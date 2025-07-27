En tehlikeli gün açıklandı: Kalp krizi riski bu gün yüzde 19 artıyor

Bilim insanları "Pazartesi sendromu" olarak bilinen durumun sadece psikolojik bir problem olmadığını, kalp sağlığınızı da ciddi şekilde etkilediğini keşfetti. Hong Kong Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, hafta başında artan stresin vücutta kortizol (stres hormonu) düzeylerine yükselttiği ve bunun da kalp hastalıklarına zemin hazırladığı açıklandı.

ENDİŞELİ PAZARTESİ: HAYATINIZ BOYUNCA ETKİLİ OLUYOR

Bilim insanları tarafından pazartesi günlerinde yaşanan bu durumu "Anxious Monday (Endişeli Pazartesi)" adını verdi. Araştırmada ortaya çıkan sonuçlara göre bu stres durumu sadece çalışanlarda değil, emeklilerde bile görülüyor. İş hayatından ayrılsa bile toplumda haftanın başlangıcına yüklenen anlamın fiziksel sağlığı etkilemeye devam ettiği görüldü.

Araştırmada görev alan bilim insanlarından Prof. Dr. Tarani Chandola "Pazartesiler kültürel bir stres yükseltici gibi çalışıyor. Sadece işe başlamak değil, haftanın yeniden başlaması bile bazı bireylerde biyolojik bir stres tepkisi oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

KALP KRİZİ RİSKİ PAZARTESİ GÜNÜ YÜZDE 19 ARTIYOR

Pazartesi günlerinde kalp krizi ve ani kalp ölümlerinde diğer günlere göre yüzde 19'luk bir artış bulunuyor. Bilim insanları bu durumun Endişeli Pazartesi ile ilişkili olduğunu düşünüyor.

3.500'den fazla yaşlı insan üzerinde yapılan araştırmada, pazartesi günü stresli olanların saç örneklerinde kortizol seviyesi yüzde 23 daha yüksek gözlemlendi.

Uzmanlar, pazartesi stresinin zamanla hipertansiyon, insülin direnci ve bağışıklık sistemi bozukluklarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi'ne göre sürekli stres yaşayan insanların dikkat etmesi gereken belirtiler şöyle:

Baş ağrısı

Mide rahatsızlıkları

Kas Ağrısı

Çarpıntı

Uyku ve yeme bozuklukları

Sinirlilik

Unutkanlık

Karar verme güçlüğü

Bu belirtileri kendinizde görüyorsanız mutlaka bir uzmandan destek almanız gerekiyor demektir.