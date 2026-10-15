Filtre kahve çarpıntı yapar mı? Filtre kahve hangi saatlerde içilmeli?

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İstanbul
Hepimizin gün içerisinde tükettiği filtre kahve aşırı tüketim halinde çarpıntı hissi yapabilir. Tüketenler ise filtre kahve hangi saatlerde içilmeli araştırmasına başladı.
Filtre kahve içerdiği kafeinden dolayı aşırı tüketim halinde tansiyon yükselmesi, çarpıntı, kaygı ve mide sorunlarını meydana getirebilir. Alışkın olmayan bünyelerde filtre kahve kalbin hızlı artması ile karşı karşıya bırakabilir. Filtre kahve neden çarpıntı yapar?
Filtre kahve içmek için en uygun saatler şöyle:
Uzmanların önerisine göre sağlıklı yetişkin kişiler için günde 400 mg'a kadar kafein yeterlidir. Fakat kişinin vücut durumuna göre çarpıntı ihtimali de artabilir. Bu nedenle her zaman 400 mg içmek zorunda değilsiniz. Uzmanların önerisine göre 1 fincan filtre kahve yeterlidir.