Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Erkeklerin yeni kabusu! Diyetle geçmiyor, sporla erimiyor

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Ali Kaan Memiş, abur cubur tüketiminin ve yağlı gıdaların erkeklerde çok büyük sorunlar açtığını belirtti. Son yıllarda işlenmiş gıdaların jinekomastiye neden olduğunu ifade eden Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Ali Kaan Memiş, jinekomasti hakkında bilgi verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Erkeklerin yeni kabusu! Diyetle geçmiyor, sporla erimiyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 10:12

Erkeklerde östrojen ve testosteron hormonlarındaki dengesizlik sonucu meme dokusunun büyümesi son dönemlerde artış gösteriyor. Uzmanlar özellikle yağlı ve abur cubur gıdalarının jinekomastiye neden olduğunu söylüyor. Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Ali Kaan Memiş, jinekomasti hakkında bilgi verdi.

HABERİN ÖZETİ

Erkeklerin yeni kabusu! Diyetle geçmiyor, sporla erimiyor

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Erkeklerde östrojen ve testosteron dengesizliği sonucu meme dokusunun büyümesi (jinekomasti) özellikle yağlı ve abur cubur gıdalar nedeniyle son dönemlerde artış göstermektedir.
Psödojinekomasti yağ dokusu artışıyken, jinekomasti meme bezi dokusu büyümesidir ve diyetle tamamen düzelmez.
İşlenmiş gıdalar, yüksek şeker, rafine karbonhidrat ve sağlıksız yağ içerikleri nedeniyle insülin direncine ve yağ dokusu artışına yol açarak jinekomasti riskini artırır.
Gıdalardaki katkı maddeleri ve plastik ambalajlardaki hormon bozucu kimyasallar östrojen benzeri etki göstererek hormonal dengeyi olumsuz etkileyebilir.
Obezite, artan yağ dokusu nedeniyle hem doğrudan hem dolaylı olarak jinekomastiye neden olur.
Ergenlikteki bazı jinekomasti vakaları geçici olabilir ancak uzun süren ve fibrotik hale gelen vakalar cerrahi gerektirebilir.
Önleyici yaşam tarzı alışkanlıkları arasında işlenmiş gıdaları sınırlandırmak, dengeli beslenmek, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve sağlıklı vücut ağırlığını korumak yer alır.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

DİYET VE EGZERSİZLE TAMAMEN ÇÖZÜLMÜYOR

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü Op. Dr. Ali Kaan Memiş, jinekomasti ile yağlanmanın farkını anlatırken, "Psödojinekomasti (yağlanma) yalnızca yağ dokusunun artışıdır ve kilo kaybıyla gerileyebilir. Jinekomastide ise meme bez dokusu büyümüştür; bu nedenle çoğu vakada diyet ve egzersizle tamamen düzelmez. Ve son yıllarda ergenlik döneminde görülme sıklığında dikkat çekici bir artış gözlemlenmektedir" dedi.

İŞLENMİŞ GIDALARDAKİ RİSK

Jinekomastinin östrojen ve testosteron hormonları arasındaki dengenin bozulmasıyla kaynaklandığını ifade eden Op. Dr. Ali Kaan Memiş, "Östrojenin artışı veya testosteronun azalması, meme dokusunun büyümesine yol açar. Bu noktada işlenmiş gıdaların, abur cubur olarak nitelendirilen ürünlerin de jinekomasti üzerine etkileri olduğu görüşü bulunmaktadır. İşlenmiş gıdalar; yüksek şeker, rafine karbonhidrat ve sağlıksız yağ içeriği nedeniyle insülin direncine ve yağ dokusu artışına yol açar. Artan yağ dokusu ise aromataz enzimi aracılığıyla testosteronu östrojene dönüştürür. Bu da jinekomasti riskini artırır" diye konuştu.

KATKI MADDELERİ HORMONLARI ETKİLİYOR

Gıdalardaki bazı katkı maddeleri ve plastik ambalajlarla temas eden ürünlerde bulunan endokrin yani hormon bozucu kimyasalların olumsuz etkileri olabileceğine değinen Op. Dr. Ali Kaan Memiş, "Bu kimyasallar vücutta östrojen benzeri etkiler gösterebilmektedir. Bu maddeler uzun vadede hormonal dengeyi de olumsuz etkileyebilmektedir. Bunun yanında de jinekomastiyi hem doğrudan hem dolaylı etkiler. Artan yağ dokusu östrojen üretimini artırırken, aynı zamanda meme bölgesinde hacim artışına neden olur. Bu durum hem gerçek hem de psödojinekomastiyi birlikte oluşturabilir" diye konuştu.

ÖNLEMEK İÇİN KALORİYİ AZALTIN, SAĞLIKLI BESLENİN

Jinekomastinin bazen kendiliğinden gerileyebileceğini kaydeden Op. Dr. Ali Kaan Memiş, "Ergenlik dönemindeki bazı vakalar geçici olabilir ve gerileyebilir. Ancak uzun süre devam eden ve fibrotik hale gelmiş jinekomasti genellikle kendiliğinden düzelmemektedir. Erken dönemde yaşam tarzı değişiklikleri etkili olabilir. Ancak kalıcı vakalarda en etkili yöntem cerrahidir. Cerrahi tedavi ile hem yağ hem de glandüler doku çıkarılarak doğal bir görünüm sağlanır. İşlenmiş ve paketli gıdaların tüketimini sınırlandırmak, doğal ve dengeli beslenmek, düzenli fiziksel aktivite yapmak, sağlıklı vücut ağırlığını korumak önlem için ideal yaşam tarzı alışkanlıkları arasındadır. Jinekomasti yalnızca estetik bir problem değil; çoğu zaman metabolik ve hormonal dengenin bir yansımasıdır. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları bu dengeyi bozarak hastalığın görülme sıklığını artırmaktadır" şeklinde konuştu.

Erkeklerin yeni kabusu! Diyetle geçmiyor, sporla erimiyor

ETİKETLER
#obezite
#Sağlıksız Beslenme
#Estetik Cerrahi
#Jinekomasti
#Hormon Dengesizliği
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.