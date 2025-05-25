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 | Yusuf Özgür Bülbül

FSM ve Çanakkale köprüsü sarı-kırmızıya büründü!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "sarı-kırımızı" oldu. Çanakkale Köprüsü de sarı kırmızılı renklerle aydınlatıldı...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 02:09
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 02:15

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlaması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, "sarı-kırımızılı" renklere büründü.

KULÜBÜN RENKLERİNİ ALDI

Sarı-kırmızılılar ligde şampiyonluğa ulaştığı için köprü, kulübün renkleriyle ışıklandırıldı.

Galatasaray’ın 25'inci şampiyonluğu sonrasında 1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı renklerle ışıklandırıldı.

ÇANAKKALE SARI KIRMIZI

1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen ve 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' ünvanına sahip. Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda şampiyon olmasının ardından Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı renklerle donatıldı.

FSM ve Çanakkale köprüsü sarı-kırmızıya büründü!

Öte yandan Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Galatasaray kafilesi stattan ayırılarak havalimanına geçti.

FSM ve Çanakkale köprüsü sarı-kırmızıya büründü!

FORMA İMZALADILAR

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından oyuncular ve teknik direktör Okan Buruk, taraftarları selamladı ve forma imzalayarak fotoğraf çektirdi. Sarı-kırmızılılar, daha sonra stadın otoparkından takım otobüsüyle havalimanına hareket etti.

Bu arada Galatasaray kafilesini havalimanına götürmek için stada gelen takım otobüsünün camının, taş atılması sonucu kırıldığı görüldü.

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