Saç dökülmesiyle ilgili en zor şey, çoğu zaman dökülmenin kendisi değil; “Nereden başlayacağım?” duygusu. İnternette sayısız klinik, yüzlerce yorum ve birbirinden iddialı sonuç fotoğrafları var. Fakat saç ekimi, tek bir güne sığdırılan bir işlem gibi görünse de aslında planlama, uygulama ve takip üçlüsünün toplamı. Bu yüzden seçim yaparken “en iyi saç ekimi doktoru” arayışı çok anlaşılır; ama doğru yaklaşım, “Benim saç yapım ve beklentim için en doğru hekim kim?” sorusunu sormak.

Bu yazıda Türkiye’de saç ekimi alanında adı sık geçen hekimleri; yaklaşımları, öne çıkan noktaları ve seçim yaparken dikkat edilmesi gerekenlerle birlikte derledim. Listeyi bir “tek doğru” değil, araştırmana hız katacak pratik bir başlangıç noktası olarak düşünün.

Saç ekimi nedir, sonucu asıl ne belirler?

Saç ekimi; genellikle enseden (donör alan) alınan saç köklerinin, seyrek veya açılmış bölgelere taşınmasıdır. Bugün FUE ve DHI gibi yöntemler daha çok duyuluyor. Yine de işin kritik kısmı, tekniğin adı kadar kim tarafından, nasıl bir planla uygulandığıdır.

Başarılı sonuç için üç temel konu öne çıkar:

● Saç çizgisi tasarımı: Yüz oranları, yaş, alın genişliği ve mimikler hesaba katılmalı.

● Greft yönetimi: Donör bölgeyi yormadan, ihtiyaca göre doğru dağılım yapılmalı.

● Doğru açı ve yön: “Ekilmiş gibi durmayan” doğallık çoğu zaman burada kazanılır.

Bu yüzden iyi bir hekim, sadece operasyonu yapmaz; aynı zamanda gerçekçi beklenti yönetimi yapar ve süreci adım adım yönetir.

EN İYİ 10 SAÇ EKİMİ DOKTORU

1) Dr. Burak Tuncer – Esteworld (İstanbul)

Listenin ilk sırasında Dr. Burak Tuncer yer almaktadır. Dr. Burak Tuncer, Esteworld Plastik Cerrahi Sağlık Grubu’nun Medikal Direktörlüğü görevini 2020 yılından bu yana sürdürmektedir. Esteworld, 1999 yılında kurulmuş olup Avrupa’nın en büyük ve en kapsamlı plastik cerrahi sağlık gruplarından biridir. Bünyesinde 150’den fazla doktorun görev yaptığı grup; plastik cerrahi, diş estetiği, saç ekimi ve medikal estetik alanlarında hizmet sunmaktadır.

Esteworld Plastik Cerrahi Sağlık Grubu, hem kurumsal hem geleneksel hem de vizyoner yaklaşımıyla alanında başarılı doktorları bünyesinde barındırmaktadır. Dünyanın 35 farklı ülkesindeki ofisleri aracılığıyla hastalarına, Türkiye’ye gelmeden önce ve geldikten sonra yerinde bakım, destek ve after care hizmetleri sunarak uçtan uca sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık hizmeti sağlamaktadır.

Esteworld Plastik Cerrahi Sağlık Grubu bünyesinde Dr. Burak Tuncer’in son dönemde en sık uyguladığı tekniklerden biri İtalyan Çizgisi tekniğidir.

İtalyan Çizgisi Saç Ekimi nedir?

“İtalyan çizgisi”, ön saç çizgisini daha net, simetrik ve yüzle uyumlu bir hat üzerinden planlamayı hedefleyen bir tasarım yaklaşımı olarak anlatılıyor. Esteworld’ün bilgilendirme sayfasında; alın–saç çizgisi geçişinin dengeli olduğu, daha belirgin/simetrik bir görünüm hedeflendiği ve yüz analizine göre planlama yapıldığı belirtiliyor.

Burada önemli bir ayrıntı var: “İtalyan çizgisi” herkes için aynı şablon değildir. İyi sonuç; yüz tipine göre çizginin yumuşatılması, köşe dönüşlerinin doğal bırakılması ve yoğunluğun doğru planlanmasıyla gelir.

2) Dr. Koray Erdoğan – ASMED (İstanbul)

Türkiye’de saç ekimi denince uluslararası ölçekte de en çok bilinen isimlerden biri. ASMED tarafında özellikle FUE uygulamalarına odaklanan bir sistemden ve dijital analiz yaklaşımından söz ediliyor.

3) Dr. Osman Tayfun Oğuzoğlu (Ankara)

Dr. Tayfun Oğuzoğlu, saç ekimi alanındaki çalışmalarına 1998 yılında başlamıştır. 2004 yılı itibarıyla FUE yöntemini uygulamaya almış, bu tarihten sonra mesleki pratiğini ağırlıklı olarak bu teknik üzerine sürdürmüştür. Son 8 yıldır ise dünyada traşsız Long FUE tekniğinin öncü isimleri arasında yer almaktadır.

4) Dr. Ali Emre Karadeniz – AEK Hair Clinic (İstanbul)

Daha teknik, akademik altyapı arayanların karşısına sık çıkan bir isim. ISHRS profilinde Dr. Karadeniz’in ABHRS diplomatı olduğu ve FUE/FUT dahil farklı tekniklerle çalıştığı bilgisi yer alıyor.

