Geçmeyen gaz şikayetinin sebebi bu olabilir!

Sürekli gaz şikayeti bulunan kişilere uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Tüketilen besinlerin oluşturduğu gazın çıkışında zorlanma yaşanıyorsa bağırsak düğümlenmesi olabileceğini söyleyen Uz. Dr. Adil Duman, özellikle karnında cerrahi işlem yapılmış kişilerin beslenmesine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Duman, laktozun sindiriminin zor olmasından ötürü yaşı ilerleyen kişilerin süt yerine peynir ya da yoğurt tüketmesi gerektiğini ifade etti.

Memorial Antalya Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Adil Duman, bağırsak düğümlenmesi ve tedavisi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Baklagiller, peynir, süt ve mısır gibi gıdaların aşırı yenilmesi ayrıca hızlı yemek yeme, lokmaları iyi çiğnememe ve yemek yerken konuşma gibi bazı yanlış beslenme davranışlarının sindirim sistemine zarar verdiğini belirten Uz. Dr. Adil Duman, doğru ve dengeli beslenmenin sağlıklı bir hayat sürmenin kilit noktalarından birisi olduğunu belirtti.

Tüketilen gıdaların içeriğinin kimi zaman sindirim sistemini zorlayabildiğini ve gaz yapıcı nitelikte olan gıdaların tüketiminin bazı kişileri olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Duman, yaşam kalitesinin yüksek olmasında büyük rolü olan bağırsakların sağlıklı olması için, beslenmede yapılan ufak değişiklikler ve düzenlemelerle tüm sıkıntılar ortadan kalkabileceğini belirtti.

"GAZ ZOR ÇIKARSA BAĞIRSAKTA DÜĞÜMLENME OLABİLİR"

Memorial Antalya Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Adil Duman, "Özellikle rafinoz adı verilen şekeri içeren fasulye, mercimek, bezelye, lahana, Brüksel lahanası ve brokoli gibi gıdaların sindirimi bazı kişiler için zor olabilmektedir. Eğer sindirim sistemi bunu sindirmek için yeterli değilse görevi ince ve kalın bağırsak içindeki bakteriler üstlenir. Tüketim esnasında aşırı gaz oluşabilir, bu gazın bağırsaklarda ilerlemesinde ve çıkışında zorluk olursa bağırsak düğümlenmesi gelişebilir. Yemek sonrası yaşanan şişkinlik hissi, çoğu zaman tuvalete çıkıldığında geçmektedir.

'KARNINDA CERRAHİ İŞLEM YAPILANLAR BESLENMESİNE DİKKAT ETMELİ'

Burada özellikle kişinin genel sağlık durumu, bağırsaklarının anatomik yapısı ve karın içindeki duruşu önemlidir. Bu yapılanma kişiden kişiye değişiklik gösterdiği için gaz yapıcı gıdaların her kişide bağırsak düğümlenmesine neden olmayacağı unutulmamalıdır. Ancak özellikle ülser gibi sindirim sistemi problemleri varsa veya daha önce karın bölgesinde cerrahi işlem yapılmış ise bu kişiler beslenmelerine özellikle dikkat etmelidir" dedi.

"SÜT YERİNE YOĞURT VE PEYNİR TÜKETİN"

Sütte bulunan laktozun yaş ilerledikçe bazı kişilerde rahatsız edici olabileceğinin altını çizen Duman, "Yaşla birlikte zaman içinde kişilerin vücudunda süt şekerini sindirecek enzim azalmaktadır. Araştırmalar da laktoz intoleransının erişkin nüfusta yüzde 30 olduğunu göstermektedir. Bu nedenle yaşlandıkça insanlar süt içmeyi azaltır çünkü süt içince oluşan gazdan rahatsız olurlar. Böyle bir durumda süt miktarını rahatsız etmeyecek düzeye çekmek, yaş ilerledikçe de süt yerine yoğurt ve peynir tüketmek daha doğru olacaktır. Sindirim sisteminin içerisindeki algı yapan sinirler, sizdeki gazın size zarar verip vermeyeceğini belirlemektedir. İrritabl bağırsak sendromu olan kişilerde ise sinirlerin algısında bir sorun vardır. Aslında kişinin gaz problemi yoktur. Karnı balon gibi şişen kişilerin gaz nedeniyle şikayetleri varsa doktora gidip bunun nedenini araştırması ve doğru tedaviyi alması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"SÜREKLİ GAZ PROBLEMİ VARSA MUTLAKA DOKTORA GİDİN"

Sindirim sistemindeki gazın kişiyi ne ölçüde rahatsız ettiğinin önemli olduğunu belirten Uz. Dr. Adil Duman, "Aşırı gazdan şikayet eden insanların çoğunda yapılan ölçümlerde bağırsakta normal insanlardan daha fazla gaz tespit edilmemiştir. Ancak hastanın sık sık yaşadığı şişkinlik ve gaz problemi varsa mutlaka doktora gitmelidir. Sindirim sistemine olması gerekenden fazla hava kaçmasına neden olan faktörler ise, lokmaları yetersiz çiğnemek, yemeği büyük lokmalar halinde yutmak, hızlı yemek yemek, yemek yerken konuşmak, midenin asit salgısında sorun olması, Atrofik - kronik gastrit, aşırı yağlı yemek tüketilmesi, protein tüketiminin günlük miktarı aşması, ince bağırsaklarda parazit varlığı ve şeker ya da karaciğer hastası olmak şeklinde sıralanabilir: Aşırı gaz oluşması durumunda mekanik bir etki olmaksızın bağırsak düğümlenmesi yaşanıyorsa bağırsak hareketlerini artıracak bazı manevralarla durum kontrol altına alınır. Ancak bağırsak düğümlenmesi bazen çok ilerleyebilir ve kanamaya, duvarda incelmeye yol açabilir. Böyle durumlarda bağırsağı harekete geçirmek için cerrahi müdahale söz konusu olabilmektedir" şeklinde konuştu.