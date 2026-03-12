Menü Kapat
10°
Sağlık
Avatar
Editor
 Arzu Akçay

Egzamaya doğal krem çözümü! Asırlık sır yumuşacık cilt

Cilt hastalıklarından biri olan egzama, kimi zaman ağrılı ve sonuçsuz kalabiliyor. Bizde sizin için egzamaya doğal bir krem çözümü olan adeta asırlık sırrı sizin için araştırdık. İte yumuşacık cilt için gerekli olan krem…

Egzamaya doğal krem çözümü! Asırlık sır yumuşacık cilt
Egzamayla başınız dertte mi? Ne yaparsanız yapın bir türlü egzamanıza bir sonuç bulamıyor musunuz? O halde bu haber tamda size göre. Çünkü egzamaya doğal krem çözümü olan asırlık sırrı sizin için araştırdık. Cildi adeta yumuşacık yaparak, dikkatleri üzerine çekiyor. Kolay yapımı ve malzemelerinin ulaşabilirliği açısından oldukça pratik bir yöntem oluyor. İşte detaylar…

EGZAMAYA DOĞAL KREM ÇÖZÜMÜ!

Egzama, ciltte meydana gelen cilt kuruluğu ve kaşıntıya neden olan kalıtsal ya da kronik cilt rahatsızlıklarından biridir. Cilt hastalıklarında en sık görülen türlerinden biri olan egzama, dirsek kıvrımları, dizlerin arkası ve bilekler gibi belirtileri vardır.

Egzamaya doğal krem çözümü! Asırlık sır yumuşacık cilt

Cilt kuruluğu, çatlama, kabarıklık ve şişlik gibi durumlarla ciltte kaşıntı be pullu deri döküntüsü en tipik özelliği arasında yer alır. Tahriş edici ya da alerjiyle temas edildiğinde daha da belirtileri şiddetlenir. Semptomları iyileştirmeye yardımcı olacak tedaviler mevcutken egzamanın kesin bir tedavisi yoktur.

Egzamaya doğal krem çözümü! Asırlık sır yumuşacık cilt

Egzamaya sabun, deterjan, şampuan ve banyo köpüğü gibi tahriş edici alerjenlerin temasıyla ya da soğuk ve kuru hava, nem toz, polen ve küf gibi çevresel faktörler stres ve genetik durumlar da egzamaya neden olur.

Egzamaya doğal krem çözümü! Asırlık sır yumuşacık cilt

Bizde kesin bir tedavisi olmayan bu deri hastalığı için krem çözümü bulduk. Sosyal medyada ‘gulsumden’ adlı içerik üreticisinin göstermiş olduğu krem içerisindeki doğal besinlerle adeta ciltte meydana gelen kuruluk, egzama ve atopik ciltler için besleyici ve doğal bir karışım sunuyor.

Egzamaya doğal krem çözümü! Asırlık sır yumuşacık cilt

İçerisinde bulunan dana iç yağının bulunmasıyla cildin lipid bariyerini güçlendiren ve derinlemesine nemlendiren yağlardan biridir. Bu tarifte de dananın iç yağı alınarak yapılır. Yapılan kreme eklenen doğal yağlarla birlikte de iltihaplanmayı yatıştırmaya ve sakinleştirmeye yardımcı olur.

Egzamaya doğal krem çözümü! Asırlık sır yumuşacık cilt

ASIRLIK SIR YUMUŞACIK CİLT

Asırlık sır olana bu krem adeta cildi yumuşacık yapıyor. İçindeki doğal besinler cildiniz de yer alan kuruluk, egzama ve atopik cilt türü varsa bu krem sizlere hayatınızda kolaylık sağlıyor. İçeriğine eklenen yağlarla birlikte ciltteki iltihaplanmayı yatıştırıyor.

Egzamaya iyi gelen kremin tarifi

Malzemeler:

  • 250 gram dana iç yağı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı
  • 1 tatlı kaşığı shea yağı
  • 10 damla lavanta yağı
  • 5 damla çay ağacı yağı
Egzamaya doğal krem çözümü! Asırlık sır yumuşacık cilt

Hazırlanışı:

Dananın iç yağı için öncelikle küçük küçük parçalara ayırın ve bir tencereye alın. Çok kısık ateşte yağları eritin. İçinde kalan et ya da tortular ayrıştığında tülbentle süzerek saf yağ elde edersiniz.

Saflaştırdığınız yağı hafif ılımaya alın. Zeytinyağı, hindistancevizi yağı ve shea yağını da ekleyin ve iyice karıştırın. Daha sonra cam bir kavanoza koyun ve oda sıcaklığında katılaşmasını bekleyin.

Kuru ve çatlamış ya da hassas bölgelere ince bir tabaka halinde sürün. Egzama ya da atopik bir cildiniz varsa günde 2 kez kullanabilirsiniz. Serin ve kuru bir yerde saklayın. Daha uzun bir koruma için buzdolabında saklayın.

