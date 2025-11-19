Victor Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber

Victor Osimhen'den Galatasaray taraftarını üzen haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen'in MR sonuçlarını duyurdu. Nijeryalı forvetin sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.

OSIMHEN'İN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Konuyla ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

