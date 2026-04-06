Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Damar tıkanıklığına “balon” çözümü! Ameliyatsız kurtarıldı, 2 günde sağlığına kavuştu

Ordu'da kalp damarlarında 3 ayrı bölgede ciddi tıkanıklık bulunan 55 yaşındaki hasta çok az bilinen bir yöntemle kurtarıldı. Ameliyat olmadan ve stent takılmadan ilaç kaplı balon yöntemiyle tedavi edilen hasta, hastaneden 2 gün taburcu edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Damar tıkanıklığına “balon” çözümü! Ameliyatsız kurtarıldı, 2 günde sağlığına kavuştu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 10:05

Kalp ve damar hastalıklarının hem dünyada hem de Türkiye'de en sık ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Son yıllarda hastalığın daha genç yaşlarda görülmeye başlandığını aktaran uzman isimler, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olarak görülen koroner arter hastalığında, erken tanı ve doğru tedavi yöntemlerinin öneminin giderek arttığını söyledi..

HABERİN ÖZETİ

Damar tıkanıklığına “balon” çözümü! Ameliyatsız kurtarıldı, 2 günde sağlığına kavuştu

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Kalp ve damar hastalıklarında, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yaygın görülen koroner arter hastalığında, ameliyatsız bir tedavi yöntemi olan ilaç kaplı balon uygulaması öne çıkıyor.
İlaç kaplı balon uygulaması, damara kalıcı metal yapı bırakmadan darlığı gideriyor ve ilacı doğrudan damar duvarına etki ettiriyor.
Ordu'da göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran 55 yaşındaki bir hastada, bypass ameliyatı yerine ilaç kaplı balon yöntemiyle üç damardaki darlıklar stent kullanılmadan açıldı.
Hasta, tedavinin ikinci gününde taburcu edildi.
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bugüne kadar yaklaşık 200 hastaya ilaç kaplı balon tedavisi uygulandığı ve başarı oranının yüksek olduğu belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Gelişen teknolojiyle birlikte öne çıkan tedavi yöntemlerinden biri olan ilaç kaplı balon uygulaması, damara kalıcı metal yapı bırakmadan tedavi imkanı sağlıyor. Kaplı balon uygulaması ile özel ilaç kaplı balon damar içinde genişletilerek hem darlık gideriliyor hem de ilaç doğrudan damar duvarına etki ediyor.

Damar tıkanıklığına “balon” çözümü! Ameliyatsız kurtarıldı, 2 günde sağlığına kavuştu

AMELİYAT YERİNE BALON TERCİH EDİLDİ

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'ne göğüs ağrısı şikâyetiyle başvuran 55 yaşındaki erkek hastada yapılan anjiyografide üç damarda ileri derecede darlık tespit edildi. İlk değerlendirmede hastaya bypass ameliyatı önerildi. Ancak hastanın ameliyatı kabul etmemesi üzerine alternatif tedavi seçenekleri değerlendirildi.

Damar tıkanıklığına “balon” çözümü! Ameliyatsız kurtarıldı, 2 günde sağlığına kavuştu

İKİNCİ GÜN TABURCU EDİLDİ

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda hasta için ilaç kaplı balon yöntemiyle girişimsel tedavi planlandı. Uygulanan işlemle hastanın üç damarındaki tıkanıklıklar stent kullanılmadan açılırken, hasta tedavinin ikinci gününde taburcu edildi.

"BAŞARI ORANI YÜKSEK"

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kardiyolog Doç. Dr. Seçkin Dereli, Kliniklerinde bugüne kadar yaklaşık 200 hastaya ilaç kaplı balon tedavisi uyguladıklarını belirtti. Dereli, başarı oranlarının yüksek olduğunu ve tıkanma oranlarının dünya ortalamasının altında seyrettiğini söyledi.

Damar tıkanıklığına “balon” çözümü! Ameliyatsız kurtarıldı, 2 günde sağlığına kavuştu
ETİKETLER
#kalp sağlığı
#Kardiyoloji
#Tedavi Yöntemleri
#Koroner Arter Hastalığı
#İlaç Kaplı Balon
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.