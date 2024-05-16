Polyester kumaşlara dikkat! Kıyafetlerde petrol kalıntıları çıktı

16 May 2024 10:17 - Güncelleme : 16 May 2024 10:45

İnsanların en temel ihtiyaçlarından bir tanesi olan giyinme ihtiyacının, sağlığımız için en az beslenme kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Özellikle son dönemlerde kullanımı artan polyester kumaştan yapılan kıyafetler, insan ve doğanın geleceğini tehlikeye atıyor.

İNSAN VE DOĞANIN DÜŞMANI

Kimyasal yöntemlerle naylon ve petrol artığı olan plastikten elde edilen polyester kumaşlar, insan sağlığını direkt etkiliyor. Özellikle kadın hastalıkları, düşük, kısırlık, davranış değişiklikleri, omurga ağrılarına ve kanser gibi büyük hastalıkların en büyük sebeplerinin arasında polyester kumaştan üretilen kıyafetler geliyor.

Polyester kumaşın düşük maliyeti, dayanıklılığı ve uzun ömürlü olması tekstil endüstrisinin vazgeçilmezi yapıyor. Ancak insan ve doğanın yapısını da çok çabuk değiştiriyor.

Polyester kıyafetler doğada 200 yıl da geçse dönüştürülemiyor. Her sene üretilen 100 milyar ürünün 92 milyon tonu çöplüklere gönderiliyor. Geri dönüşüm ve yok olma şansı olmayan bu ürünler senelerce bu çöplüklerde birikiyor.

Kenya, Gana, Tanzanya gibi birçok Afrika ülkesi resmi ve resmi olmayan yollarla, ülkeye giriş yapan tonlarca polyester kıyafet atıklarını alıyor. Afrika ülkelerinde bulunan doğal tatlı su kaynakları ve kaliteli topraklar, çöplüklerde bulunan bu polyester kıyafetlerin kimyasalları ve boyalarıyla zarar görüyor.

TÜM EKOSİSTEMİ BOZUYOR

Polyester kıyafet atıklarının boyaları ve kimyasalları, bölgede bulunan su kaynaklarını ciddi manada zararlı hale getiriyor. Bunun sonucunda ise, bölgede yaşayan insanların geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığın gitgide yok olduğu ortaya çıkıyor.

ÜRETİM AŞAMASI DA İNSANA ZARAR VERİYOR!

Yurtdışında ‘Ter Atölyesi’ diye adlandırılan ülkemizde de ‘Merdiven altı’ atölyeler olarak bilinen üretim yerlerinde çalışanların yüzde 80’inini kadınlar oluşturuyor.

İnsana ve doğaya ciddi zarar veren polyester kıyafet sektörünün daha üretim aşamasındayken, yüz binlerce işçi insani olmayan şartlarla, hak ettiklerinin çok altında karşılık alarak çalıştırılıyor.

Tüm bu olumsuzluklar zincirinin halkası olmamak adına, ne yapabilirsiniz? İşte liste halinde maddeler:

Daha az polyester kumaşlı kıyafetler alın, çünkü sorunun kökü aşırı tüketimde.

Sürdürülebilir olduğunu kanıtlamış, daha kaliteli ürünler alın.

Kıyafetlerinizi onarmayı deneyin.

İkinci el kıyafetler tercih edebilirsiniz. Dünyanın her yerinde ikinci el mağazaları bulabilirsiniz. Birçok internet sitesinde de ikinci el ürünlere ulaşabilirsiniz.

Uzun süre ve sıklıkla giymeyeceğinizi düşündüğünüz ürünleri satın almak yerine kiralayın.