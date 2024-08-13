Faydaları saymakla bitmiyor! Kanser başta olmak üzere bir çok hastalığa iyi geliyor

13 Ağustos 2024 09:17 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 09:34

Kronik ve mevsimsel hastalığı olanlar dikkat! Uzman isim uyardı: Suyu lıkır lıkır değil yudum yudum için

Kronik ve mevsimsel hastalığı olanlar dikkat! Uzman isim uyardı: Suyu lıkır lıkır değil yudum yudum için

Lezzetinin yanı sıra faydaları da saymakla bitmeyen böğürtlenin, birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor...

Uzmanlar kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediği araştırmalarla ortaya konulan böğürtlenin kansere karşı tüketilmesinin faydalı olacağını belirtti.

KANSER GİBİ KRONİK HASTALIKLARIN RİSKİNİ AZALTIR

Böğürtlen, yüksek miktarda antioksidan içerir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önleyerek kanser gibi kronik hastalıkların riskini azaltır.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Böğürtlen, C vitamini, K vitamini, E vitamini, folat ve manganez gibi önemli vitaminler ve mineraller açısından zengindir. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken, K vitamini kemik sağlığı için gereklidir.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Böğürtlen, yüksek lif içeriği ile sindirim sistemine yardımcı olur. Lif, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Ayrıca, lif tüketimi kalp sağlığını da destekler.

Böğürtlende bulunan antosiyaninler ve diğer flavonoidler, kalp sağlığını korur. Bu bileşikler, kan basıncını düşürmeye, kolesterol seviyelerini dengelemeye ve damarların sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Böğürtlen, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir, bu da diyabet hastaları için faydalıdır.

BEYİN SAĞLIĞINA FAYDALARI

Böğürtlende bulunan polifenoller, beyin sağlığını koruyarak yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilir. Bu bileşikler, hafızayı ve öğrenme yeteneklerini destekler.

YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ AZALTIR

Böğürtlenin içeriğindeki C vitamini ve antioksidanlar, cilt sağlığını korur. C vitamini, kollajen üretimini destekleyerek cildin elastikiyetini artırır ve yaşlanma belirtilerini azaltır.