 Ömer Faruk Dogan

"Kovid'i atlattım ama hâlâ belirtileri geçmedi" diye düşünmenizin sebebi belli oldu

Kovid-19 hastalığını atlattıysanız ama belirtilerinin hâlâ olduğunu düşünüyorsanız, "uzun süreli Kovid" sendromuna yakalanmış olabilirsiniz. Bilim insanları bu durumun sebebini açıkladı.

Murat Makas
19.11.2025
11:29
19.11.2025
11:29

Çoğu kişi Kovid-19 enfeksiyonunu basit bir soğuk algınlığı, boğaz ağrısı veya öksürükle atlatırken, virüse yakalanan pek çok hasta iyileşme sürecinden aylar sonra bile devam eden semptomlarla mücadele etmeye devam ediyor.

Independent'in haberine göre, “uzun Kovid” olarak adlandırılan süreçte hastalarda görülen semptomlar arasında kronik yorgunluk, beyin sisi, vücut ağrısı ve nefes darlığı bulunmasına rağmen, nedenleri bugüne kadar tam olarak aydınlatılamamıştı.

"Kovid'i atlattım ama hâlâ belirtileri geçmedi" diye düşünmenizin sebebi belli oldu

KAN DOLAŞIMINDAKİ ANORMAL YAPILAR NEYİN NESİ?

Yapılan araştırmalar, uzun süreli Kovid hastalarının kan dolaşımında "mikro pıhtılar" olarak bilinen anormal pıhtılaşma proteini kümeleri ile bağışıklık sistemi hücrelerindeki değişimler arasında bir etkileşim olduğunu gösterdi.

İlk olarak Kovid-19 hastalarının kan örneklerinde rastlanan mikro pıhtılar, 'uzun Kovid'li hastalarda daha yüksek oranlarda ve daha büyük boyutlarda görünüyor.

Araştırmacılar, nötrofil adı verilen beyaz kan bağışıklık hücrelerinin, uzun Kovid hastalarında özel bir değişim geçirdiğini ve kendi DNA'larını dışarı atarak ipliksi yapılar oluşturduğunu tespit etti. Bu yapılar hücreleri parçalayan enzimler ile birleşerek, patojenleri hızla yakalayıp öldüren Nötrofil Hücre Dışı Tuzakları (NET) oluşturur.

"Kovid'i atlattım ama hâlâ belirtileri geçmedi" diye düşünmenizin sebebi belli oldu

UZUN KOVİD NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Bilim insanları, bazı Kovid hastalarında mikro pıhtılar ve NET'ler arasındaki etkileşimin, 'uzun Kovid'in başlıca sebepleri arasında olduğunu söylüyor.

Mikro pıhtıların, aşırı NET oluşumuna yol açabildiği ve Kovid benzeri semptomları şiddetlendiren ve uzatan bir dizi iltihaplanma ve kan pıhtılaşması durumuna katkıda bulunduğu ifade ediliyor.

Fransa Montpellier Kanser Araştırma Enstitüsü'nden çalışmanın yazarı Alain Thierry, "Bu bulgu, mikro pıhtılar ve NET'ler arasında, düzensizleştiğinde patojenik hale gelebilecek temel fizyolojik etkileşimlerin varlığını göstermektedir" dedi.

Diğer bir yazar Resia Pretorius ise, mikro pıhtılar ve NET'ler arasındaki etkileşimin, küçük pıhtıları vücudun doğal pıhtı çözme sürecine karşı daha dirençli hale getirebileceğini ve dolaşımda kalıcılığını artırabileceğini açıkladı.

"Kovid'i atlattım ama hâlâ belirtileri geçmedi" diye düşünmenizin sebebi belli oldu

Journal of Medical Virology'de yayımlanan çalışmada, araştırmacılar şunları kaydetti:

"Daha yüksek NET oluşumunun, mikro pıhtıların dolaşımda stabilize olmasını teşvik edebileceğini ve potansiyel olarak uzun süreli Kovid sendromuna neden olan zararlı etkilere yol açabileceğini düşünüyoruz."

Uzun Kovid semptomlarına dair yeni bir açıklama sunan bu bulguların, hedefe yönelik tedavi stratejilerinin geliştirilmesine olanak sağlayacağı düşünülüyor.

