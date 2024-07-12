Eklem, baş ve boğaz ağrısı geri döndü! Koronavirüsün yaz varyantı FLİRT virüsü (Yaz Covid) tüm dünyaya yayıldı

12 Temmuz 2024 10:43 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 11:01

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Koronavirüsün 2021 yılında mutasyona uğradığı Omicron varyantı yeniden mutasyon geçirdi ve FLİRT virüs adlı daha tehlikeli bir virüs türevi ortaya çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü, FLİRT virüs mutasyonunu 2024 yılının ocak ayında duyurdu. DSÖ, şimdilerde ise FLİRT'in tüm dünyada yaz virüsü olarak hızla yayıldığını belirtti.

FLİRT VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE VAR MI?

Flirt virüsü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2024 yılında resmi olarak tehlikeli varyant listesine eklendi. ABD'de görülen virüsün şimdilerde ise tüm dünyaya yayıldığını açıklayan DSÖ, ölüm sayısının olmadığını ancak vaka sayısında ciddi bir artış olduğunun altını çizdi.

İngiltere Halk Sağlığı Ajansı'na demeç veren DSÖ, aşıların etkisinin bittiğini ve çoğu kişinin yeniden aşı olmadığı için vaka sayısında artış olduğunu belirtti. Antikorların azalmasının vücut bağışıklığının düşmesiyle beraber virüsün etkinliğinin artığı belirtildi.

Türkiye'de henüz bununla ilgili resmi bir açıklama olmazsa da, son günlerde acillerde eklem, baş ve boğaz ağrısı şikayeti ile giden hasta sayısının oldukça yüksek olduğu tespit edildi.

FLİRT VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Flirt virüsünün belirtileri oldukça şiddetlidir. Öncelikle eklem birleşim yerlerinde başlayan ağrılar tüm vücuda yayılır. Baş ağrısı mide bulantısıyla devam eden belirtiler yerini kusma ve kuru öksürüğe bırakıyor.

Hastalık yaklaşık 15 güm sürüyor. Virüsün kuluçka süresi de şimdilik tahmini 10 saat olarak görülüyor. Nefes darlığı, tat ve koku kaybı, derin derin titremeler, yüzün solgunlaşması, konuşma ve hareket kaybı, ses kısıklığı iştah kaybı belirtiler arasında yer aldı.

Belirtiler şiddetini artırdıkça kişinin bağışıklık sistemi daha da hasar alır. Flirt virüsünün en tehlikeli mutasyon olduğunu söyleyen DSÖ yetkilileri dünyanın yeniden pandemi dönemine geçmesinin an meselesi olduğunu belirtti. Hızla yayılan virüs hakkında ise İngiliz dergisinde uzmanlar tarafından şu açıklama yer aldı.

"Mayıs ve Haziran'da İngiltere'de SARS-CoV-2 testi pozitif çıkanların sayısı arttı. Covid-19 vakaları Avrupa'nın bazı bölgelerinde arttı. ABD'de de testi pozitif çıkanların sayısı artışta, 22 Haziran haftasında pozitiflik oranı yüzde 1,4 oranında arttı."