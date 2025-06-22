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 | Yusuf Özgür Bülbül

FSM'de skolyozaya dikkat çekildi: Yeşil renkle aydınlatıldı!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, skolyoza dikkat çekmek için yeşil renkle aydınlatıldı. Skolyoz Araştırma ve Tedavi Derneği Başkanı Prof. Dr. Evrim Coşkun konuyla ilgili açıklama yaptı...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 00:17
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 00:24

"Skolyoz Farkındalık Haftası" nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşil renkle aydınlatıldı. Skolyoz hastalığının geç fark edilmesinden korkulması gerektiğini ifade eden Skolyoz Araştırma ve Tedavi Derneği Başkanı Prof. Dr. Evrim Coşkun, "Skolyozdan korkmayın, geç kalmaktan korkun" dedi.

YEŞİL RENGE BÜRÜNDÜ

Dünyada her yıl Haziran ayı Skolyoz Farkındalık Ayı ve Haziran ayının 3’üncü Cumartesi günü Skolyoz Farkındalık Günü olarak kabul ediliyor. Türkiye'de de skolyoz hastalığına dikkat çekmek için akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşil renkle aydınlatıldı.
Prof. Dr. Evrim Coşkun, 'Skolyoz Farkındalık Ayı’nda bu hastalıkta mücadelede yapılması gerekenleri anlattı. Prof. Dr. Coşkun, skolyoz hastalığında en önemli şeyin hastalığın tanısında geç kalmamak olduğunu söylerken, "Skolyozdan korkmayın, geç kalmaktan korkun" ifadelerini kullandı.

FSM'de skolyozaya dikkat çekildi: Yeşil renkle aydınlatıldı!


Skolyozda tanıda tüm dünyada gecikme olduğunu belirten Prof. Dr. Evrim Coşkun, "Tüm dünyada da bu böyle. Skolyozda tanıda bir gecikme vardır. Dünya, her yılın Haziran ayını Skolyoz Farkındalık Ayı olarak belirleyelim ve her Haziran ayının 3’üncü Cumartesi’ni Skolyoz Farkındalık Günü olarak kutlayalım demiş. Skolyozun rengi yeşil olarak belirlenmiş. Bu sene de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü’nün desteği ile 21 Haziran Cumartesi akşamı saat 21.00 ile 22.00 arasında Skolyoz farkındalık ayında 4. kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşil renk ile aydınlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.
Doktor Coşkun, "Bir de skolyoz tedavisini olağanlaştıralım. Biz skolyozun tedavisinde konservatif olarak egzersiz ve korse kullanıyoruz. Tam da ergenlik çağındaki çocuklara korse kullanın dediğinizde adolesan dediğimiz ergenlik çağındaki çocuklarımız bu tedavi ile psikolojik olarak olumsuz etkileniyor. Sadece korse kullanımı gereken çocuklarda bu tedavinin diş teli uygulamaları gibi olağan olduğuna ikna etmemiz gerekiyor. Skolyoz tedavisinin de diş yapı bozukluklarında kullanılan diş teli gibi kabul edilebilirliği artırmak istiyoruz" dedi.

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