar, uyguladıkları yöntemin gelecekte genetik rahatsızlık için ilk gerçek tedaviyi mümkün kılacağını değerlendiriyor.

Günümüzde Down sendromunun bilinen bir tedavisi bulunmuyor. Hastalık, hamilelik sırasında yapılan doğum öncesi taramalarla erken evrede tespit edilebiliyor.

Down sendromlu doğan çocuklar çeşitli gelişimsel gecikmeler ve hafif ila orta derecede zihinsel yetersizlikler yaşıyor. Aynı zamanda Alzheimer gibi diğer sağlık sorunları açısından daha yüksek risk taşıyorlar. Bahsedilen sorunların yönetilmesiyle bile Down sendromlu bir bireyin ortalama yaşam süresi günümüzde sadece 60 yıl civarında seyrediyor.

ETİKETLER
#Nöroloji
#Down Sendromu
#Crispr-cas9
#Genetik Tedavi
#Trizomi 21
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.