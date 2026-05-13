Fransa'da hantavirüs endişesi yaşanırken norovirüs tespit edildi

🔴 Güncel Gelişmeler Mayıs 2026 itibarıyla, özellikle Fransa açıklarında seyreden kruvaziyer gemilerinde 1700'den fazla yolcunun karantinaya alınmasına yol açan ciddi norovirüs salgınları bildirilmektedir.

⚠️ Belirtileri Nelerdir? Virüs vücuda girdikten sonra 18-72 saatlik kuluçka süresinin ardından şu ani semptomlarla ortaya çıkar:

Şiddetli kusma ve mide bulantısı (özellikle çocuklarda ilk belirtidir)

Sulu ve kansız ishal (yetişkinlerde daha baskındır)

Kramp şeklinde karın ağrısı ve mide gurultusu

Hafif ateş, baş ağrası ve yaygın kas ağrıları

Halsizlik ve sıvı kaybına bağlı baş dönmesi

🤝 Nasıl Bulaşır? Norovirüsün yayılması çok kolaydır ve her yaştan bireyi etkileyebilir. Başlıca bulaş yolları şunlardır:

Kontamine Gıdalar: İyi yıkanmamış sebze/meyveler, çiğ veya az pişmiş deniz ürünleri ile kirli suların tüketilmesi.

İyi yıkanmamış sebze/meyveler, çiğ veya az pişmiş deniz ürünleri ile kirli suların tüketilmesi. Doğrudan Temas: Enfekte bir kişiyle tokalaşmak, ortak eşya (havlu vb.) kullanmak veya hastanın hazırladığı yiyecekleri yemek.

Enfekte bir kişiyle tokalaşmak, ortak eşya (havlu vb.) kullanmak veya hastanın hazırladığı yiyecekleri yemek. Yüzeyler: Virüsün bulaştığı kapı kolu, masa gibi yüzeylere dokunduktan sonra elleri yıkamadan ağza veya göze götürmek.

💊 Tedavi Yöntemleri Norovirüsün spesifik bir ilacı veya aşısı yoktur. Tedavi semptomları hafifletmeye yöneliktir:

Antibiyotik Kullanılmaz: Hastalık virüs kaynaklı olduğu için antibiyotikler tamamen etkisizdir.

Hastalık virüs kaynaklı olduğu için antibiyotikler tamamen etkisizdir. Sıvı Desteği: En kritik adım ishal ve kusmayla kaybedilen sıvıyı yerine koymak için bol su, ayran veya mineral içerikli sıvılar tüketmektir.

En kritik adım ishal ve kusmayla kaybedilen sıvıyı yerine koymak için bol su, ayran veya mineral içerikli sıvılar tüketmektir. Beslenme: Semptomlar sürerken yağsız çorba, patates püresi, pirinç lapası ve muz gibi sindirimi kolay, hafif gıdalar tercih edilmelidir.

Semptomlar sürerken yağsız çorba, patates püresi, pirinç lapası ve muz gibi sindirimi kolay, hafif gıdalar tercih edilmelidir. İstirahat: Vücudun toparlanması için yatak istirahati şarttır. Semptomlar genellikle 1 ila 3 gün içinde kendiliğinden düzelir.