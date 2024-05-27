Dünyada görülen en nadir alerji! Patlıcanın bir lokması bile ölümle burun buruna getiriyor

27 May 2024 14:56 - Güncelleme : 27 May 2024 15:00

Patlıcan Hollanda'da bir kişinin ölümüne neden oldu. Şaka değil gerçek! Patlıcan alerjisi dünyada görülen en nadir ve ölümcül olan bir hastalıktır. Vücudun nikotine olan tepkisiyle ortaya çıkan alerjik reaksiyona çok hızlı müdahale edilmesi lazım. Aksi halde hızlı tepkimeye girerek ölümle sonuçlanabilir.

DÜNYADA GÖRÜLEN EN NADİR ALERJİ!

En nadir alerji olan patlıcanın ürettiği glikoalkaloidler maddesi vücuttaki faydalı bakterilerle tepkimeye girer. Hızlı tepkiyle beraber bağışıklık sistemi karşılaştığı bu çarpışma karşısında güçsüzleşir. Sinir sistemi beyindeki nöronları uyardıktan sonra zayıflar. Beyinde ve bağışıklık sistemi çöktükçe vücut iyileşme eğilimi göstermez.

Patlıcan hızla tepki gösterdiğinden tüketen kişi ne yaşadığını anlamaz. Öncelikle boğazda kaşıntı vücutta şişme meydana gelir. Bunlar hafif belirtilerdir. Bağışıklığı zayıf olan kişilerde ise aniden kalp hızlı çarpar. Kan akışı hızla artar. Aniden vücut tüm reaksiyonları aynı anda yaşar.

Uzmanlar, özellikle paketli besinler konusunda uyarıda bulunur. Paketli ürünlerde bazen yoğun olarak patlıcan kullanılır. Bu da bilmeden tüketen kişilerde reaksiyona sebebiyet verebilir. Hollanda'daki kadın da paketli ürün sonrası yaşadığı reaksiyon akabinde hayatını kaybetti.

Patlıcana alerjisi öldükten sonra ortaya çıkan kadının son tükettiği paketli ürün akabinde reaksiyon yaşadığı ancak geç kalındığı otopsi raporunda yer aldı. Uzmanlar mutlaka deri ya da kan yoluyla alerji etkenlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Çocuk yaşta alerji testlerin yapıldıktan sonra ergenlikte ve yetişkin yaşlarda bir kez daha yapılması da gerekiyor. Leiden Üniversitesi genç kadının ölümünden sonra yaptıkları bir duyuruda alerjiye bağlı ölüm oranlarında son yıllarda artış yaşandığını belirtti. Besin alerjilerinde en ölümcülü çilek, en az etkilisi ise glutendir. Gluten hassasiyete neden olurken çilek vücutta komplikasyona neden olur.