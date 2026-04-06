Türkiye'de ilk enfeksiyonlu alanda kullanılabilen antibakteriyel yapay kemik grefti geliştirildi. Proje Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Anadolu Üniversitesi'nin 20 yıllık ortak çalışması sonucu netlik kazandı. ESOGÜ Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nda 33 yıl görev yapan Prof. Dr. Nusret Köse, yürüttükleri çalışmanın detaylarını paylaştı.

HABERİN ÖZETİ Dünyada benzeri yok, Eskişehir'de üretildi! Enfeksiyonla mücadelede ezber bozan buluş Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nin 20 yıllık ortak çalışması sonucu, enfekte alanlarda kullanılabilecek antibakteriyel yapay kemik grefti geliştirildi. Geliştirilen yapay kemik grefti, kalsiyum fosfat malzemesinden yapılmış olup insan vücudunda mikrobu öldürme özelliğine sahiptir. Bu teknoloji, implant ilişkili enfeksiyonların ortadan kaldırılması amacıyla ortopedide kullanılan metalik implantların yüzeylerine uygulanabilecek antimikrobiyal özellikte seramik kaplamalar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje, laboratuvar düzeyinde başlayan çalışmaların ardından hayvan denemelerinde başarıya ulaşmış ve TÜBİTAK desteği ile insanlarda denenerek başarılı sonuçlar alınmıştır. Geliştirilen yapay kemik grefti 78 hastada kullanılmış ve enfekte kemik alanlarında veya implant uygulanan tüm kemik ilişkili alanlarda kullanılabileceği belirtilmiştir. Bu teknoloji, enfekte ortamda kullanılabilmesi yönüyle dünyada bir ilk olma özelliğini taşımaktadır ve benzeri bir ürünün bulunmadığı ifade edilmiştir.

MİKROBU ÖLDÜRME ÖZELLİĞİ VAR

Geliştirilen yapay kemik greftlerinin değişik boyutlarda yapılabildiğini söyleyen Prof. Dr. Köse, "Kalsiyum fosfat malzemesinden yapılmış bu yapay kemik greftinin insan vücudunda mikrobu öldürme özelliği vardır. ESOGÜ ve Anadolu Üniversitesi birlikte, antimikrobiyal özellikli yapay kemik grefti üretilmesi ve implant ilişkili enfeksiyonların ortadan kaldırılması için ortopedide kullanılan metalik implantların yüzeylerine uygulayabileceğimiz antimikrobiyal özellikli seramik kaplamalar geliştirdik. Biz bu çalışmaları önce laboratuvar düzeyinde Anadolu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aydın Doğan hocayla birlikte yaptık. Bu çalışmalar yaklaşık 20 yıl önce başladı" şeklinde konuştu.

TÜBİTAK DESTEK VERDİ, HAYVANLAR ÜZERİNDE ÇALIŞILDI

Laboratuvarın ardından hayvanlar üzerinde çalışma yaptıklarını belirten Köse, "Antimikrobiyal özellikli yapay kemik greftlerinin hayvan denemelerinde başarıya ulaşması üzerine daha sonra TÜBİTAK projelerine başvurduk. TÜBİTAK'ın desteğiyle insanlarda bu geliştirdiğimiz teknolojiyi ve yapay kemik greftini ürettikten sonra hastalarda kullandık ve çok başarılı sonuçlar aldık. Bu aldığımız başarılı sonuçları uluslararası dergilerde makale olarak da yayınladık. Tabii implant malzemeleri geliştirilmesi uzun yıllar süren, oldukça detaylı çalışmalar gerektiren bir iş alanı. Bizim neredeyse 20 yıl sürdü. Bu süreçte bu teknolojiyi ve bu ürünleri geliştirirken 2 adet doktora tezi, 4 tane tıpta uzmanlık tezi geliştirildi ve nihayetinde ürünleri insanda kullanılabilir hale getirdik. Ancak tabii bu ürünleri bizim ticari olarak pazarlayabilmemiz için belgelendirme işlemlerini tamamlamamız gerekiyor. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de son yıllarda MDR süreçleri başladı. Eskiden CE olarak alınan belgeler şimdi MDR süreçlerine tabidir. Bu MDR süreçleri hem oldukça detaylı hem de oldukça masraflı bir süreç. Biz de şu anda onları tamamlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜNYADA BENZERİ YOK

Geliştirilen yapay kemik greftinin 78 hastada kullanıldığını dile getiren Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kemik enfeksiyonu olan veya implant uygulanan tüm alanlarda, kemik ilişkili alanlarda bunu kullanabiliyoruz. Türkiye aslında son yıllarda havacılık ve bu savunma sanayiindeki gösterdiği başarının bir diğer örneğini tıbbi sektörde yapmakta. Türkiye'de üretilen, geliştirilen pek çok tıbbi cihaz yurt dışına pazarlanabilmektedir. Yapay kemik greftleri yönünden bakacak olursak Türkiye'de bunun çok başarılı üreticileri var. Hem Türkiye pazarına hem yurt dışı pazarına bu ürünleri gönderiyorlar ve gereken hastalarda kullanılıyor. Ancak bizim geliştirdiğimiz teknolojinin en büyük özelliği enfekte ortamda kullanılabilir olması. Bu yönüyle dünyada bir ilk. Dünyada da benzer bir ürün bulunmamaktadır."