Modern yaşamın getirdiği uzun süreli oturma alışkanlığı ve düşük fiziksel aktivite, kas-iskelet sistemi üzerinde ciddi riskler barındırıyor. Özellikle masa başı çalışanlar, günün büyük bölümünü ekran karşısında geçirenler ve düzenli egzersiz yapmayan bireylerde; boyun, sırt ve bel ağrıları giderek daha yaygın hale geliyor.

HABERİN ÖZETİ Fizyoterapist Zafer Aksungur: Onu hareketsiz bırakarak vücudunuzu paslandırmayın Modern yaşamın getirdiği uzun süreli oturma ve düşük fiziksel aktivite, özellikle masa başı çalışanlarda boyun, sırt ve bel ağrıları gibi kas-iskelet sistemi sorunlarına yol açmaktadır. Hareketsizlik vücudu adeta “paslandırmakta” ve düzenli hareketle canlılığını koruyabilmektedir. Uzun süre sabit pozisyonda kalmak kaslarda kısalma, eklemlerde sertlik ve dolaşım problemlerine zemin hazırlamaktadır. Hareketsizlik zamanla postür bozukluklarına ve kronik yorgunluğa neden olabilmektedir. Çözüm, günlük hayata entegre edilecek küçük ama düzenli hareketler ve sürekliliktir. Belirli aralıklarla ayağa kalkmak, basit esneme hareketleri ve duruş farkındalığı geliştirmek önemlidir. Her 30 dakikada bir ayak pompalama, hafif squat, boyun ve vücut esnetme hareketleri ile ufak yürüyüşler yapılmalıdır.

Fizyoterapist Zafer Aksungur, hareketsizliğin vücudu adeta “paslandırdığını” belirterek günlük hayatta hareketin bilinçli şekilde artırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Aksungur, vücudun düzenli hareketle canlılığını koruyabildiğini ve aksi durumda fonksiyon kaybının kaçınılmaz hale geldiğini vurguluyor.

HAREKETSİZLİK SESSİZ BİR TEHDİT

Zafer Aksungur’a göre vücut, hareket etmek üzere tasarlanmış bir sistem. Uzun süre sabit pozisyonda kalmak; kaslarda kısalma, eklemlerde sertlik ve dolaşım problemlerine zemin hazırlıyor. Bu durum yalnızca fiziksel ağrıya değil, zamanla postür bozukluklarına ve kronik yorgunluğa da neden olabiliyor.

Aksungur, özellikle gün boyu oturan bireylerin belirli bir süre sonra hareket kabiliyetinde azalma yaşadığını, bunun da günlük yaşam kalitesini düşürdüğünü ifade ediyor. Hareketsizliğin etkileri bir anda ortaya çıkmasa da, uzun vadede ciddi kas-iskelet problemlerine dönüşebiliyor.

NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Uzman fizyoterapist, çözümün karmaşık olmadığını ancak süreklilik gerektirdiğini belirtiyor. Günlük hayata entegre edilecek küçük ama düzenli hareketlerin büyük fark yarattığını vurguluyor.

Belirli aralıklarla ayağa kalkmak son derece önemli. Gün içinde, çalışırken uzun süreli oturma periyotlarını bölmek, kasların aktif kalmasını sağlar. Ayrıca, basit esneme hareketleri yapmayı da ihmal etmemek gerekiyor. Boyun, omuz ve bel bölgesine yönelik hafif mobilizasyon hareketleri eklem sağlığını destekler.

Duruş farkındalığı geliştirmelisiniz. Özellikle masa başında omurga hizasına dikkat etmek, ileride oluşabilecek ağrıların önüne geçebilir. Ayrıca, günlük yürüyüş alışkanlığı kazanmaya dikkat edilmeli. Tempolu kısa yürüyüşler bile dolaşım sistemini destekler ve kasları aktive eder.

HER 30 DAKİKADA BİR YAPILMASI GEREKENLER

Aksungur, vücudu hareketsiz bırakmamak için her 30 dakikada bir yapabileceklerinizi şöyle sıralıyor; ayak pompalama hareketi, olduğunuz yerde hafif squat’lar, boyun ve vücut esnetme hareketleri, ofisteyken ufak yürüyüşler…