Erkeklerde östrojen ve testosteron hormonlarındaki dengesizlik sonucu meme dokusunun büyümesi son dönemlerde artış gösteriyor. Uzmanlar özellikle yağlı ve abur cubur gıdalarının jinekomastiye neden olduğunu söylüyor. Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Ali Kaan Memiş, jinekomasti hakkında bilgi verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Erkeklerin yeni kabusu! Diyetle geçmiyor, sporla erimiyor Erkeklerde östrojen ve testosteron dengesizliği sonucu meme dokusunun büyümesi (jinekomasti) özellikle yağlı ve abur cubur gıdalar nedeniyle son dönemlerde artış göstermektedir. Psödojinekomasti yağ dokusu artışıyken, jinekomasti meme bezi dokusu büyümesidir ve diyetle tamamen düzelmez. İşlenmiş gıdalar, yüksek şeker, rafine karbonhidrat ve sağlıksız yağ içerikleri nedeniyle insülin direncine ve yağ dokusu artışına yol açarak jinekomasti riskini artırır. Gıdalardaki katkı maddeleri ve plastik ambalajlardaki hormon bozucu kimyasallar östrojen benzeri etki göstererek hormonal dengeyi olumsuz etkileyebilir. Obezite, artan yağ dokusu nedeniyle hem doğrudan hem dolaylı olarak jinekomastiye neden olur. Ergenlikteki bazı jinekomasti vakaları geçici olabilir ancak uzun süren ve fibrotik hale gelen vakalar cerrahi gerektirebilir. Önleyici yaşam tarzı alışkanlıkları arasında işlenmiş gıdaları sınırlandırmak, dengeli beslenmek, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve sağlıklı vücut ağırlığını korumak yer alır.

DİYET VE EGZERSİZLE TAMAMEN ÇÖZÜLMÜYOR

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü Op. Dr. Ali Kaan Memiş, jinekomasti ile yağlanmanın farkını anlatırken, "Psödojinekomasti (yağlanma) yalnızca yağ dokusunun artışıdır ve kilo kaybıyla gerileyebilir. Jinekomastide ise meme bez dokusu büyümüştür; bu nedenle çoğu vakada diyet ve egzersizle tamamen düzelmez. Ve son yıllarda ergenlik döneminde görülme sıklığında dikkat çekici bir artış gözlemlenmektedir" dedi.

İŞLENMİŞ GIDALARDAKİ RİSK

Jinekomastinin östrojen ve testosteron hormonları arasındaki dengenin bozulmasıyla kaynaklandığını ifade eden Op. Dr. Ali Kaan Memiş, "Östrojenin artışı veya testosteronun azalması, meme dokusunun büyümesine yol açar. Bu noktada işlenmiş gıdaların, abur cubur olarak nitelendirilen ürünlerin de jinekomasti üzerine etkileri olduğu görüşü bulunmaktadır. İşlenmiş gıdalar; yüksek şeker, rafine karbonhidrat ve sağlıksız yağ içeriği nedeniyle insülin direncine ve yağ dokusu artışına yol açar. Artan yağ dokusu ise aromataz enzimi aracılığıyla testosteronu östrojene dönüştürür. Bu da jinekomasti riskini artırır" diye konuştu.

KATKI MADDELERİ HORMONLARI ETKİLİYOR

Gıdalardaki bazı katkı maddeleri ve plastik ambalajlarla temas eden ürünlerde bulunan endokrin yani hormon bozucu kimyasalların olumsuz etkileri olabileceğine değinen Op. Dr. Ali Kaan Memiş, "Bu kimyasallar vücutta östrojen benzeri etkiler gösterebilmektedir. Bu maddeler uzun vadede hormonal dengeyi de olumsuz etkileyebilmektedir. Bunun yanında obezite de jinekomastiyi hem doğrudan hem dolaylı etkiler. Artan yağ dokusu östrojen üretimini artırırken, aynı zamanda meme bölgesinde hacim artışına neden olur. Bu durum hem gerçek hem de psödojinekomastiyi birlikte oluşturabilir" diye konuştu.

ÖNLEMEK İÇİN KALORİYİ AZALTIN, SAĞLIKLI BESLENİN

Jinekomastinin bazen kendiliğinden gerileyebileceğini kaydeden Op. Dr. Ali Kaan Memiş, "Ergenlik dönemindeki bazı vakalar geçici olabilir ve gerileyebilir. Ancak uzun süre devam eden ve fibrotik hale gelmiş jinekomasti genellikle kendiliğinden düzelmemektedir. Erken dönemde yaşam tarzı değişiklikleri etkili olabilir. Ancak kalıcı vakalarda en etkili yöntem cerrahidir. Cerrahi tedavi ile hem yağ hem de glandüler doku çıkarılarak doğal bir görünüm sağlanır. İşlenmiş ve paketli gıdaların tüketimini sınırlandırmak, doğal ve dengeli beslenmek, düzenli fiziksel aktivite yapmak, sağlıklı vücut ağırlığını korumak önlem için ideal yaşam tarzı alışkanlıkları arasındadır. Jinekomasti yalnızca estetik bir problem değil; çoğu zaman metabolik ve hormonal dengenin bir yansımasıdır. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları bu dengeyi bozarak hastalığın görülme sıklığını artırmaktadır" şeklinde konuştu.