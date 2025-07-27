Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

En tehlikeli gün açıklandı: Kalp krizi riski bu gün yüzde 19 artıyor

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre bu günde kalp krizi riski, diğer günlere göre yüzde 19 oranında artıyor. Üstelik bu risk hayatınız boyunca devam ediyor. Kalp sağlığınızda bu günde ekstra dikkat etmeniz gerekiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
En tehlikeli gün açıklandı: Kalp krizi riski bu gün yüzde 19 artıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 10:02

Bilim insanları "Pazartesi sendromu" olarak bilinen durumun sadece psikolojik bir problem olmadığını, kalp sağlığınızı da ciddi şekilde etkilediğini keşfetti. Hong Kong Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, hafta başında artan stresin vücutta kortizol ( hormonu) düzeylerine yükselttiği ve bunun da kalp hastalıklarına zemin hazırladığı açıklandı.

En tehlikeli gün açıklandı: Kalp krizi riski bu gün yüzde 19 artıyor

ENDİŞELİ PAZARTESİ: HAYATINIZ BOYUNCA ETKİLİ OLUYOR

Bilim insanları tarafından pazartesi günlerinde yaşanan bu durumu "Anxious Monday (Endişeli Pazartesi)" adını verdi. Araştırmada ortaya çıkan sonuçlara göre bu stres durumu sadece çalışanlarda değil, emeklilerde bile görülüyor. İş hayatından ayrılsa bile toplumda haftanın başlangıcına yüklenen anlamın fiziksel sağlığı etkilemeye devam ettiği görüldü.

Araştırmada görev alan bilim insanlarından Prof. Dr. Tarani Chandola "Pazartesiler kültürel bir stres yükseltici gibi çalışıyor. Sadece işe başlamak değil, haftanın yeniden başlaması bile bazı bireylerde biyolojik bir stres tepkisi oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

En tehlikeli gün açıklandı: Kalp krizi riski bu gün yüzde 19 artıyor

KALP KRİZİ RİSKİ PAZARTESİ GÜNÜ YÜZDE 19 ARTIYOR

Pazartesi günlerinde kalp krizi ve ani kalp ölümlerinde diğer günlere göre yüzde 19'luk bir artış bulunuyor. Bilim insanları bu durumun Endişeli Pazartesi ile ilişkili olduğunu düşünüyor.

3.500'den fazla yaşlı insan üzerinde yapılan araştırmada, pazartesi günü stresli olanların saç örneklerinde kortizol seviyesi yüzde 23 daha yüksek gözlemlendi.

En tehlikeli gün açıklandı: Kalp krizi riski bu gün yüzde 19 artıyor

Uzmanlar, pazartesi stresinin zamanla hipertansiyon, insülin direnci ve bağışıklık sistemi bozukluklarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi'ne göre sürekli stres yaşayan insanların dikkat etmesi gereken belirtiler şöyle:

  • Baş ağrısı
  • Mide rahatsızlıkları
  • Kas Ağrısı
  • Çarpıntı
  • Uyku ve yeme bozuklukları
  • Sinirlilik
  • Unutkanlık
  • Karar verme güçlüğü

Bu belirtileri kendinizde görüyorsanız mutlaka bir uzmandan destek almanız gerekiyor demektir.

ETİKETLER
#stres
#kalp sağlığı
#Pazartesi Sendromu
#Kortizol
#Endişeli Pazartesi
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.