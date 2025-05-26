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Sağlık
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 | Banu İriç

Türkiye'de bir ilk olacak: Plazmadan ilaç üretimi başlıyor

Türkiye, bağışıklık sistemi hastalıklarının tedavisinde kritik öneme sahip plazma kaynaklı ilaçları artık kendi bünyesinde üretmeye hazırlanıyor. Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, kurulacak yeni tesisle immünoglobulin gibi ilaçlar geliştireceklerini duyurdu. İşte detaylar...

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Türkiye'de bir ilk olacak: Plazmadan ilaç üretimi başlıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 20:45
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 20:45

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, Kızılay’ın yeni projelerini ve hedeflerini açıkladı. Yılmaz, Türkiye'nin sağlık sistemi açısından kritik öneme sahip olan plazma fraksiyonasyonu tesisini Türkiye’ye kazandıracaklarını belirterek, “Bu tesis, ulaşılamadığı takdirde hayati risk taşıyan ilaçların üretimini mümkün kılacak. 500 milyon avroluk yatırım maliyeti olan projeyi Güney Koreli bir firmayla ortak olarak hayata geçireceğiz” dedi.

Türkiye'de bir ilk olacak: Plazmadan ilaç üretimi başlıyor

“TÜRKİYE’NİN SAĞLIK SİSTEMİNİ GARANTİ ALTINA ALMAK ZORUNDAYIZ”

Kızılay’ın kan temini ve güvenliği konusunda dünya standartlarında çalıştığını vurgulayan Yılmaz, kan torbası gibi hayati ekipmanların hâlâ yurt dışından alındığına dikkat çekti. “Fransa’dan aldığımız kan torbalarına ulaşamazsak sağlık sistemi durur. Bu yüzden Silivri’de Kan Torbası Üretim Fabrikası'nın temellerini attık” diye konuştu. NAT testinin yaygınlaşmasıyla 2005’ten bu yana kan yoluyla bulaşan ciddi hastalıklarda güvenliğin en üst düzeye ulaştığını da sözlerine ekledi.

Türkiye'de bir ilk olacak: Plazmadan ilaç üretimi başlıyor

“İMMÜN YETMEZLİKLİ ÇOCUKLAR DAHA HIZLI ŞİFA BULACAK”

Yılmaz, plazmadan üretilen immünoglobulin gibi ilaçların yurt dışından yüksek maliyetlerle alındığını, Türkiye’de kurulacak tesisle birlikte hem maliyetin düşeceğini hem de tedaviye erişimin kolaylaşacağını söyledi. “Bu sayede bağışıklık sistemi zayıf çocuklarımıza çok daha hızlı şifa ulaştıracağız” dedi.

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ENTERAL BESLENME ÜRÜNLERİNDE YENİ DÖNEM

Kızılay'ın, yemek yiyemeyen ya da yutma güçlüğü yaşayan hastalar için "enteral beslenme solüsyonları" üretmeye başladığını da açıklayan Yılmaz, “Kızılay Nova markasıyla iki ürün ruhsat aşamasına geldi. Mercimek, tarhana ve ezogelin çorbası gibi seçeneklerle hastaların ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriyoruz” dedi.

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#Sağlık
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