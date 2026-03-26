Fizyoterapist Zafer Aksungur: Onu hareketsiz bırakarak vücudunuzu paslandırmayın

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Modern yaşamın getirdiği uzun süreli oturma alışkanlığı ve düşük fiziksel aktivite, kas-iskelet sistemi üzerinde ciddi riskler barındırıyor. Özellikle masa başı çalışanlar, günün büyük bölümünü ekran karşısında geçirenler ve düzenli egzersiz yapmayan bireylerde; boyun, sırt ve bel ağrıları giderek daha yaygın hale geliyor.
Fizyoterapist Zafer Aksungur, hareketsizliğin vücudu adeta “paslandırdığını” belirterek günlük hayatta hareketin bilinçli şekilde artırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Aksungur, vücudun düzenli hareketle canlılığını koruyabildiğini ve aksi durumda fonksiyon kaybının kaçınılmaz hale geldiğini vurguluyor.
Zafer Aksungur’a göre vücut, hareket etmek üzere tasarlanmış bir sistem. Uzun süre sabit pozisyonda kalmak; kaslarda kısalma, eklemlerde sertlik ve dolaşım problemlerine zemin hazırlıyor. Bu durum yalnızca fiziksel ağrıya değil, zamanla postür bozukluklarına ve kronik yorgunluğa da neden olabiliyor.
Aksungur, özellikle gün boyu oturan bireylerin belirli bir süre sonra hareket kabiliyetinde azalma yaşadığını, bunun da günlük yaşam kalitesini düşürdüğünü ifade ediyor. Hareketsizliğin etkileri bir anda ortaya çıkmasa da, uzun vadede ciddi kas-iskelet problemlerine dönüşebiliyor.
Uzman fizyoterapist, çözümün karmaşık olmadığını ancak süreklilik gerektirdiğini belirtiyor. Günlük hayata entegre edilecek küçük ama düzenli hareketlerin büyük fark yarattığını vurguluyor.
Belirli aralıklarla ayağa kalkmak son derece önemli. Gün içinde, çalışırken uzun süreli oturma periyotlarını bölmek, kasların aktif kalmasını sağlar. Ayrıca, basit esneme hareketleri yapmayı da ihmal etmemek gerekiyor. Boyun, omuz ve bel bölgesine yönelik hafif mobilizasyon hareketleri eklem sağlığını destekler.
Duruş farkındalığı geliştirmelisiniz. Özellikle masa başında omurga hizasına dikkat etmek, ileride oluşabilecek ağrıların önüne geçebilir. Ayrıca, günlük yürüyüş alışkanlığı kazanmaya dikkat edilmeli. Tempolu kısa yürüyüşler bile dolaşım sistemini destekler ve kasları aktive eder.
Aksungur, vücudu hareketsiz bırakmamak için her 30 dakikada bir yapabileceklerinizi şöyle sıralıyor; ayak pompalama hareketi, olduğunuz yerde hafif squat’lar, boyun ve vücut esnetme hareketleri, ofisteyken ufak yürüyüşler…