 | Murat Makas

Fransa'da hantavirüs endişesi yaşanırken norovirüs tespit edildi

Hantavirüs sebebiyle 1700'den fazla kişi karantinaya alınırken Fransa Bordeaux'ta yeni virüs ortaya çıktı. Karın ağrısı ve mide bulantısı belirtileri gösteren norovirüs sebebiyle kırmızı alarm verildi.

Fransa'da hantavirüs endişesi yaşanırken norovirüs tespit edildi
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 14:25

Hantavirüs'ün ardından endişesi nedeniyle Bordeaux’daki kruvaziyer gemisinde 1.700’den fazla kişi karantinaya alındı.

HABERİN ÖZETİ

Fransa'da hantavirüs endişesi yaşanırken norovirüs tespit edildi

Fransa'nın Bordeaux kentinde norovirüs ile ilgili bir endişe yaşanmaktadır.
Fransa'da hantavirüs endişesi yaşanırken norovirüs tespit edildi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Karayipler seferindeki “Caribbean Princess” adlı kruvaziyer gemisinde norovirüs salgını tespit edildiğini duyurdu. Gemide 100’ü aşkın yolcu ve mürettebatta kusma ile ishal şikayetleri görülürken, olay sonrası gemide geniş çaplı izolasyon ve dezenfeksiyon süreci başlatılmıştı.

OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER DEVREYE ALINDI

CDC, norovirüs vakalarının ardından gemide kapsamlı hijyen tedbirleri uygulanmaya başladığını açıkladı. Belirti gösteren yolcuların izole edildiği, ortak kullanım alanlarında yoğun dezenfeksiyon çalışması yürütüldüğü ve laboratuvar incelemeleri için numuneler toplandığı bildirildi.

Fransa'da hantavirüs endişesi yaşanırken norovirüs tespit edildi

Yaklaşık 4 binden fazla kişinin bulunduğu gemide toplam 3 bin 116 yolcu ile 1131 mürettebatın yer aldığı açıklandı. Kuzey Atlantik Okyanusu’nda yolculuğunu sürdüren geminin bir sonraki durağının Dominik Cumhuriyeti’ndeki Puerto Plata limanı olduğu ifade edildi.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

  • BaşlıkDetay
    🔴 Güncel GelişmelerMayıs 2026 itibarıyla, özellikle Fransa açıklarında seyreden kruvaziyer gemilerinde 1700'den fazla yolcunun karantinaya alınmasına yol açan ciddi norovirüs salgınları bildirilmektedir.
    ⚠️ Belirtileri Nelerdir?

    Virüs vücuda girdikten sonra 18-72 saatlik kuluçka süresinin ardından şu ani semptomlarla ortaya çıkar:

    • Şiddetli kusma ve mide bulantısı (özellikle çocuklarda ilk belirtidir)
    • Sulu ve kansız ishal (yetişkinlerde daha baskındır)
    • Kramp şeklinde karın ağrısı ve mide gurultusu
    • Hafif ateş, baş ağrası ve yaygın kas ağrıları
    • Halsizlik ve sıvı kaybına bağlı baş dönmesi
    🤝 Nasıl Bulaşır?

    Norovirüsün yayılması çok kolaydır ve her yaştan bireyi etkileyebilir. Başlıca bulaş yolları şunlardır:

    • Kontamine Gıdalar: İyi yıkanmamış sebze/meyveler, çiğ veya az pişmiş deniz ürünleri ile kirli suların tüketilmesi.
    • Doğrudan Temas: Enfekte bir kişiyle tokalaşmak, ortak eşya (havlu vb.) kullanmak veya hastanın hazırladığı yiyecekleri yemek.
    • Yüzeyler: Virüsün bulaştığı kapı kolu, masa gibi yüzeylere dokunduktan sonra elleri yıkamadan ağza veya göze götürmek.
    💊 Tedavi Yöntemleri

    Norovirüsün spesifik bir ilacı veya aşısı yoktur. Tedavi semptomları hafifletmeye yöneliktir:

    • Antibiyotik Kullanılmaz: Hastalık virüs kaynaklı olduğu için antibiyotikler tamamen etkisizdir.
    • Sıvı Desteği: En kritik adım ishal ve kusmayla kaybedilen sıvıyı yerine koymak için bol su, ayran veya mineral içerikli sıvılar tüketmektir.
    • Beslenme: Semptomlar sürerken yağsız çorba, patates püresi, pirinç lapası ve muz gibi sindirimi kolay, hafif gıdalar tercih edilmelidir.
    • İstirahat: Vücudun toparlanması için yatak istirahati şarttır.

    Semptomlar genellikle 1 ila 3 gün içinde kendiliğinden düzelir.

    🛡️ Korunma Yolları
    • El Hijyeni: Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla iyice yıkanmalıdır. Alkol bazlı el dezenfektanları norovirüse karşı tam koruma sağlamaz.
    • Yüzey Dezenfeksiyonu: Hastanın temas ettiği yüzeyler çamaşır suyu içeren uygun temizleyicilerle arındırılmalıdır.
    • Gıda Güvenliği: Meyve ve sebzeler tüketilmeden önce çok iyi yıkanmalı, deniz ürünleri ise tam pişirilmelidir.
