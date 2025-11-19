Toprak Razgatlıoğlu hangi takımda? MotoGP'de yeni takımıyla ilk resmi test sürüşüne çıktı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 3 Dünya Süperbike Şampiyonluğu'nun ardından MotoGP kariyerine geçiş yaptı.

28 Şubat-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan MotoGP Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan Toprak Razgatlıoğlu ilk test sürüşüne ise 18 Kasım Salı günü çıktı. Vatandaşlar tarafından Toprak Razgatlıoğlu'nun hangi takımda olduğu ise merak ediliyor.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU HANGİ TAKIMDA?

MotoGP'de yarışacak ilk Türk sporcu olacak olan Toprak Razgatlıoğlu Yamaha takımında yer alıyor.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI NE ZAMAN?

Toprak Razgatlıoğlu 2026 MotoGP sezonunda piste çıkacak. Milli motosikletçi ilk resmi yarışına ise 28 Şubat tarihinde çıkacak.

İlk yarış Tayland'da gerçekleştirilecek. MotoGP'nin 2026 sezonunun yarış takvimi şöyle: