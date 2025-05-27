Genç kadının 'evli değilim diye muayene edilmedim' iddiası gündem oldu, Bilkent’ten yanıt geldi

“Evli değilsin” denilerek kadın doğum polikliniğinde muayene edilmediğini iddia eden genç kadının paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti. Tepkilerin ardından Bilkent Şehir Hastanesi’nden 15-25 yaş muayeneleri için özel bir açıklama geldi. İşte olayın perde arkası ve hastaneden yapılan resmi açıklama...

Bilkent Şehir Hastanesi, Kadın Doğum Polikliniği’ne başvuran bir kadının evli olmadığı gerekçesiyle tedavi edilmediği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Genç kadın evli olmadığı için muayene edilmediğini öne sürmüştü.

KADIN DOĞUM BÖLÜMÜ EVLİLİK CÜZDANI İSTİYOR MU?

Hastane yönetimi, hastadan hiçbir aşamada evlilik cüzdanı istenmediğini ve bu tür bir uygulamanın hastanelerde kesinlikle bulunmadığını vurguladı. Açıklamada, 24 yaşındaki hastanın 23 Mart’ta jinekoloji polikliniğinden randevu alarak başvurduğu, ilk başvuruda yaş kriterinin göz önünde bulundurulmadığı ve hekime yönlendirildiği ifade edildi. Muayenesinin ardından planlanan tedavinin değerlendirilmesi için yeniden hastaneye başvuran hasta, 25 yaş altında olması sebebiyle aynı binada yer alan Gençlik Merkezi Polikliniği’ne yönlendirildi.

GENÇLİK MERKEZİ 15-25 YAŞ ARASI GENÇ KADINLARI MUAYENE EDİYOR

Bilkent Şehir Hastanesi yetkilileri, Gençlik Merkezi Polikliniği’nin 15-25 yaş aralığındaki, evli olmayan ve çocuk sahibi olmayan genç kadınlara özel hizmet verdiğini belirtti. Bu uygulamanın, gençlerin daha rahat bir ortamda sağlık hizmeti almasını ve kadın sağlığı danışmanlıklarından yararlanmasını amaçladığı ifade edildi.

Ayrıca hastane bünyesindeki Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünün; infertilite, tüp bebek, gebe takibi, aile planlaması ve menopoz gibi farklı birimlerden oluştuğu, her birimin kendi prosedürüne göre hizmet verdiği belirtildi. Bu yapılandırmanın yalnızca Bilkent Şehir Hastanesi’ne özgü olmadığı, birçok ülkede benzer sistemlerin uygulandığı da açıklamada yer aldı.