Gece kaşıntısı neden olur, nasıl geçer? Gece kaşıntısına ne iyi gelir?

25 Aralık 2024 16:49 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 16:54

Gün boyu fark edilmeyen hafif bir rahatsızlık, gece sessizliğinde belirginleşir. Uykuya dalmak isterken teninizde gezinen o tuhaf his, huzuru bozar. Gece kaşıntısı nedir diyenler için, belki alerjiler, belki cilt kuruluğu ya da hormonal değişimlerin ince bir uyarısı olarak gösterilir. Ilık bir duş, sakinleştirici nemlendiriciler, zamanla bu gerginliği azaltır. Düzenli önlemlerle kesintisiz dinlenmenin tadı yeniden çıkar.

Boğaz kaşıntısı neden olur, en hızlı nasıl geçer? Boğaz kaşıntısına ne iyi gelir?

Boğaz kaşıntısı neden olur, en hızlı nasıl geçer? Boğaz kaşıntısına ne iyi gelir?

Gece, bedenin dinlendiği, günün yorgunluğunu unuttuğu vakitlerdir. Ancak gece kaşıntısı neden olur diye düşünürken, bazen basit nedenler akla gelir. Sıcak ortam, cildin kuruması, yatağa girince artan hassasiyet, bunlardan bazıları. Bir yandan alerjiler, toz akarları, deterjan​ kalıntıları da gece boyunca rahatsız edebilir. Yavaş yavaş hafif önlemlerle bu sorun aşılabilir. Düzenli bir bakım rutini, serin bir uyku ortamı, sakinleştirici bitkisel destekler, hepsi kaşıntıyı hafifletir. Gün geçtikçe rahat bir uykuya kavuşmak mümkün olur.

GECE KAŞINTISININ NEDENLERİ

Gece kaşıntısı, ciltteki hassasiyeti tetikleyen bir dizi faktörden kaynaklanır. Ortamın ısısı, kuru hava, kullanılan çarşafların kumaşı veya cildi tahriş eden kozmetik ürünler ilk akla gelenlerdir. Ayrıca alerjenler, atopik dermatit, egzama gibi cilt rahatsızlıkları da gece artan kaşıntıya sebep olabilir. Hormonal değişimler, stres ve bazı kronik hastalıklar da bu tabloyu güçlendirebilir. Tüm bu etkenler birleşerek uykuyu böler, dinlenmeyi zorlaştırır.

GECE KAŞINTISINA NE İYİ GELİR?

Yatmadan önce ılık bir duş almak, cildin nem dengesini sağlamaya yardımcı olur. Hafif, parfümsüz nemlendirici kremler cildi sakinleştirir. Pamuklu, nefes alabilen pijama ve nevresim takımları alerjen riskini düşürür. Odanın ısısını çok yükseltmemek, havayı nemlendirmek cildin kurumasını engeller. Bu basit adımlar düzenli uygulandığında kaşıntı şiddeti azalır.

GECE KAŞINTISI NASIL GEÇER?

Kaşıntıyı hafifletmek için öncelikle etkenleri saptamak gerekir. Eğer deterjan veya sabun gibi ürünler tahriş ediyorsa, hassas ciltler için üretilen, kokusuz seçeneklere geçmek işe yarar. Alerji şüphesinde antihistaminikler doktor önerisiyle kullanılabilir. Beslenmede taze meyve ve sebzeler, omega-3 yağ asitleri cilt sağlığını destekleyerek direnç kazandırır. Düzenli uygulandığında bu adımlar, zamanla gece kaşıntısını kontrol altına alır.

GECE KAŞINTISI HANGİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİDİR?

Uzun süren ve sürekli tekrarlayan gece kaşıntısı bazen cilt hastalıklarının, bazen de iç organ sorunlarının habercisi olabilir. Örneğin karaciğer problemleri, böbrek yetmezliği veya diyabet gibi kronik hastalıklar ciltte kaşıntıya yol açabilir. Bu durumlarda doktora başvurarak altta yatan nedeni saptamak önemlidir. Erken teşhis, daha ciddi sorunların önüne geçer. Böylece uygun tedaviyle kaşıntı da hafifler.

GECE KAŞINTISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Uzun süredir geçmeyen veya şiddetli kaşıntılarda uzman görüşü almak akıllıcadır. İlk etapta dermatoloji (cildiye) uzmanına başvurmak en doğru adımdır. Eğer ciltte belirgin bir sorun saptanmazsa iç hastalıkları (dahiliye) uzmanına yönlendirme yapılabilir. Gerekirse endokrinoloji, nefroloji gibi branşlara başvurularak kronik hastalıklar araştırılır. Uzmanın önerilerine uymak, tedaviyi doğru yönlendirir.