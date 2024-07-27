Gece yarısı organ nakli ile bir başarıya imza atıldı! 15 saatte 5 kişiye umut oldular

27 Temmuz 2024 10:59 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 11:03

Organ nakli birçok hastaya umut olmaya devam ediyor. Organ Nakli Merkezi doktorlarından Prof. Dr. Ethem Murat Sözbilen, Prof. Dr. Murat Zeytunlu, Dr. Öğr. Üyesi Zafer Önen, Prof. Dr. Koray Aykut, Dr. Öğr. Üyesi Safa Vatansever, Dr. Öğr. Üyesi Veysel Umman ve ekibi 15 saatte 5 organ nakli ameliyatı gerçekleştirdi.

EGE BÖLGESİ'NDE 3 KADAVRA BAĞIŞI

Sağlık Bakanlığı’na bağlı İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda gece 03.00'da ilk kadavra operasyonu ile başlayan ardışık ameliyatlar, saatler 04.00’ü gösterdiğinde 3 bağış 5 cana dönüştü.

3 kadavra bağışı sonrası yaklaşık 25 kişilik ekiple 3 karaciğer nakli 2 böbrek nakli gerçekleştirildi.

Ameliyat sonrası hastaların takipleri merkez doktorlarından Prof. Dr. Ömer Özütemiz, Prof. Dr. Erhan Tatar ve Uzm. Dr. Seymur Aslanov tarafından yapılmaya başlandı.

Nakil merkezinin Başkan Vekili Veysi Kubba, merkeze adını verdikleri merhum Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken’in de organ nakli ile hayata tutunduğunu hatırlattı.

"BAŞARILI AMELİYATLAR BİZİ GURURLANDIRIYOR"

Kubba, “Karaciğer nakliyle hayata tutunan kıymetli yol arkadaşım Zafer Beken, naklin ardından geçen 18 senede gerek hekim gerek yönetici olarak birçok insanın hayatına dokundu.

İşte bu yüzden hastanemizde kurduğumuz Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezi'nin anlamı bizler için çok büyük.

Kurulduğundan bu yana her geçen gün artan başarılı ameliyatları ile bizleri gururlandırıyor” ifadelerini kullandı.

&LDQUO;ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ'

Organ bağışı konusunda da farkındalığın oluşması için toplumun bilinçlendirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu dile getiren Kubba, “Gerçekleştirilen ameliyatlar, organ naklinin ne denli kritik bir önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne sermektedir.

3’ü kadavra bağışı sonrası 5 hastamız yeniden sağlıklarına kavuştu.

Bu, sadece tıbbi bir başarı değil aynı zamanda insanlık adına büyük bir adımdır.

Organ bağışı konusundaki farkındalığın artırılması ve bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi en büyük önceliklerimizden biridir. Bu vesileyle, organlarını bağışlayan tüm kahraman bağışçılara ve onların ailelerine minnettarız.

Medical Point Hastaneler Grubu olarak, organ nakli konusundaki çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğimizi ve daha fazla insanın sağlığına kavuşması için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı belirtmek isterim” açıklamalarında bulundu.