Instagram çöktü mü, sorun mu var? 19 Kasım Instagram erişim sorunları yaşanıyor

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da 19 Kasım 2025 Çarşamba günü erişim problemleri yaşanıyor. Erişim problemlerinden dolayı kullanıcılar keşfetin ve akışın yenilenmediğini, hikayelerin ise açılmadığını belirtiyor. Kullanıcılar tarafından Instagram çöktü mü, sorun mu var, neden açılmıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 11:46

ABD merkezli platformu Instagram'da bugün (19 Kasım 2025 Çarşamba) saat 10.30 itibarıyla erişim problemleri yaşanmaya başlandı. Platforma bağlanan kullanıcılar akış ve keşfetin yenilenmediğini belirtti. Ayrıca kullanıcılar tarafından hikayelerin yüklenmediği de ifade edildi.

Yaşanan erişim probleminin ardından Instagram çöktü mü, sorun mu var, neden açılmıyor soruları gündeme geldi.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ 19 KASIM?

Instagram'da yaşanan bir teknik sorundan dolayı erişim problemlerinin yaşandığı tahmin ediliyor. platformu tarafından aktarılan bilgilere göre kullanıcıların yüzde 64'ü uygulamada problem yaşarken, yüzde 28'i ise hikaye, akış ve keşfet yenilenmeme sorunuyla karşılaştı.

Downdetector platformu tarafından Instagram için paylaşılan 24 saatlik hata raporu ise şöyle:

INSTAGRAM SORUN MU VAR, NEDEN AÇILMIYOR 19 KASIM?

Instagram'da yaşanan problemin teknik bir arızadan dolayı kaynaklandığı tahmin ediliyor. Kısa süre içerisinde Instagram yetkililerinin sorunu çözmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Instagram yetkilileri tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

