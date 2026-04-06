Kalp ve damar hastalıklarının hem dünyada hem de Türkiye'de en sık ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Son yıllarda hastalığın daha genç yaşlarda görülmeye başlandığını aktaran uzman isimler, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olarak görülen koroner arter hastalığında, erken tanı ve doğru tedavi yöntemlerinin öneminin giderek arttığını söyledi..

HABERİN ÖZETİ Damar tıkanıklığına “balon” çözümü! Ameliyatsız kurtarıldı, 2 günde sağlığına kavuştu Kalp ve damar hastalıklarında, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yaygın görülen koroner arter hastalığında, ameliyatsız bir tedavi yöntemi olan ilaç kaplı balon uygulaması öne çıkıyor. İlaç kaplı balon uygulaması, damara kalıcı metal yapı bırakmadan darlığı gideriyor ve ilacı doğrudan damar duvarına etki ettiriyor. Ordu'da göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran 55 yaşındaki bir hastada, bypass ameliyatı yerine ilaç kaplı balon yöntemiyle üç damardaki darlıklar stent kullanılmadan açıldı. Hasta, tedavinin ikinci gününde taburcu edildi. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bugüne kadar yaklaşık 200 hastaya ilaç kaplı balon tedavisi uygulandığı ve başarı oranının yüksek olduğu belirtildi.

Gelişen teknolojiyle birlikte öne çıkan tedavi yöntemlerinden biri olan ilaç kaplı balon uygulaması, damara kalıcı metal yapı bırakmadan tedavi imkanı sağlıyor. Kaplı balon uygulaması ile özel ilaç kaplı balon damar içinde genişletilerek hem darlık gideriliyor hem de ilaç doğrudan damar duvarına etki ediyor.

AMELİYAT YERİNE BALON TERCİH EDİLDİ

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'ne göğüs ağrısı şikâyetiyle başvuran 55 yaşındaki erkek hastada yapılan anjiyografide üç damarda ileri derecede darlık tespit edildi. İlk değerlendirmede hastaya bypass ameliyatı önerildi. Ancak hastanın ameliyatı kabul etmemesi üzerine alternatif tedavi seçenekleri değerlendirildi.

İKİNCİ GÜN TABURCU EDİLDİ

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda hasta için ilaç kaplı balon yöntemiyle girişimsel tedavi planlandı. Uygulanan işlemle hastanın üç damarındaki tıkanıklıklar stent kullanılmadan açılırken, hasta tedavinin ikinci gününde taburcu edildi.

"BAŞARI ORANI YÜKSEK"

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kardiyolog Doç. Dr. Seçkin Dereli, Kliniklerinde bugüne kadar yaklaşık 200 hastaya ilaç kaplı balon tedavisi uyguladıklarını belirtti. Dereli, başarı oranlarının yüksek olduğunu ve tıkanma oranlarının dünya ortalamasının altında seyrettiğini söyledi.