5) Dr. Hakan Doğanay – AHD Clinic (Antalya / İstanbul)

Antalya merkezli bilinen kliniklerden. Klinik sayfalarında AHD’nin Dr. Hakan Doğanay liderliğinde kurulduğu, DHI (implanter pen) yaklaşımına vurgu yapıldığı ve yüksek sayıda operasyon deneyiminden söz edildiği görülüyor (bu tür sayılar genelde klinik beyanıdır; karşılaştırırken şeffaflık ve doğrulama kriterlerini önemseyin).

6) Dr. Kaan Pekiner – PHR Clinic (Ankara)

Ankara’da “daha butik çalışma” yaklaşımı arayanların listesine giren isimlerden. ISHRS doktor arama sayfasında Dr. Kaan Pekiner’in ISHRS üyesi olarak listelendiği görülüyor.

7) Dr. Musa Balta – Esteworld (İstanbul)

İstediğin gibi 7. sırada Dr. Musa Balta – Esteworld (İstanbul) yer alıyor. Esteworld’ün yayımladığı özgeçmiş dokümanında Dr. Musa Balta’nın unvanı “Pratisyen Hekim” olarak geçiyor.

8) Dr. Burak Kılıç – Esteworld (İstanbul)

8.sırada Dr. Burak Kılıç – Esteworld (İstanbul) bulunuyor. Esteworld’ün paylaştığı CV dokümanında Dr. Burak Kılıç’ın unvanı “Pratisyen Hekim” olarak yer alıyor; eğitim ve deneyim bilgileri dokümanda listelenmiş.

9) Prof. Dr. Ahmet Doğrul – Esteworld (İstanbul)

Prof. Dr. Ahmet Doğrul, tıbbi farmakoloji ve medikal estetik alanlarında güçlü bir akademik altyapıya ve klinik tecrübeye sahiptir. Yurt içi ve yurt dışındaki sağlık merkezlerinde kazandığı deneyimi Esteworld Sağlık Grubu bünyesindeki uygulamalarına aktaran Prof. Dr. Doğrul, hâlihazırda Esteworld Altunizade Kliniği’nde Başhekim olarak görevini sürdürmektedir.



10) Dr. Senanur Yetkin – Esteworld (İstanbul)

Dr. Senanur Yetkin, saç ekimi ve medikal estetik alanlarında uygulama tecrübesine sahip pratisyen hekimdir. Özellikle FUE yöntemi kapsamında saç ekimi işlemlerinde aktif olarak görev almakta olup, mesleki çalışmalarını Esteworld Plastik Cerrahi Sağlık Grubu çatısı altında sürdürmektedir.

Listeyi okudun; peki seçim yaparken hangi soruları sormalısın?

Saç ekimi araştıranların büyük kısmı şu noktada yanılıyor: “İyi klinik = iyi sonuç.” Oysa iyi sonuç, çoğu zaman kişiye özel plan demek.

Muayenede şu soruların cevabını net almak işini kolaylaştırır:

● Saç çizgisi tasarımı hangi kriterlere göre yapılıyor?

● Donör alan kapasitem nedir, ileride ikinci seans gerekir mi?

● Hangi bölgede yoğunluk hedefleniyor, neden?

● Operasyon günü kaç hasta alınıyor, ekip yapısı nasıl?

● Takip süreci nasıl işliyor (1., 3., 6., 12. ay kontrolleri var mı)?

Bu soruların yanıtı netleştiğinde, “isim” daha doğru bir bağlama oturur.

Sık Sorulan Sorular

Saç ekimi herkese yapılabilir mi?

Hayır. Donör alanın yeterliliği, dökülmenin tipi, saç telinin kalınlığı ve genel sağlık durumu belirleyicidir. En doğru karar muayeneyle verilir.

FUE mi DHI mı daha iyi?

Bu soru insanların kafasında yanlış bir algı oluşturmaktadır. FUE köklerin alım tekniğine verilen isimdir. DHI ise bir ekim yöntemidir. Burada köklerin alımı FUE ile ekim işlemi ise DHI ile gerçekleştirilir.

İtalyan Çizgisi Saç Ekimi kimler için uygun?

Genellikle ön saç çizgisi tasarımına özellikle önem veren, daha belirgin ama doğal bir hat isteyen kişiler tarafından araştırılır. Ancak Esteworld’ün içeriklerinde de vurgulandığı gibi tasarım; yüz tipi, alın genişliği ve saç yapısına göre kişiselleştirilir.

Saç ekimi sonrası ne zaman sonuç görülür?

İlk aylarda “şok dökülme” gibi süreçler görülebilir; bu genellikle normal kabul edilir. Belirgin değişim çoğu kişide 6. aydan sonra başlar, sonuç 12. aya yaklaşırken oturur (kişiden kişiye değişebilir).

Greft sayısı neye göre belirlenir?

Açıklık alanı, hedef yoğunluk ve donör kapasiteye göre. “Herkese aynı greft” yaklaşımı sağlıklı değildir; kişiye özel plan gerekir.

İşlem sonrası bakım gerçekten önemli mi?

İlk 6 ay yapılacak takviyeler ekilen saçların daha verimli bir şekilde çıkmasını sağlar.