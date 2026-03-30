Soğuk hava şartlarının, solunum yolu enfeksiyonları için uygun bir zemin oluşturduğunu ifade eden Arel Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet İlvan, "Bu dönemde virüsler daha kolay yayılıyor. Bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları ve buna bağlı öksürük şikâyetleri artıyor" dedi.

HABERİN ÖZETİ Geçmeyen öksürüğe dikkat: Soğuk havalarla virüsler artışta Soğuk hava şartlarının solunum yolu enfeksiyonlarını artırdığı ve 3 haftayı aşan öksürüklerde uzman görüşü alınması gerektiği belirtiliyor. Soğuk hava, virüslerin daha kolay yayılmasına ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olarak üst solunum yolu enfeksiyonları ile öksürük şikayetlerini artırıyor. 3 haftayı aşan öksürükler astım, kronik bronşit, reflü veya daha ciddi akciğer hastalıkları gibi daha ciddi sorunların habercisi olabilir ve mutlaka araştırılmalıdır. Hastaliklardan korunmak için kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçınılmalı, eller sık sık yıkanmalı, dengeli beslenmeye dikkat edilmeli ve gerektiğinde maske kullanılmalıdır. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireylerin bu dönemde daha dikkatli olması ve geçmeyen öksürük şikayetlerinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması öneriliyor.

"3 haftayı aşan öksürükte mutlaka uzman görüşü alınmalı"

Öksürüğün genellikle basit bir enfeksiyon belirtisi olarak görülse de bazı durumlarda daha ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini belirten İlvan, "Eğer öksürük 3 haftadan uzun sürüyorsa, altta yatan neden mutlaka araştırılmalıdır. Astım, kronik bronşit, reflü ya da daha ciddi akciğer hastalıkları bu şikâyetin nedeni olabilir" uyarısında bulundu.

Korunmak için basit önlemler etkili

Prof. Dr. İlvan, hastalıklardan korunmak için alınabilecek önlemleri ise şöyle sıraladı:

Kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca kaçınılmalı. Ellerin sık sık yıkanması ihmal edilmemeli. Bağışıklık sistemini güçlendiren dengeli beslenmeye dikkat edilmeli. Gerektiğinde maske kullanımı tercih edilmeli."

Uzmanlar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan bireylerin bu dönemde daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Geçmeyen öksürük şikâyeti olan kişilerin vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması öneriliyor.