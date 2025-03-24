Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Geçmeyen gaz şikayetinin sebebi bu olabilir!

Sürekli gaz şikayeti bulunan kişilere uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Tüketilen besinlerin oluşturduğu gazın çıkışında zorlanma yaşanıyorsa bağırsak düğümlenmesi olabileceğini söyleyen Uz. Dr. Adil Duman, özellikle karnında cerrahi işlem yapılmış kişilerin beslenmesine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Duman, laktozun sindiriminin zor olmasından ötürü yaşı ilerleyen kişilerin süt yerine peynir ya da yoğurt tüketmesi gerektiğini ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Geçmeyen gaz şikayetinin sebebi bu olabilir!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 10:16

Memorial Antalya Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Adil Duman, bağırsak düğümlenmesi ve tedavisi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Baklagiller, peynir, süt ve mısır gibi gıdaların aşırı yenilmesi ayrıca hızlı yemek yeme, lokmaları iyi çiğnememe ve yemek yerken konuşma gibi bazı yanlış beslenme davranışlarının sindirim sistemine zarar verdiğini belirten Uz. Dr. Adil Duman, doğru ve dengeli beslenmenin sağlıklı bir hayat sürmenin kilit noktalarından birisi olduğunu belirtti.

Tüketilen gıdaların içeriğinin kimi zaman sindirim sistemini zorlayabildiğini ve gaz yapıcı nitelikte olan gıdaların tüketiminin bazı kişileri olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Duman, yaşam kalitesinin yüksek olmasında büyük rolü olan bağırsakların sağlıklı olması için, beslenmede yapılan ufak değişiklikler ve düzenlemelerle tüm sıkıntılar ortadan kalkabileceğini belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Grip deyip geçmeyin! Hayati risk oluşturabilir

"GAZ ZOR ÇIKARSA BAĞIRSAKTA DÜĞÜMLENME OLABİLİR"

Memorial Antalya Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Adil Duman, "Özellikle rafinoz adı verilen şekeri içeren fasulye, mercimek, bezelye, lahana, Brüksel lahanası ve brokoli gibi gıdaların sindirimi bazı kişiler için zor olabilmektedir. Eğer sindirim sistemi bunu sindirmek için yeterli değilse görevi ince ve kalın bağırsak içindeki bakteriler üstlenir. Tüketim esnasında aşırı gaz oluşabilir, bu gazın bağırsaklarda ilerlemesinde ve çıkışında zorluk olursa bağırsak düğümlenmesi gelişebilir. Yemek sonrası yaşanan şişkinlik hissi, çoğu zaman tuvalete çıkıldığında geçmektedir.

'KARNINDA CERRAHİ İŞLEM YAPILANLAR BESLENMESİNE DİKKAT ETMELİ'

Burada özellikle kişinin genel sağlık durumu, bağırsaklarının anatomik yapısı ve karın içindeki duruşu önemlidir. Bu yapılanma kişiden kişiye değişiklik gösterdiği için gaz yapıcı gıdaların her kişide bağırsak düğümlenmesine neden olmayacağı unutulmamalıdır. Ancak özellikle ülser gibi sindirim sistemi problemleri varsa veya daha önce karın bölgesinde cerrahi işlem yapılmış ise bu kişiler beslenmelerine özellikle dikkat etmelidir" dedi.

"SÜT YERİNE YOĞURT VE PEYNİR TÜKETİN"

Sütte bulunan laktozun yaş ilerledikçe bazı kişilerde rahatsız edici olabileceğinin altını çizen Duman, "Yaşla birlikte zaman içinde kişilerin vücudunda süt şekerini sindirecek enzim azalmaktadır. Araştırmalar da laktoz intoleransının erişkin nüfusta yüzde 30 olduğunu göstermektedir. Bu nedenle yaşlandıkça insanlar süt içmeyi azaltır çünkü süt içince oluşan gazdan rahatsız olurlar. Böyle bir durumda süt miktarını rahatsız etmeyecek düzeye çekmek, yaş ilerledikçe de süt yerine yoğurt ve peynir tüketmek daha doğru olacaktır. Sindirim sisteminin içerisindeki algı yapan sinirler, sizdeki gazın size zarar verip vermeyeceğini belirlemektedir. İrritabl bağırsak sendromu olan kişilerde ise sinirlerin algısında bir sorun vardır. Aslında kişinin gaz problemi yoktur. Karnı balon gibi şişen kişilerin gaz nedeniyle şikayetleri varsa doktora gidip bunun nedenini araştırması ve doğru tedaviyi alması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"SÜREKLİ GAZ PROBLEMİ VARSA MUTLAKA DOKTORA GİDİN"

Sindirim sistemindeki gazın kişiyi ne ölçüde rahatsız ettiğinin önemli olduğunu belirten Uz. Dr. Adil Duman, "Aşırı gazdan şikayet eden insanların çoğunda yapılan ölçümlerde bağırsakta normal insanlardan daha fazla gaz tespit edilmemiştir. Ancak hastanın sık sık yaşadığı şişkinlik ve gaz problemi varsa mutlaka doktora gitmelidir. Sindirim sistemine olması gerekenden fazla hava kaçmasına neden olan faktörler ise, lokmaları yetersiz çiğnemek, yemeği büyük lokmalar halinde yutmak, hızlı yemek yemek, yemek yerken konuşmak, midenin asit salgısında sorun olması, Atrofik - kronik gastrit, aşırı yağlı yemek tüketilmesi, protein tüketiminin günlük miktarı aşması, ince bağırsaklarda parazit varlığı ve şeker ya da karaciğer hastası olmak şeklinde sıralanabilir: Aşırı gaz oluşması durumunda mekanik bir etki olmaksızın bağırsak düğümlenmesi yaşanıyorsa bağırsak hareketlerini artıracak bazı manevralarla durum kontrol altına alınır. Ancak bağırsak düğümlenmesi bazen çok ilerleyebilir ve kanamaya, duvarda incelmeye yol açabilir. Böyle durumlarda bağırsağı harekete geçirmek için cerrahi müdahale söz konusu olabilmektedir" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İnsanların sağlığıyla oynayacaklardı! Binlerce kutu ele geçirildi
ETİKETLER
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.