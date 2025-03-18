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 | Onur Kaya

Fazla şeker tüketimi beyin sağlığını olumsuz etkiliyor

Tatlı sevenler için önemli bir uyarı geldi. Uzmanlar, aşırı miktarda şeker tüketiminin fiziksel sağlığın yanı sıra zihinsel sağlığı da tehdit ettiği belirtildi. Beyinde oluşabilecek zararları sıralayan uzmanlar, beyin sağlığını korumak için atılması gereken adımları da açıkladı.

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Fazla şeker tüketimi beyin sağlığını olumsuz etkiliyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 10:15

Son yıllarda yapılan araştırmalar, fazla şeker tüketen kişilerin beyin sağlığının olumsuz etkilendiğini ortaya koyuyor. Tıp dünyasının insan sağlığına faydasından çok zararı olduğu konusunda fikir birliğine vardığı ürünlerden şekerin beyin sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili dikkat çeken uyarılar geldi.

Denizli Özel Egekent Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Ömür Atacan Atasoy, bu konuda dikkat çekici açıklamalarda bulunarak, aşırı şeker alımının bilişsel işlevleri nasıl etkilediğini vurguladı.

AŞIRI ŞEKER TÜKETİMİ HAFIZA KAYBINA YOL AÇABİLİR

Şekerin beyin hücreleri üzerinde toksik etki yapabileceğini ve uzun vadede hafıza kaybı gibi ciddi sorunlara da yol açabileceğine dikkat çeken Dr. Atasoy, bu durumun özellikle yaşlı bireylerde risk faktörlerini artırdığını belirtti.

DEPRESYON VE ANKSİYETEYE ZEMİN HAZIRLIYOR

Uzm. Dr. Ömür Atacan Atasoy, yüksek şeker tüketiminin sadece fiziksel sağlığı değil, zihinsel sağlığı da tehdit ettiğine dikkat çekti. Dr. Atasoy, "Şeker, kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olur. Bu dalgalanmalar, ruh hali değişikliklerine ve dikkat dağınıklığına yol açabilir. Uzun vadede bu durum, depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Bu nedenle, şeker tüketiminin kontrol altına alınması gerekiyor" şeklinde konuştu.

BEYİN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ATILMASI GEREN ADIMLAR

Uzm. Dr. Ömür Atacan Atasoy, sağlıklı bir beyin için dengeli beslenmenin önemine vurgu yaparak, şeker tüketiminin azaltılması gerektiğini önerdi. Dr. Atasoy, "Daha fazla sebze, meyve ve tam tahıllı gıdalarla beslenmek, beyin sağlığını korumak için atılacak en önemli adımlardandır. Sağlıklı bir zihin, sağlıklı bir bedenden doğar" diyerek, sağlıklı yaşam tarzının önemine dikkat çekti.

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ETİKETLER
#sağlıklı beslenme
#depresyon
#hafıza kaybı
#anksiyete
#beyin sağlığı
#Şeker Tüketimi
#Bilişsel Fonksiyonlar
#Nöroloji
#Tam Tahıllı Gıdalar
#Sağlık
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