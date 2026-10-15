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Sağlık
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 18:48
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 18:48

Filtre kahve çarpıntı yapar mı? Filtre kahve hangi saatlerde içilmeli?

Neredeyse hepimizin her gün 1 kez tükettiği filtre kahve sandığınız kadar sağlıklı değil. Uzmanların önerisine göre filtre kahve tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Filtre kahve çarpıntı yapar mı sorusu da birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Filtre kahve çarpıntı yapar mı? Filtre kahve hangi saatlerde içilmeli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 18:48
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 18:48

Hepimizin gün içerisinde tükettiği filtre kahve aşırı tüketim halinde hissi yapabilir. Tüketenler ise filtre kahve hangi saatlerde içilmeli araştırmasına başladı.

  • Aşırı tüketim halinde filtre kahve, kalp çarpıntısına neden olabilir.
  • Aşırı tüketim olduğunda kafeine alışkın olmayan bünyelerde tansiyon yükselebilir.
  • Huzursuzluk ve kaygı gibi içsel sorunlar da meydana gelebiliyor.
  • Filtre kahvenin aşırı tüketilmesi el titremesi yaşatabilir.
Filtre kahve çarpıntı yapar mı? Filtre kahve hangi saatlerde içilmeli?

FİLTRE KAHVE ÇARPINTI YAPAR MI?

Filtre kahve içerdiği kafeinden dolayı aşırı tüketim halinde yükselmesi, çarpıntı, kaygı ve mide sorunlarını meydana getirebilir. Alışkın olmayan bünyelerde filtre kahve kalbin hızlı artması ile karşı karşıya bırakabilir. Filtre kahve neden çarpıntı yapar?

  • Kafeinin uyarısı etkisi olmasından dolayı sindirim sistemi uyarılır.
  • Aç karnına içildiğinde huzursuzluk meydana gelir.
  • Fazla miktarda tüketim halinde ise kafein vücuda fazla gelebilir.
Filtre kahve çarpıntı yapar mı? Filtre kahve hangi saatlerde içilmeli?

FİLTRE KAHVE HANGİ SAATLERDE İÇİLMELİ?

Filtre kahve içmek için en uygun saatler şöyle:

  • - 07.00–09.00
  • - 09.30–11.00
  • - 12.00–14.00
  • - 15.00 sonrası
  • - Akşam saatleri
Filtre kahve çarpıntı yapar mı? Filtre kahve hangi saatlerde içilmeli?

FİLTRE KAHVE GÜNDE KAÇ KEZ İÇİLMELİ?

Uzmanların önerisine göre sağlıklı yetişkin kişiler için günde 400 mg'a kadar yeterlidir. Fakat kişinin vücut durumuna göre çarpıntı ihtimali de artabilir. Bu nedenle her zaman 400 mg içmek zorunda değilsiniz. Uzmanların önerisine göre 1 fincan filtre kahve yeterlidir.

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#tansiyon
#Çarpıntı
#filtre kahve
#kafein
#mide
#Sağlık
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