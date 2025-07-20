Gece sıcaktan uyuyamayanlar dikkat! Başta inanmayacaksınız ama gerçekten işe yarıyor

Yaz aylarına girmemiz ile birlikte gündüzlerin yanı sıra geceleri de yüksek derecelerde sıcaklıklar görülmeye başlandı. Gece sıcaklıkların yükselmesi ise en çok odasında klima olmayan vatandaşları etkiliyor. Sıcaktan dolayı gece uyumakta zorlanan insanlara, bilim insanlarından oldukça kulağa garip gelen bir taktik açıklandı.

SICAKTAN UYUYAMIYORSANIZ ÇORAP GİYİN

Uyku düzeniyle vücut ısısı arasında doğrudan bir bağlantı bulunuyor. Akşam saatlerinde, vücudunuz ısıyı cilde yönlendiriyor. "Distal Vazodilatasyon" adı verilen bu mekanizma sayesinde ise iç ısınız düşüyor ve uyku geçişi kolaylaşıyor.

Bilim insanlarına göre gece yatarken çorap giymeniz ise beyninizin bu mekanizmayı devreye sokmasını hızlandırıyor. Oldukça kulağa garip gelen bu tavsiye uykuya dalmayı kolaylaştırmasının yanı sıra daha kaliteli bir uyku da sağlıyor.

Hollanda Sinirbilim Enstitüsü'ne görev yapan bilim insanı Prof. Dr. Eus van Someren konuyla ilgili açıklamasında "Beyin sadece vücut sıcaklığını düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda cilt sıcaklığını da algılar. Sıcak ayaklar, beyin tarafından uyku zamanın geldiği şeklinde yorumlanır" ifadelerini kullandı.

Yani çorap giymeniz beyninizi kandırarak uyku zamanının geldiğini düşünmesine neden oluyor.

ÇORAP GİYMENİN ETKİSİ BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI

Güney Kore'deki Seoul Üniversitesi'nde 2018 yılında yapılan bir araştırmada 23 derece ortam sıcaklığında çorapla uyuyan kişilerin, diğerlerine göre 7.5 dakika daha hızlı uykuya daldığı tespit edildi. Ayrıca araştırmada çorap giyen insanlar geceleri diğerlerine göre 7 kat daha az uyandılar.

GECE SICAKTA UYUYAMAYANLARIN YAPMASI GEREKENLER

Sıcak havalarda gece yatmadan 1 saat önce mutlaka çorap giymelisiniz. Bu sayede vücudunuzun ısı düşüşü daha erken başlayacaktır. Çorap giymenin yanı sıra gece yatarken sıcak havalarda, yün gibi nefes alabilen kumaşlardan yapılmış pijamaları tercih etmelisiniz. Gece uykuya daldıktan sonra ise ayaklarınız çok ısınırsa çoraplarınızı çıkartabilirsiniz. Çorap giymek sadece ilk başta uyku geçişini hızlandırdığı için çıkarmanız bir sorun teşkil etmeyecektir.