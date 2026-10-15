Filtre kahve çarpıntı yapar mı? Filtre kahve hangi saatlerde içilmeli?

Hepimizin gün içerisinde tükettiği filtre kahve aşırı tüketim halinde çarpıntı hissi yapabilir. Tüketenler ise filtre kahve hangi saatlerde içilmeli araştırmasına başladı.

Aşırı tüketim halinde filtre kahve, kalp çarpıntısına neden olabilir.

Aşırı tüketim olduğunda kafeine alışkın olmayan bünyelerde tansiyon yükselebilir.

Huzursuzluk ve kaygı gibi içsel sorunlar da meydana gelebiliyor.

Filtre kahvenin aşırı tüketilmesi el titremesi yaşatabilir.

FİLTRE KAHVE ÇARPINTI YAPAR MI?

Filtre kahve içerdiği kafeinden dolayı aşırı tüketim halinde tansiyon yükselmesi, çarpıntı, kaygı ve mide sorunlarını meydana getirebilir. Alışkın olmayan bünyelerde filtre kahve kalbin hızlı artması ile karşı karşıya bırakabilir. Filtre kahve neden çarpıntı yapar?

Kafeinin uyarısı etkisi olmasından dolayı sindirim sistemi uyarılır.

Aç karnına içildiğinde huzursuzluk meydana gelir.

Fazla miktarda tüketim halinde ise kafein vücuda fazla gelebilir.

FİLTRE KAHVE HANGİ SAATLERDE İÇİLMELİ?

Filtre kahve içmek için en uygun saatler şöyle:

- 07.00–09.00

- 09.30–11.00

- 12.00–14.00

- 15.00 sonrası

- Akşam saatleri

FİLTRE KAHVE GÜNDE KAÇ KEZ İÇİLMELİ?

Uzmanların önerisine göre sağlıklı yetişkin kişiler için günde 400 mg'a kadar kafein yeterlidir. Fakat kişinin vücut durumuna göre çarpıntı ihtimali de artabilir. Bu nedenle her zaman 400 mg içmek zorunda değilsiniz. Uzmanların önerisine göre 1 fincan filtre kahve yeterlidir.