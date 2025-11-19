Deprem tatbikatı ne zaman 2025? Tatbikatın tarihi belli oldu

Kategoriler
İstanbul
Tekirdağ’da 26 Kasım 2025 tarihinde yapılması planlanan 7.5 Mw büyüklüğündeki İstanbul-Adalar merkezli Ulusal Düzey Tatbikatı ve 17 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç tarafından yapılan sunumda, muhtemel bir deprem anında ve sonrasında yürütülmesi gereken çalışmalar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. 26 Kasım tarihinde deprem tatbikatı yapılacak.
Deprem tatbikatı 26 Kasım günü gerçekleşecek. 7.5 Mw senaryolu deprem tatbikatı Tekirdağ’da uygulanacak