Sağlık
Avatar
Editor
 | Murat Makas

DSÖ'den yeni hantavirüs açıklaması! Büyük salgın kapıda iddiasına cevap

Hantavirüsün yayılma korkusu tüm ülkeleri tedirgin ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hantavirüsle ilgili merak edilenleri açıkladı. Yeni bir pandemi beklentisi veya büyük salgın riskine ilişkin konuya açıklık getirildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 14:04

Hollanda bandıralı MV Hondius isimli yolcu gemisinde vakalarının görülmesini ilk kez bildirmesinin üzerinden 10 gün geçti. Bazı vatandaşlarda semptomların fark edilmesi üzerine dünyada yeni virüs tedirginliği oluştu.

Hollanda bandıralı MV Hondius gemisinde görülen hantavirüs vakalarına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, büyük bir salgın başlangıcına işaret eden bir durum olmadığını belirtti.
Hollanda bandıralı MV Hondius gemisinde hantavirüs vakaları görülmesi üzerine dünyada tedirginlik oluştu.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, büyük bir salgının başlangıcına işaret eden bir durum olmadığını ve küresel sağlık riskinin düşük seviyede kaldığını belirtti.
Gemi tahliye operasyonunun başarılı olduğu, yolcuların indirildiği ve geminin Hollanda'ya doğru yola çıktığı bilgisi verildi.
Şimdiye kadar 3 ölüm dahil 11 vakanın bildirildiği, 11 vakanın tamamının gemideki yolcular veya mürettebat arasında olduğu aktarıldı.
11 vakadan 9'unun Andes virüsü olduğunun doğrulandığı, diğer ikisinin ise muhtemel olduğu belirtildi.
Ghebreyesus, virüsün uzun kuluçka süresi göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda daha fazla vaka görülebileceği uyarısında bulundu.
Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüse ilişkin şu anda daha büyük bir salgının başlangıcına işaret eden bir durum bulunmadığını ve küresel sağlık riskinin düşük seviyede kalmaya devam ettiğini belirterek, vakalarda artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

YOLCULAR RUHSAL ÇÖKÜNTÜ YAŞIYORDU

Ghebreyesus, geminin tahliye operasyonunun başarılı olduğunu söyleyerek, "Başbakan Sanchez'den de duyduğunuz gibi tüm yolcular gemiden indirildi ve Tenerife'den ayrıldı. MV Hondius gemisi ise şu anda Hollanda'ya doğru yola çıktı. 23 ülkeden yaklaşık 150 kişi haftalarca bu gemide kaldı ve bu çok korkutucu bir durum olmalıydı. Yolcuların bazıları ruhsal çöküntü yaşıyordu. Onların da onurlu ve şefkatli bir şekilde muamele görme hakları var." dedi.

Dünyanın dört bir yanından bazı kişilerin yolcuların süresi boyunca gemide tutulmasını savunduğunu söyleyen Ghebreyesus, bunun insanlık dışı ve gereksiz olduğunu vurguladı.

DSÖ'nün hantavirüsle ilgili değerlendirmesinin sürdüğünü savunan Ghebreyesus, "DSÖ'nün değerlendirmesi, küresel sağlık riskinin düşük olduğu yönünde devam ediyor. Şimdiye kadar 3 ölüm de dahil olmak üzere 11 vaka bildirildi. 11 vakanın tamamı gemideki yolcular veya mürettebat arasında." dedi.

11 vakadan 9'unun Andes virüsü olduğunun doğrulandığını ve diğer ikisinin ise muhtemel olduğunun belirtildiğini söyleyen Ghebreyesus, şüpheli ve doğrulanmış vakaların daha fazla bulaşma riskini en aza indirgemek için sıkı tıbbi gözetim altında izole edildiğini vurguladı.

BÜYÜK BİR SALGIN BAŞLANGICI İDDİASI

Ghebreyesus, "Şu anda daha büyük bir salgının başlangıcını gördüğümüze dair bir işaret yok. Ancak elbette durum değişebilir. Virüsün uzun kuluçka süresi göz önüne alındığında, önümüzdeki haftalarda daha fazla vaka görmemiz mümkün. Yolcuların geri gönderildiği ülkelerin her biri bu yolcuların sağlık durumunu izlemekten sorumlu. DSÖ'nün tavsiyesi, son maruz kalma tarihinden (10 Mayıs) itibaren 42 gün boyunca (21 Haziran'a kadar) belirlenmiş bir karantina tesisinde veya evde aktif olarak izlenmeleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Semptom gösteren herkesin derhal izole ve tedavi edilmesi gerektiğine değinen Ghebreyesus, DSÖ'nün, virüsten etkilenen tüm ülkelerdeki uzmanlarla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

''DAHA FAZLA VAKA BEKLİYORUZ''

AA muhabirinin hantavirüs vaka sayılarındaki artış beklentisi ve Gazze'deki son duruma ilişkin sorusunu cevaplayan Ghebreyesus, "(Hantavirüs) Daha fazla vaka bekliyoruz. Hatırlayacağınız üzere, gemideki ilk vaka 6 Nisan'da görüldü ve bulaşıcı olduğu doğrulanana kadar, yani 24 veya 25 Nisan civarına kadar, yolcularla çok fazla etkileşim oldu. (Hantavirüsle ilgili) kuluçka süresi de 6 ila 8 hafta. Dolayısıyla özellikle bulaşıcı hastalık önleme tedbirleri alınmaya başlanmadan önce gemide yaşanan etkileşim ve seyahat sırasında yaşanan bazı olaylar nedeniyle daha fazla vaka bekliyoruz." dedi.

Yolcuların artık kendi ülkelerine gittiğini hatırlatan Ghebreyesus, ülkelerin sorumluluk aldığını ve tüm önlemlerin ülkeler tarafından uygulandığını kaydetti.

Ghebreyesus, Gazze'de ateşkesle birlikte erişim ve tıbbi tahliye konusunda iyileşmeler olduğunu ancak bunun beklenen seviyelere ulaşmadığını ve tam erişimin olmadığını kaydetti.

