Editor
Editor
 Safa Keser

Eksozom Tedavisi Nedir? Akademi Saç Terapi Uzmanları Anlatıyor

Akademi Saç Terapi'nin kurucuları, eksozom tedavisinin saç dökülmesinde etkili olduğunu, saç köklerini uyararak yeni saç oluşumunu desteklediğini belirtiyorlar.

30.01.2026
30.01.2026
Uzmanlara göre eksozomlar, hücreler arası iletişimi sağlayan ve içinde büyüme faktörleri, proteinler ile genetik materyaller taşıyan mikro yapılardır. Bu yapılar, vücutta onarım ve yenilenme süreçlerini aktive ederek dokuların kendini iyileştirme kapasitesini artırıyor. Akademi Saç Terapi’nin kurucuları ve trikologları Evrim Bayraktar ile Burcu Çayözü, son dönemde saç sağlığı ve cilt yenileme alanında adından sıkça söz ettiren eksozom tedavisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar ve Çayözü’ne göre, eksozom teknolojisi saç dökülmesinden hücresel yenilenmeye kadar pek çok alanda bilimsel temellere dayanan yenilikçi bir yaklaşım sunuyor.

Eksozom tedavisi, saç dökülmesinde nasıl etki gösteriyor?

Akademi Saç Terapi kurucu ortağı Burcu Çayözü, eksozom tedavisinin özellikle saç dökülmesi, seyrelme ve saç kalitesinin azalması gibi sorunlarda oldukça etkili sonuçlar verdiğini belirtiyor. Çayözü’ne göre, eksozomlar saçlı deriye uygulandığında kök hücreleri ve saç foliküllerini uyararak yeni saç oluşumunu destekliyor.

“Eksozomlar, saç köklerinin çevresindeki hücrelerle iletişime geçerek onları büyüme fazına yönlendirir. Bu sayede saç telleri daha kalın, daha güçlü ve daha sağlıklı şekilde uzar. Aynı zamanda saçlı derideki kan dolaşımını ve hücresel metabolizmayı da olumlu yönde etkiler” diyor.

Eksozom Tedavisi Nedir? Akademi Saç Terapi Uzmanları Anlatıyor

Eksozom tedavisinin avantajları nelerdir?

Trikolog Evrim Bayraktar, eksozom tedavisinin en önemli avantajının doğal ve biyolojik bir yöntem olması olduğunu söylüyor. Kimyasal içeriklere veya sentetik maddelere dayanmadığı için vücudun kendi iyileşme mekanizmalarını harekete geçirdiğini belirten Bayraktar, “Bu tedavi, alerjik reaksiyon riskinin düşük olması ve doku uyumu açısından oldukça güvenlidir” diyor.

Eksozom tedavisinin bir diğer önemli avantajı ise hücre yenilenmesini sadece yüzeyde değil, hücresel düzeyde başlatması. Bu sayede sadece saç dökülmesini durdurmakla kalmayıp, saçlı derinin genel sağlığını da iyileştiriyor. Bayraktar ve Çayözü, düzenli uygulamalarla saçların daha parlak, daha canlı ve daha dirençli hale geldiğini belirtiyor.

Sonuç olarak eksozom tedavisi, modern trikolojinin sunduğu en ileri yeniliklerden biri olarak saç dökülmesiyle mücadelede ve saç sağlığının yeniden kazanılmasında güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Trikolog Evrim Bayraktar ve Burcu Çayözü, doğru analiz ve kişiye özel planlama ile uygulandığında eksozom tedavisinin uzun vadeli ve tatmin edici sonuçlar sağladığını vurguluyor.

#Sağlık
